Текстовая онлайн трансляция матча Валенсия - Леганес

Стадион: Месталья
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Текстовая онлайн трансляция матча Валенсия - ЛеганесДо начала игры, которая состоится 20.10.2018, осталось 2 дня 9 часов 1 минуту.
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Прогнозы на матч Валенсия - Леганес
Валенсия
92.8% (64)
Ничья:
5.8% (4)
Леганес
1.4% (1)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Валенсия:
33.3% (23)
1:0 Валенсия:
26.1% (18)
2:1 Валенсия:
20.3% (14)
3:1 Валенсия:
5.8% (4)
1:1 Ничья:
4.3% (3)
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