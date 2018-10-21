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  4. Испания
  5. Примера
Стадион: Зрители: 12040
Райо Вальекано
1:2
Конец матча
Хетафе
0'
24' Желтая карточка
Кабрера Леандро
47' Желтая карточка
Арамбарри Мауро
0:1
64' Гол
Фулкье Димитри
0:2
68' Гол в свои ворота
Акиеме Серхио
1:2
74' Гол
Рауль де Томас
76' Желтая карточка
Рауль де Томас
77' Желтая карточка
Антунеш Виторину
77' Желтая карточка
Комесанья Санти
82' Желтая карточка
Дамиан Суарес
84' Желтая карточка
Мата Хайме
86' Желтая карточка
Трехо Оскар
89' Желтая карточка
Амат Хорди
90' Вторая желтая карточка
Трехо Оскар
90'+8
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
98'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
97'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
96'
Райо Вальекано контролирует мяч.
96'
Бебе Тьягу пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
95'
Судья сигнализирует, что Дамиан Суарес из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Бебе Тьягу
95'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
95'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
94'
Райо Вальекано контролирует мяч.
93'
УДАЛЕНИЕ! - Трехо Оскар удален из-за второго грубого нарушения
Фол, нарушение
93'
Безумный фол. Трехо Оскар грубо играет против соперника. Пострадал Дьедью Амат
93'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
92'
Арамбарри Мауро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
92'
Тактическая замена. Арамбарри Мауро уходит с поля и его заменяет Микель Игнаси
91'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
91'
Хорошую попытку сделал Рауль де Томас. Удар в створ, но вратарь начеку
91'
Отличные скиллы показывает Рауль де Томас, обводя своих соперников
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
90'
Райо Вальекано контролирует мяч.
90'
Матч возобновлен
90'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
Травма, повреждение
90'
Мата Хайме на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
90'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
89'
Амат Хорди совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
89'
Безумный фол. Амат Хорди грубо играет против соперника. Пострадал Мата Хайме
89'
Акиеме Серхио из команды Райо Вальекано делает неудачный навес.
Травма, повреждение
88'
Мата Хайме возвращается на поле.
88'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
88'
Дамиан Суарес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
88'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
87'
Ох, нехорошо это выглядит. Мата Хайме получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
87'
Мата Хайме на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
87'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
86'
Трехо Оскар получает желтую карточку за толчок соперника.
Фол, нарушение
86'
Трехо Оскар наказан за толчок Мата Хайме
85'
Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
85'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
Желтая карточка
84'
Мата Хайме получает желтую карточку за толчок соперника.
Фол, нарушение
84'
Мата Хайме наказан за толчок Комесанья Санти
Фол, нарушение
83'
Мата Хайме из команды Хетафе играет слишком грубо. Бебе Тьягу оказался на газоне.
82'
Тактическая замена. Антунеш Виторину уходит с поля и его заменяет Бруно Гонсалес
82'
Тактическая замена. Эмбарба Адриан уходит с поля и его заменяет Герра Хави
82'
Тактическая замена. Имбула Ганелли уходит с поля и его заменяет Посо Хосе
Желтая карточка
82'
Рефери не любит споров - именно за это Дамиан Суарес сейчас получил желтую
81'
Эмбарба Адриан нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
81'
Судья сигнализирует, что Комесанья Санти из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Дьене Даконам
81'
Трехо Оскар из команды Райо Вальекано делает пас партнеру.
81'
Выглядело как неплохой момент. Трехо Оскар из команды Райо Вальекано закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
81'
Рауль де Томас из команды Райо Вальекано сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
80'
Матч возобновлен
80'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
Травма, повреждение
79'
Дамиан Суарес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
79'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
78'
Судья сигнализирует, что Адвинкула Луис из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Дамиан Суарес
78'
Дьене Даконам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Эмбарба Адриан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
77'
Рефери не любит споров - именно за это Комесанья Санти сейчас получил желтую
Желтая карточка
77'
Антунеш Виторину совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
77'
Безумный фол. Антунеш Виторину грубо играет против соперника. Пострадал Гальвес Алехандро
77'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
Желтая карточка
76'
Рауль де Томас получает желтую карточку за игру рукой
Фол, нарушение
75'
Рауль де Томас задерживает мяч рукой
75'
Эмбарба Адриан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
75'
Судья сигнализирует, что Фулкье Димитри из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Трехо Оскар
74'
Акиеме Серхио сделал результативную передачу.
Описание гола
74'
Г О О О О Л - Рауль де Томас классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
74'
Акиеме Серхио из команды Райо Вальекано делает отличный кросс...
Угловой
73'
Трехо Оскар из команды Райо Вальекано разыграл угловой с левого угла.
73'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Угловой
72'
Адвинкула Луис из команды Райо Вальекано подал угловой справа.
72'
Дьене Даконам предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
72'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
71'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
70'
Райо Вальекано контролирует мяч.
70'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
Фол, нарушение
70'
Судья сигнализирует, что Мата Хайме из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Комесанья Санти
69'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Описание гола
68'
Г О О О О Л - Акиеме Серхио уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
68'
Видаль Молина из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
67'
Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
67'
Тактическая замена. Анхель Луис уходит с поля и его заменяет Мата Хайме
66'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
66'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
65'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
65'
Тактическая замена. Гарсия Альваро III уходит с поля и его заменяет Бебе Тьягу
64'
Антунеш Виторину сделал результативную передачу.
Описание гола
64'
Г О О О О О О Л - Фулкье Димитри из команды Хетафе с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
64'
Антунеш Виторину из команды Хетафе делает отличный кросс...
64'
Максимович Неманья из команды Хетафе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
63'
Судья сигнализирует, что Гарсия Альваро III из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Фулкье Димитри
Фол, нарушение
63'
Судья сигнализирует, что Арамбарри Мауро из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Имбула Ганелли
62'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
62'
Комесанья Санти из команды Райо Вальекано направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
61'
Хетафе контролирует мяч.
61'
Райо Вальекано контролирует мяч.
60'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
60'
Удар от ворот произведет Хетафе
59'
Трехо Оскар из команды Райо Вальекано пробил со штрафного, но очень мимо цели.
59'
Сегодняшная посещаемость составляет 12040 болельщиков
Фол, нарушение
58'
Антунеш Виторину наказан за толчок Эмбарба Адриан
58'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
57'
Комесанья Санти выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
57'
Максимович Неманья из команды Хетафе подал угловой справа.
57'
Гарсия Альберто ошибается в защите.
56'
Райо Вальекано контролирует мяч.
Фол, нарушение
56'
Судья сигнализирует, что Арамбарри Мауро из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Эмбарба Адриан
55'
Анхель Луис пробует нанести удар издали, но Гарсия Альберто держит все под контролем
55'
Дьедью Амат из команды Хетафе делает пас партнеру.
55'
Фулкье Димитри из команды Хетафе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
55'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
55'
Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
54'
Удар от ворот произведет Райо Вальекано
54'
Дьедью Амат из команды Хетафе идет с мячом вперед на обострение...
54'
Фулкье Димитри из команды Хетафе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
54'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
54'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Эмбарба Адриан нанес удар в каркас ворот!
54'
Эмбарба Адриан из команды Райо Вальекано идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
53'
Судья сигнализирует, что Гальвес Алехандро из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Арамбарри Мауро
52'
Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
52'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
51'
Судья сигнализирует, что Дьедью Амат из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Гальвес Алехандро
51'
Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
51'
Удар от ворот произведет Райо Вальекано
51'
ШАНС! Антунеш Виторину нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
51'
Кабрера Леандро из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
50'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
Фол, нарушение
50'
Трехо Оскар наказан за толчок Дьене Даконам
Фол, нарушение
49'
Судья сигнализирует, что Амат Хорди из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Кабрера Леандро
49'
Эмбарба Адриан бьет со штрафного в створ, но Сория Давид держит все под контролем
Желтая карточка
47'
Арамбарри Мауро получает желтую карточку за толчок соперника.
Фол, нарушение
47'
Арамбарри Мауро наказан за толчок Эмбарба Адриан
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Дьедью Амат из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Адвинкула Луис
46'
Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
Угловой
46'
Максимович Неманья из команды Хетафе подал угловой справа.
46'
Амат Хорди предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
46'
Отличные скиллы показывает Арамбарри Мауро, обводя своих соперников
Фол, нарушение
45'
Судья сигнализирует, что Трехо Оскар из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Дьене Даконам
Офсайд
45'
Видаль Молина из команды Хетафе в офсайде
45'
Арамбарри Мауро из команды Хетафе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
44'
Антунеш Виторину из команды Хетафе пробил со штрафного, мяч срикошетил и оказался в штрафной площадке
Фол, нарушение
44'
Судья сигнализирует, что Имбула Ганелли из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Видаль Молина
43'
Удар от ворот произведет Хетафе
43'
Имбула Ганелли не смог попасть в створ ударом издали
43'
Отличные скиллы показывает Имбула Ганелли, обводя своих соперников
42'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
41'
Удар от ворот произведет Хетафе
41'
Эмбарба Адриан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
41'
Гарсия Альваро III из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
40'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
39'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
Офсайд
39'
Трехо Оскар из команды Райо Вальекано в офсайде
39'
Комесанья Санти из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
38'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
38'
Эмбарба Адриан из команды Райо Вальекано играет слишком грубо. Арамбарри Мауро оказался на газоне.
37'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
37'
Судья сигнализирует, что Дамиан Суарес из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Эмбарба Адриан
36'
Максимович Неманья выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
36'
Комесанья Санти из команды Райо Вальекано подал угловой справа.
36'
Арамбарри Мауро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
36'
Отличные скиллы показывает Трехо Оскар, обводя своих соперников
35'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
Фол, нарушение
34'
Судья сигнализирует, что Анхель Луис из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Гальвес Алехандро
34'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
33'
Шанс! Фулкье Димитри из команды Хетафе пробил головой, но мимо
33'
Дьедью Амат навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Имбула Ганелли из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Арамбарри Мауро
32'
Райо Вальекано контролирует мяч.
Фол, нарушение
32'
Судья сигнализирует, что Максимович Неманья из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Амат Хорди
Офсайд
31'
Антунеш Виторину из команды Хетафе в офсайде
31'
Арамбарри Мауро из команды Хетафе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
30'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
30'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
30'
Кабрера Леандро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
28'
Дамиан Суарес из команды Хетафе играет слишком грубо. Трехо Оскар оказался на газоне.
28'
Хетафе контролирует мяч.
27'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
27'
Райо Вальекано контролирует мяч.
Фол, нарушение
26'
Судья сигнализирует, что Дьедью Амат из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Адвинкула Луис
25'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
Желтая карточка
24'
Кабрера Леандро совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
24'
Безумный фол. Кабрера Леандро грубо играет против соперника. Пострадал Рауль де Томас
24'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
23'
Гарсия Альберто взял и забрал мяч на выходе
23'
Дьедью Амат из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
23'
Фулкье Димитри из команды Хетафе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
22'
Гарсия Альберто взял и забрал мяч на выходе
22'
Кабрера Леандро делает длинную передачу вперед
Фол, нарушение
22'
Судья сигнализирует, что Фулкье Димитри из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Гальвес Алехандро
21'
Трехо Оскар из команды Райо Вальекано пробил со штрафного, но очень мимо цели.
20'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
Фол, нарушение
20'
Судья сигнализирует, что Дьене Даконам из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Рауль де Томас
19'
Райо Вальекано контролирует мяч.
Фол, нарушение
19'
Судья сигнализирует, что Дьедью Амат из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Имбула Ганелли
18'
Райо Вальекано контролирует мяч.
Фол, нарушение
18'
Дамиан Суарес из команды Хетафе играет слишком грубо. Гальвес Алехандро оказался на газоне.
17'
Амат Хорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Отличные скиллы показывает Фулкье Димитри, обводя своих соперников
17'
Максимович Неманья из команды Хетафе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
17'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
17'
Матч возобновлен
16'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
16'
Гальвес Алехандро нанес удар головой, но Сория Давид спокойно отбил мяч.
Угловой
16'
Трехо Оскар из команды Райо Вальекано подал угловой слева.
15'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
15'
Дьене Даконам предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
15'
Трехо Оскар из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
15'
Райо Вальекано контролирует мяч.
Офсайд
14'
Дамиан Суарес из команды Хетафе в офсайде
14'
Максимович Неманья из команды Хетафе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
14'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
13'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
13'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
12'
Хетафе контролирует мяч.
11'
Максимович Неманья из команды Хетафе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
11'
Хетафе контролирует мяч.
10'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
Офсайд
10'
Анхель Луис из команды Хетафе в офсайде
10'
Антунеш Виторину навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что Адвинкула Луис из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Дьедью Амат
8'
Удар от ворот произведет Хетафе
Угловой
8'
Комесанья Санти из команды Райо Вальекано подал угловой слева.
8'
Кабрера Леандро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
8'
Отличные скиллы показывает Гарсия Альваро III, обводя своих соперников
8'
Имбула Ганелли из команды Райо Вальекано сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Дьене Даконам из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Трехо Оскар
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Фулкье Димитри из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Имбула Ганелли
5'
Хетафе контролирует мяч.
5'
Контроль мяча: [team1]: 75%, [team2]: 25%.
Офсайд
4'
Гарсия Альваро III из команды Райо Вальекано в офсайде
4'
Комесанья Санти из команды Райо Вальекано сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
4'
Дьедью Амат нанес удар, мяч был парирован, но Гарсия Альберто не удержал его в руках.
4'
Гальвес Алехандро ошибается в защите.
3'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
3'
ШАНС! Адвинкула Луис нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
Угловой
2'
Имбула Ганелли из команды Райо Вальекано подал угловой справа.
2'
Кабрера Леандро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
2'
Комесанья Санти из команды Райо Вальекано сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
2'
Райо Вальекано контролирует мяч.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Райо Вальекано начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Campo de Futbol de Vallecas. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Райо Вальекано 1:2 Хетафе
Райо Вальекано
33% (59)
Ничья:
46.4% (83)
Хетафе
20.7% (37)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
41.9% (75)
Райо Вальекано:
15.1% (27)
Райо Вальекано:
14.5% (26)
Хетафе:
8.9% (16)
Хетафе:
8.4% (15)
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Итог 0 Квитова Петра 2 Свитолина Элина
0 Возняцки Каролин 0 Плишкова Каролина
Позже США. Гонка


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