  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Италия
  5. Серия A
Стадион:
Ювентус
 
Позже
Дженоа
Сделайте свой прогноз
Сделайте прогноз...

...или угадайте счет

:
Прогнозы на матч Ювентус - Дженоа
Ювентус
95.5% (64)
Ничья:
1.5% (1)
Дженоа
3% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Ювентус:
62.7% (42)
Ювентус:
13.4% (9)
Ювентус:
7.5% (5)
Ювентус:
6% (4)
Ювентус:
3% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола

Не только футбол

Позже 0 Металлург Мг 0 Авангард
Позже 0 СКА 0 Динамо Москва
Позже 0 Ак Барс 0 Салават Юлаев
Позже 0 ЦСКА Москва 0 Дарушафака


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация