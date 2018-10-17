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Стадион:
Вильярреал
 
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Атлетико М
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Текстовая онлайн трансляция матча Вильярреал - Атлетико М

До начала игры, которая состоится 20.10.2018, осталось 2 дня 11 часов 15 минут.
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Прогнозы на матч Вильярреал - Атлетико М
Вильярреал
11.6% (8)
Ничья:
26.1% (18)
Атлетико М
62.3% (43)

Вы не участвовали в прогнозе

Атлетико М:
27.5% (19)
Ничья:
24.6% (17)
Атлетико М:
21.7% (15)
Вильярреал:
8.7% (6)
Атлетико М:
4.3% (3)
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