  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Испания
  5. Примера
Стадион:
Барселона
 
Позже
Севилья
Сделайте свой прогноз
Сделайте прогноз...

...или угадайте счет

:
Прогнозы на матч Барселона - Севилья
Барселона
88.7% (63)
Ничья:
4.2% (3)
Севилья
7% (5)

Вы не участвовали в прогнозе

Барселона:
38% (27)
Барселона:
23.9% (17)
Барселона:
18.3% (13)
Барселона:
2.8% (2)
Барселона:
2.8% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола

Не только футбол

Позже 0 Металлург Мг 0 Авангард
Позже 0 СКА 0 Динамо Москва
Позже 0 Ак Барс 0 Салават Юлаев
Позже 0 ЦСКА Москва 0 Дарушафака


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация