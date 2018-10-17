Стадион: Камп Ноу
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Текстовая онлайн трансляция матча Барселона - СевильяДо начала игры, которая состоится 20.10.2018, осталось 2 дня 13 часов 31 минуту.
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Прогнозы на матч Барселона - Севилья
Барселона
88.7% (63)
Ничья:
4.2% (3)
Севилья
7% (5)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Барселона:
38% (27)
2:0 Барселона:
23.9% (17)
3:1 Барселона:
18.3% (13)
1:0 Барселона:
2.8% (2)
3:2 Барселона:
2.8% (2)
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