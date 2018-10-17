Текстовая онлайн трансляция матча Вильярреал - Атлетико М

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Стадион: Эстадио де ла Керамика
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Вильярреал (последние 20 матчей: +5 =10 -5)
- 07.10.2018 Эспаньол 3:1 Вильярреал П
- 04.10.2018 Спартак Москва 3:3 Вильярреал ЛЕ
- 30.09.2018 Вильярреал 0:1 Вальядолид П
- 26.09.2018 Атлетик Б 0:3 Вильярреал П
- 23.09.2018 Вильярреал 0:0 Валенсия П
- 20.09.2018 Вильярреал 2:2 Глазго Рейнджерс ЛЕ
- 16.09.2018 Леганес 0:1 Вильярреал П
- 31.08.2018 Вильярреал 0:1 Жирона П
- 26.08.2018 Севилья 0:0 Вильярреал П
- 18.08.2018 Вильярреал 1:2 Реал Сосьедад П
- 11.08.2018 Вердер 2:3 Вильярреал ТМК
- 08.08.2018 Вильярреал 1:1 Сарагоса ТМК
- 04.08.2018 Вулверхэмптон 2:1 Вильярреал ТМК
- 01.08.2018 Анже 0:0 Вильярреал ТМК
- 28.07.2018 Шеффилд Уэнсдей 1:3 Вильярреал ТМК
- 25.07.2018 Монпелье 1:1 Вильярреал ТМК
- 21.07.2018 Марсель 1:1 Вильярреал ТМК
- 17.07.2018 Вильярреал 1:1 Эркулес ТМК
- 19.05.2018 Вильярреал 2:2 Реал Мадрид П
- 12.05.2018 Депортиво 2:4 Вильярреал П
Атлетико М (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 07.10.2018 Атлетико М 1:0 Бетис П
- 03.10.2018 Атлетико М 3:1 Брюгге ЛЧ
- 29.09.2018 Реал Мадрид 0:0 Атлетико М П
- 25.09.2018 Атлетико М 3:0 Уэска П
- 22.09.2018 Хетафе 0:2 Атлетико М П
- 18.09.2018 Монако 1:2 Атлетико М ЛЧ
- 15.09.2018 Атлетико М 1:1 Эйбар П
- 01.09.2018 Сельта 2:0 Атлетико М П
- 25.08.2018 Атлетико М 1:0 Райо Вальекано П
- 20.08.2018 Валенсия 1:1 Атлетико М П
- 15.08.2018 Реал Мадрид 2:4 Атлетико М СУ
- 11.08.2018 Атлетико М 0:1 Интер Милан КЧ
- 08.08.2018 Кальяри 0:1 Атлетико М ТМК
- 05.08.2018 Штуттгарт 1:1 Атлетико М ТМК
- 30.07.2018 ПСЖ 3:2 Атлетико М КЧ
- 26.07.2018 Атлетико М 1:1 Арсенал КЧ
- 20.05.2018 Атлетико М 2:2 Эйбар П
- 16.05.2018 Марсель 0:3 Атлетико М ЛЕ
- 12.05.2018 Хетафе 0:1 Атлетико М П
- 06.05.2018 Атлетико М 0:2 Эспаньол П
Последние игры между собой
Вильярреал: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Атлетико М: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
- 18.03.2018 Вильярреал 2:1 Атлетико М Примера
- 28.10.2017 Атлетико М 1:1 Вильярреал Примера
- 25.04.2017 Атлетико М 0:1 Вильярреал Примера
- 12.12.2016 Вильярреал 3:0 Атлетико М Примера
- 21.02.2016 Атлетико М 0:0 Вильярреал Примера
- 26.09.2015 Вильярреал 1:0 Атлетико М Примера
- 29.04.2015 Вильярреал 0:1 Атлетико М Примера
- 14.12.2014 Атлетико М 0:1 Вильярреал Примера
- 05.04.2014 Атлетико М 1:0 Вильярреал Примера
- 10.11.2013 Вильярреал 1:1 Атлетико М Примера
- 13.05.2012 Вильярреал 0:1 Атлетико М Примера
- 15.01.2012 Атлетико М 3:0 Вильярреал Примера
- 06.03.2011 Атлетико М 3:1 Вильярреал Примера
- 24.10.2010 Вильярреал 2:0 Атлетико М Примера
- 18.04.2010 Вильярреал 2:1 Атлетико М Примера
- 13.12.2009 Атлетико М 1:2 Вильярреал Примера
- 15.03.2009 Атлетико М 3:2 Вильярреал Примера
- 26.10.2008 Вильярреал 4:4 Атлетико М Примера
- 30.03.2008 Вильярреал 3:0 Атлетико М Первый дивизион
- 04.11.2007 Атлетико М 3:4 Вильярреал Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Севилья
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|18 - 8
|16
|2.
|Барселона
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|19 - 9
|15
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|9 - 4
|15
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 7
|14
|5.
|Эспаньол
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|11 - 7
|14
|6.
|Алавес
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|11 - 8
|14
|7.
|Вальядолид
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 6
|12
|8.
|Бетис
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|5 - 6
|12
|9.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 11
|11
|10.
|Леванте
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 14
|10
|11.
|Эйбар
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 12
|10
|12.
|Сельта
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|13 - 12
|10
|13.
|Хетафе
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 7
|9
|14.
|Жирона
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 13
|9
|15.
|Валенсия
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|6 - 7
|9
|16.
|Вильярреал
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 7
|8
|17.
|Атлетик Б
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 13
|7
|18.
|Леганес
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 12
|7
|19.
|Райо Вальекано
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 15
|5
|20.
|Уэска
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 18
|5
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Текстовая онлайн трансляция матча Вильярреал - Атлетико МДо начала игры, которая состоится 20.10.2018, осталось 2 дня 11 часов 15 минут.
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Прогнозы на матч Вильярреал - Атлетико М
Вильярреал
11.6% (8)
Ничья:
26.1% (18)
Атлетико М
62.3% (43)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Атлетико М:
27.5% (19)
1:1 Ничья:
24.6% (17)
0:1 Атлетико М:
21.7% (15)
2:1 Вильярреал:
8.7% (6)
1:3 Атлетико М:
4.3% (3)
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