  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Испания
  5. Примера
Стадион:
Валенсия
 
Позже
Леганес
announcement
-

Текстовая онлайн трансляция матча Валенсия - Леганес

До начала игры, которая состоится 20.10.2018, осталось 2 дня 9 часов 1 минуту.
Сделайте свой прогноз
Сделайте прогноз...

...или угадайте счет

:
Прогнозы на матч Валенсия - Леганес
Валенсия
92.8% (64)
Ничья:
5.8% (4)
Леганес
1.4% (1)

Вы не участвовали в прогнозе

Валенсия:
33.3% (23)
Валенсия:
26.1% (18)
Валенсия:
20.3% (14)
Валенсия:
5.8% (4)
Ничья:
4.3% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола

Не только футбол

Позже 0 Металлург Мг 0 Авангард
Позже 0 СКА 0 Динамо Москва
Позже 0 Ак Барс 0 Салават Юлаев
Позже 0 ЦСКА Москва 0 Дарушафака


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация