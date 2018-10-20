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Стадион: Эцио Шида
1:0
12' ГолClaudio Spinelli
30' Желтая карточкаДелла Рокка Франческо
35' Желтая карточкаМолина Сальваторе
61' Желтая карточкаКапелли Даниэле
1:1
64' ГолБонаццоли Федерико
2:1
76' ГолФиренце Марко
78' Вторая желтая карточкаДелла Рокка Франческо
|
12'
1:0
61'
64'
1:1
76'
2:1
Состав команд
17
Будимир
Анте
Кротоне 4-3-3
- Основной состав
- 1 Кордац Алекс Вратарь
- 23 Вяйсянен Саули Защитник
- 31 Сампиризи Марио Защитник
- 19 Маркицца Риккардо Защитник
- 26 Мартелла Бруно Защитник
- 6 Роден Маркус Полузащитник
- 18 Барберис Андреа Полузащитник
- 20 Молина Сальваторе Полузащитник
- 17 Будимир Анте Нападающий
- 7 Фиренце Марко Нападающий
- 32 Claudio Spinelli Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Феста Марко Вратарь
- 5 Големич Владимир Защитник
- 3 Куомо Джузеппе Защитник
- 27 Вальетти Федерико Защитник
- 2 Marcos Curado Защитник
- 16 Крочата Джованни Полузащитник
- 11 Фараони Марко Полузащитник
- 33 Ромеро Аристотелес Полузащитник
- 8 Стоян Адриан Полузащитник
- 21 Дзанеллато Никколо Полузащитник
- 25 Сими Нванкво Нападающий
- 12 Giacomo Figliuzzi
- Главный тренер: Дзенга Вальтер
Падова 3-5-2
- Основной состав
- 22 Мерелли Давиде Вратарь
- 23 Daniele Cappelletti Защитник
- 13 Капелли Даниэле Защитник
- 6 Pietro Ceccaroni Защитник
- 33 Сальвиато Симоне Полузащитник
- 15 Бро Жереми Полузащитник
- 32 Делла Рокка Франческо Полузащитник
- 7 Пульцетти Нико Полузащитник
- 3 Sergio Contessa Полузащитник
- 28 Капелло Алессандро Нападающий
- 27 Бонаццоли Федерико Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Фаваро Алессандро Вратарь
- 1 Перизан Самуэле Вратарь
- 11 Пинци Джампьеро Полузащитник
- 25 Белингери Лука Полузащитник
- 35 Мандорлини Маттео Полузащитник
- 9 Marco Guidone
- 34 Matteo Chinellato
- 26 Andrea Cisco
- 14 Eyob Zambataro
- 20 Luca Ravanelli
- 4 Riccardo Serena
Предыдущие игры
Кротоне (последние 20 матчей: +7 =3 -10)
- 07.10.2018 Палермо 1:0 Кротоне СB
- 28.09.2018 Кротоне 2:2 Брешия СB
- 25.09.2018 Пескара 2:1 Кротоне СB
- 22.09.2018 Кротоне 1:2 Верона СB
- 17.09.2018 Ливорно 0:1 Кротоне СB
- 02.09.2018 Кротоне 4:1 Фоджа СB
- 26.08.2018 Читтаделла 3:0 Кротоне СB
- 12.08.2018 Ливорно 0:1 Кротоне К
- 05.08.2018 Кротоне 4:0 Джиана Эрминио К
- 20.05.2018 Наполи 2:1 Кротоне СA
- 13.05.2018 Кротоне 2:2 Лацио СA
- 06.05.2018 Кьево 2:1 Кротоне СA
- 29.04.2018 Кротоне 4:1 Сассуоло СA
- 22.04.2018 Удинезе 1:2 Кротоне СA
- 18.04.2018 Кротоне 1:1 Ювентус СA
- 14.04.2018 Дженоа 1:0 Кротоне СA
- 08.04.2018 Кротоне 1:0 Болонья СA
- 04.04.2018 Торино 4:1 Кротоне СA
- 31.03.2018 Фиорентина 2:0 Кротоне СA
- 18.03.2018 Кротоне 0:2 Рома СA
Падова (последние 20 матчей: +6 =8 -6)
- 07.10.2018 Брешия 4:1 Падова СB
- 02.10.2018 Падова 2:2 Пескара СB
- 26.09.2018 Фоджа 2:1 Падова СB
- 23.09.2018 Падова 1:1 Кремонезе СB
- 16.09.2018 Салернитана 3:0 Падова СB
- 01.09.2018 Падова 1:0 Венеция СB
- 26.08.2018 Верона 1:1 Падова СB
- 12.08.2018 Болонья 2:0 Падова К
- 05.08.2018 Падова 1:0 Монца К
- 25.07.2018 Сампдория 1:0 Падова ТМК
- 26.05.2018 Лечче 0:1 Падова СCС
- 12.05.2018 Падова 5:1 Ливорно СCС
- 06.05.2018 Падова 1:0 Губбио СC
- 29.04.2018 Реджана 1:1 Падова СC
- 22.04.2018 Фермана 1:1 Падова СC
- 15.04.2018 Падова 1:1 Альбинолеффе СC
- 08.04.2018 Триестина 1:0 Падова СC
- 31.03.2018 Падова 3:0 Порденоне СC
- 25.03.2018 Местре 0:0 Падова СC
- 21.03.2018 Падова 1:1 ФералпиСало СC
Последние игры между собой
Кротоне: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 4
Падова: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 4
- 03.05.2014 Кротоне 2:1 Падова Серия B
- 30.11.2013 Падова 0:0 Кротоне Серия B
- 16.04.2013 Падова 2:1 Кротоне Серия B
- 24.11.2012 Кротоне 0:1 Падова Серия B
- 31.03.2012 Падова 1:2 Кротоне Серия B
- 29.10.2011 Кротоне 2:1 Падова Серия B
- 22.01.2011 Падова 1:0 Кротоне Серия B
- 28.08.2010 Кротоне 1:1 Падова Серия B
- 13.03.2010 Падова 2:0 Кротоне Серия B
- 03.10.2009 Кротоне 2:1 Падова Серия B
Кротоне
Падова
-
4 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 9
-
3 Угловые 1
-
3 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
3 Замены 3
-
59 Владение мячом, % 41
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пескара
|8
|5
|3
|0
|14 - 8
|18
|2.
|Лечче
|7
|3
|3
|1
|13 - 8
|12
|3.
|Фоджа
|8
|4
|0
|4
|14 - 15
|12
|4.
|Специя
|8
|4
|0
|4
|11 - 12
|12
|5.
|Палермо
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|6.
|Читтаделла
|7
|3
|2
|2
|9 - 5
|11
|7.
|Кремонезе
|7
|2
|5
|0
|8 - 4
|11
|8.
|Брешия
|8
|2
|5
|1
|15 - 12
|11
|9.
|Беневенто
|6
|3
|1
|2
|13 - 10
|10
|10.
|Верона
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|11.
|Салернитана
|7
|2
|4
|1
|7 - 7
|10
|12.
|Кротоне
|8
|3
|1
|4
|11 - 12
|10
|13.
|Ascoli Calcio 1898 FC
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|14.
|Перуджа
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|15.
|Козенца
|7
|1
|4
|2
|6 - 8
|7
|16.
|Падова
|8
|1
|3
|4
|8 - 15
|6
|17.
|Карпи
|8
|1
|2
|5
|7 - 14
|5
|18.
|Венеция
|6
|1
|1
|4
|5 - 8
|4
|19.
|Ливорно
|6
|0
|2
|4
|4 - 11
|2
|20.
|Асколи
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
85'
Кротоне делает замену. Роден Маркус уходит с поля, а Крочата Джованни выходит на его замену.
84'
Бианкоскуадати Падова делает замену. Pietro Ceccaroni уходит с поля, а Andrea Cisco выходит на его замену.
80'
Бианкоскуадати Падова делает замену. Сальвиато Симоне уходит с поля, а Eyob Zambataro выходит на его замену.
78'
Делла Рокка Франческо получает вторую желтую карточку. Удаление.
76'
Г О О О О Л - Фиренце Марко бьет в цель!
71'
Бианкоскуадати Падова делает замену. Пульцетти Нико уходит с поля, а Белингери Лука выходит на его замену.
70'
Кротоне делает замену. Claudio Spinelli уходит с поля, а Сими Нванкво выходит на его замену.
69'
Кротоне делает замену. Молина Сальваторе уходит с поля, а Стоян Адриан выходит на его замену.
64'
Г О О О О Л - Бонаццоли Федерико бьет в цель!
61'
Капелли Даниэле получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
35'
Молина Сальваторе получил желтую карточку от судьи
30'
Делла Рокка Франческо получил желтую карточку от судьи
12'
Г О О О О Л - Claudio Spinelli бьет в цель!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ezio Scida. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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