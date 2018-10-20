Стадион: Дачия-Арена
0:1
14' ГолФабиан Руис
15' Желтая карточкаПуссетто Игнасио
36' Желтая карточкаМилик Аркадиуш
45' Желтая карточкаАльбиоль Рауль
Первый тайм
51'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
51'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
51'
51'
50'
Как он промахнулся? Ласанья Кевин имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
50'
Нюйтинк Брэм разрезает оборону соперника отличным пасом
50'
50'
Пуссетто Игнасио имел все шансы забить, но Карнезис Орестис сделал отличный сейв!
50'
Плохо сыграл Альбиоль Рауль - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
49'
Стрюгер-Ларсен Йенс из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
49'
49'
Стрюгер-Ларсен Йенс из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
49'
49'
49'
48'
Опоку Николас из команды Удинезе направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
48'
Милик Аркадиуш из команды Наполи опасно и грубо сыграл. Нюйтинк Брэм пострадал.
48'
Карнезис Орестис взял и забрал мяч на выходе
47'
Матч возобновлен
47'
Нюйтинк Брэм делает скидку назад вдоль ворот
47'
Де Пауль Родриго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
46'
Мандрагора Роландо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
46'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
45'
Альбиоль Рауль получил желтую карточку от судьи
45'
Альбиоль Рауль из команды Наполи опасно и грубо сыграл. Мандрагора Роландо пострадал.
45'
45'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе разыграл угловой с левого угла.
45'
Фабиан Руис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
44'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
44'
44'
44'
Ласанья Кевин из команды Удинезе навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
43'
Зелиньски Петр наказан за толчок Пуссетто Игнасио
43'
43'
Шанс! Милик Аркадиуш из команды Наполи пробил головой, но мимо
43'
Малку Кевин из команды Наполи отправил кросс в штрафную...
43'
Милик Аркадиуш нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
42'
Опоку Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Зелиньски Петр из команды Наполи делает навес прямо в штрафную.
41'
40'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
40'
39'
Матч возобновлен
39'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
39'
Матч возобновлен
38'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
36'
Де Пауль Родриго на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
36'
Милик Аркадиуш получил желтую карточку от судьи
36'
Милик Аркадиуш нарушает правила. Де Пауль Родриго пострадал
35'
35'
Трост-Эконг Виллиам получил травму и заменен. Опоку Николас выходит на поле.
35'
Контроль мяча: [team1]: 31%, [team2]: 69%.
34'
33'
ШАНС! Мертенс Дрис нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
33'
Отличные скиллы показывает Мертенс Дрис, обводя своих соперников
33'
33'
Ласанья Кевин имел все шансы забить, но Карнезис Орестис сделал отличный сейв!
33'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе делает отличный кросс...
32'
32'
ШАНС! Зелиньски Петр нанес удар с лета, но не попал по воротам!
32'
Аллан Маркес из команды Наполи сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
32'
31'
Мандрагора Роландо из команды Удинезе опасно и грубо сыграл. Милик Аркадиуш пострадал.
31'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
31'
30'
Самир Каэтано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Хюсай Эльсейд из команды Наполи отправил кросс в штрафную...
30'
Ласанья Кевин из команды Удинезе сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
30'
Мандрагора Роландо из команды Удинезе хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
30'
Фабиан Руис из команды Наполи делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
29'
Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
28'
Кальехон Хосе из команды Наполи в офсайде
28'
27'
Пуссетто Игнасио из команды Удинезе опасно и грубо сыграл. Фабиан Руис пострадал.
26'
26'
Зелиньски Петр из команды Наполи навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
25'
25'
25'
Нюйтинк Брэм из команды Удинезе хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
25'
Кальехон Хосе из команды Наполи делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
25'
Наполи начинает контратаку
25'
24'
24'
24'
ШАНС! Кальехон Хосе нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
23'
23'
Карнезис Орестис не дал случится голу! Ласанья Кевин должен был забивать, но Карнезис Орестис сделал отличный сейв
23'
Ласанья Кевин из команды Удинезе идет с мячом вперед на обострение...
23'
Хюсай Эльсейд из команды Наполи опасно и грубо сыграл. Фофана Секо пострадал.
22'
22'
Де Пауль Родриго не смог попасть в створ ударом издали
22'
Фофана Секо нанес удар, но тот был заблокирован.
21'
21'
Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
21'
20'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
20'
20'
Судья сигнализирует, что Фабиан Руис из команды Наполи поставил подножку. Пострадал Де Пауль Родриго
19'
19'
18'
18'
Самир Каэтано делает длинную передачу вперед
17'
17'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
17'
17'
17'
Шанс! Милик Аркадиуш из команды Наполи пробил головой, но мимо
17'
Фабиан Руис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
15'
Пуссетто Игнасио получил желтую карточку от судьи
15'
Судья свистит. Пуссетто Игнасио атаковал сзади соперника. Это Мертенс Дрис заработал своей команде штрафной
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
15'
Отличный гол забил Фабиан Руис
14'
Г О О О О Л - Фабиан Руис забивает!
14'
Фофана Секо ошибается в защите.
13'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
13'
13'
13'
Как он промахнулся? Кальехон Хосе имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
12'
12'
Скуффет Симоне ошибается в защите.
12'
Фофана Секо из команды Удинезе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
12'
Удинезе начинает контратаку
12'
Зелиньски Петр из команды Наполи делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
11'
11'
11'
Малку Кевин из команды Наполи навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
10'
10'
10'
Кальехон Хосе пробует нанести удар издали, но Скуффет Симоне держит все под контролем
9'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
9'
9'
9'
9'
Трост-Эконг Виллиам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Малку Кевин делает длинную передачу вперед
8'
Наполи контролирует мяч.
7'
Кальехон Хосе наказан за толчок Де Пауль Родриго
7'
7'
7'
Самир Каэтано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Малку Кевин из команды Наполи делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
6'
6'
6'
6'
Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
4'
4'
Верди Симоне получил травму и заменен. Фабиан Руис выходит на поле.
4'
Отличный пас сделал Хюсай Эльсейд из команды Наполи. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
4'
3'
3'
3'
Матч возобновлен
2'
Верди Симоне на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
2'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
2'
2'
1'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Наполи начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Friuli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Удинезе 0:1 Наполи
Удинезе
1.2% (2)
Ничья:
8.1% (14)
Наполи
90.8% (157)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Наполи:
53.2% (92)
0:1 Наполи:
16.2% (28)
0:2 Наполи:
11.6% (20)
1:3 Наполи:
5.8% (10)
1:1 Ничья:
5.2% (9)
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