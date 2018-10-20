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  5. Серия B
Стадион:
Кротоне
2:1
Конец матча
Падова
0'
1:0
12' Гол
Claudio Spinelli
30' Желтая карточка
Делла Рокка Франческо
35' Желтая карточка
Молина Сальваторе
61' Желтая карточка
Капелли Даниэле
1:1
64' Гол
Бонаццоли Федерико
2:1
76' Гол
Фиренце Марко
78' Вторая желтая карточка
Делла Рокка Франческо
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
85'
Кротоне делает замену. Роден Маркус уходит с поля, а Крочата Джованни выходит на его замену.
84'
Бианкоскуадати Падова делает замену. Pietro Ceccaroni уходит с поля, а Andrea Cisco выходит на его замену.
80'
Бианкоскуадати Падова делает замену. Сальвиато Симоне уходит с поля, а Eyob Zambataro выходит на его замену.
78'
Делла Рокка Франческо получает вторую желтую карточку. Удаление.
Описание гола
76'
Г О О О О Л - Фиренце Марко бьет в цель!
71'
Бианкоскуадати Падова делает замену. Пульцетти Нико уходит с поля, а Белингери Лука выходит на его замену.
70'
Кротоне делает замену. Claudio Spinelli уходит с поля, а Сими Нванкво выходит на его замену.
69'
Кротоне делает замену. Молина Сальваторе уходит с поля, а Стоян Адриан выходит на его замену.
Описание гола
64'
Г О О О О Л - Бонаццоли Федерико бьет в цель!
Желтая карточка
61'
Капелли Даниэле получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
35'
Молина Сальваторе получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
30'
Делла Рокка Франческо получил желтую карточку от судьи
Описание гола
12'
Г О О О О Л - Claudio Spinelli бьет в цель!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ezio Scida. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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