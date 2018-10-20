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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион:
Удинезе
0:1
Перерыв
Наполи
0'
0:1
14' Гол
Фабиан Руис
15' Желтая карточка
Пуссетто Игнасио
36' Желтая карточка
Милик Аркадиуш
45' Желтая карточка
Альбиоль Рауль
Первый тайм
51'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
51'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
51'
Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
51'
Удар от ворот произведет Наполи
50'
Как он промахнулся? Ласанья Кевин имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
50'
Нюйтинк Брэм разрезает оборону соперника отличным пасом
50'
Удинезе контролирует мяч.
50'
Пуссетто Игнасио имел все шансы забить, но Карнезис Орестис сделал отличный сейв!
50'
Плохо сыграл Альбиоль Рауль - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
49'
Стрюгер-Ларсен Йенс из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
49'
Кулибали Калиду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Стрюгер-Ларсен Йенс из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
49'
Удинезе имеет хороший шанс забить.
49'
Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
49'
Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
48'
Опоку Николас из команды Удинезе направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
Фол, нарушение
48'
Милик Аркадиуш из команды Наполи опасно и грубо сыграл. Нюйтинк Брэм пострадал.
48'
Карнезис Орестис взял и забрал мяч на выходе
47'
Матч возобновлен
47'
Нюйтинк Брэм делает скидку назад вдоль ворот
47'
Де Пауль Родриго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
Травма, повреждение
46'
Мандрагора Роландо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
46'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
Желтая карточка
45'
Альбиоль Рауль получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
45'
Альбиоль Рауль из команды Наполи опасно и грубо сыграл. Мандрагора Роландо пострадал.
45'
Кулибали Калиду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
45'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе разыграл угловой с левого угла.
45'
Фабиан Руис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
44'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
44'
Удинезе имеет хороший шанс забить.
44'
Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
44'
Ласанья Кевин из команды Удинезе навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Фол, нарушение
43'
Зелиньски Петр наказан за толчок Пуссетто Игнасио
43'
Удар от ворот произведет Удинезе
43'
Шанс! Милик Аркадиуш из команды Наполи пробил головой, но мимо
43'
Малку Кевин из команды Наполи отправил кросс в штрафную...
43'
Милик Аркадиуш нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
Мертенс Дрис из команды Наполи делает пас партнеру.
42'
Опоку Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Зелиньски Петр из команды Наполи делает навес прямо в штрафную.
41'
Наполи имеет хороший шанс забить.
40'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
40'
Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
39'
Матч возобновлен
39'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
39'
Матч возобновлен
38'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
Травма, повреждение
36'
Де Пауль Родриго на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
36'
Милик Аркадиуш получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
36'
Милик Аркадиуш нарушает правила. Де Пауль Родриго пострадал
35'
Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
35'
Трост-Эконг Виллиам получил травму и заменен. Опоку Николас выходит на поле.
35'
Контроль мяча: [team1]: 31%, [team2]: 69%.
34'
Наполи имеет хороший шанс забить.
33'
ШАНС! Мертенс Дрис нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
33'
Отличные скиллы показывает Мертенс Дрис, обводя своих соперников
33'
Наполи имеет хороший шанс забить.
33'
Ласанья Кевин имел все шансы забить, но Карнезис Орестис сделал отличный сейв!
33'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе делает отличный кросс...
32'
Удар от ворот произведет Удинезе
32'
ШАНС! Зелиньски Петр нанес удар с лета, но не попал по воротам!
32'
Аллан Маркес из команды Наполи сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
32'
Наполи имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
31'
Мандрагора Роландо из команды Удинезе опасно и грубо сыграл. Милик Аркадиуш пострадал.
31'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
31'
Наполи имеет хороший шанс забить.
30'
Самир Каэтано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Хюсай Эльсейд из команды Наполи отправил кросс в штрафную...
30'
Ласанья Кевин из команды Удинезе сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
30'
Мандрагора Роландо из команды Удинезе хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
30'
Фабиан Руис из команды Наполи делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
29'
Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Офсайд
28'
Кальехон Хосе из команды Наполи в офсайде
28'
Мертенс Дрис из команды Наполи делает пас партнеру.
Фол, нарушение
27'
Пуссетто Игнасио из команды Удинезе опасно и грубо сыграл. Фабиан Руис пострадал.
26'
Удар от ворот произведет Удинезе
26'
Зелиньски Петр из команды Наполи навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
25'
Наполи имеет хороший шанс забить.
25'
Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
25'
Нюйтинк Брэм из команды Удинезе хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
25'
Кальехон Хосе из команды Наполи делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
25'
Наполи начинает контратаку
25'
Удинезе имеет хороший шанс забить.
24'
Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
24'
Удар от ворот произведет Удинезе
24'
ШАНС! Кальехон Хосе нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
23'
Наполи имеет хороший шанс забить.
23'
Карнезис Орестис не дал случится голу! Ласанья Кевин должен был забивать, но Карнезис Орестис сделал отличный сейв
23'
Ласанья Кевин из команды Удинезе идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
23'
Хюсай Эльсейд из команды Наполи опасно и грубо сыграл. Фофана Секо пострадал.
22'
Удар от ворот произведет Наполи
22'
Де Пауль Родриго не смог попасть в створ ударом издали
22'
Фофана Секо нанес удар, но тот был заблокирован.
21'
Удинезе имеет хороший шанс забить.
21'
Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
21'
Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
20'
Удинезе контролирует мяч.
Фол, нарушение
20'
Судья сигнализирует, что Фабиан Руис из команды Наполи поставил подножку. Пострадал Де Пауль Родриго
19'
Наполи имеет хороший шанс забить.
19'
Удинезе контролирует мяч.
18'
Удар от ворот произведет Наполи
18'
Самир Каэтано делает длинную передачу вперед
17'
Кулибали Калиду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
17'
Удинезе имеет хороший шанс забить.
17'
Удар от ворот произведет Удинезе
17'
Шанс! Милик Аркадиуш из команды Наполи пробил головой, но мимо
17'
Фабиан Руис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
15'
Пуссетто Игнасио получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
15'
Судья свистит. Пуссетто Игнасио атаковал сзади соперника. Это Мертенс Дрис заработал своей команде штрафной
15'
Наполи имеет хороший шанс забить.
15'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
15'
Отличный гол забил Фабиан Руис
Описание гола
14'
Г О О О О Л - Фабиан Руис забивает!
14'
Фофана Секо ошибается в защите.
13'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
13'
Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
13'
Удар от ворот произведет Удинезе
13'
Как он промахнулся? Кальехон Хосе имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
12'
Мертенс Дрис из команды Наполи делает пас партнеру.
12'
Скуффет Симоне ошибается в защите.
12'
Фофана Секо из команды Удинезе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
12'
Удинезе начинает контратаку
12'
Зелиньски Петр из команды Наполи делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
11'
Наполи имеет хороший шанс забить.
11'
Удар от ворот произведет Удинезе
11'
Малку Кевин из команды Наполи навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
10'
Мертенс Дрис из команды Наполи делает пас партнеру.
10'
Наполи имеет хороший шанс забить.
10'
Кальехон Хосе пробует нанести удар издали, но Скуффет Симоне держит все под контролем
9'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
9'
Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
9'
Наполи имеет хороший шанс забить.
9'
Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
9'
Трост-Эконг Виллиам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Малку Кевин делает длинную передачу вперед
8'
Наполи контролирует мяч.
Фол, нарушение
7'
Кальехон Хосе наказан за толчок Де Пауль Родриго
7'
Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
7'
Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
7'
Самир Каэтано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Малку Кевин из команды Наполи делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
6'
Наполи имеет хороший шанс забить.
6'
Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
6'
Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
6'
Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
4'
Удар от ворот произведет Удинезе
4'
Верди Симоне получил травму и заменен. Фабиан Руис выходит на поле.
4'
Отличный пас сделал Хюсай Эльсейд из команды Наполи. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
4'
Наполи имеет хороший шанс забить.
3'
Удинезе контролирует мяч.
3'
Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
3'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
2'
Верди Симоне на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
2'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
2'
Удар от ворот произведет Удинезе
2'
Наполи имеет хороший шанс забить.
1'
Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Наполи начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Friuli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Удинезе 0:1 Наполи
Удинезе
1.2% (2)
Ничья:
8.1% (14)
Наполи
90.8% (157)

Вы не участвовали в прогнозе

Наполи:
53.2% (92)
Наполи:
16.2% (28)
Наполи:
11.6% (20)
Наполи:
5.8% (10)
Ничья:
5.2% (9)
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