Стадион: Альянц Стэдиум
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Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - ДженоаДо начала игры, которая состоится 20.10.2018, осталось 2 дня 10 часов 46 минут.
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Прогнозы на матч Ювентус - Дженоа
Ювентус
95.5% (64)
Ничья:
1.5% (1)
Дженоа
3% (2)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Ювентус:
62.7% (42)
3:0 Ювентус:
13.4% (9)
1:0 Ювентус:
7.5% (5)
2:1 Ювентус:
6% (4)
3:1 Ювентус:
3% (2)
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