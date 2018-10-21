Стадион: Кампо де Вальекас Зрители: 12040
1:2
Конец матча
24' Желтая карточкаКабрера Леандро
47' Желтая карточкаАрамбарри Мауро
0:1
64' ГолФулкье Димитри
0:2
68' Гол в свои воротаАкиеме Серхио
1:2
74' ГолРауль де Томас
76' Желтая карточкаРауль де Томас
77' Желтая карточкаАнтунеш Виторину
77' Желтая карточкаКомесанья Санти
82' Желтая карточкаДамиан Суарес
84' Желтая карточкаМата Хайме
86' Желтая карточкаТрехо Оскар
89' Желтая карточкаАмат Хорди
90' Вторая желтая карточкаТрехо Оскар
Новости после матча
Второй тайм
98'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
97'
96'
96'
Бебе Тьягу пробил со штрафного прямо в стенку
95'
Судья сигнализирует, что Дамиан Суарес из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Бебе Тьягу
95'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
95'
94'
93'
УДАЛЕНИЕ! - Трехо Оскар удален из-за второго грубого нарушения
93'
Безумный фол. Трехо Оскар грубо играет против соперника. Пострадал Дьедью Амат
93'
Матч возобновлен
92'
Арамбарри Мауро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
92'
Тактическая замена. Арамбарри Мауро уходит с поля и его заменяет Микель Игнаси
91'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
91'
Хорошую попытку сделал Рауль де Томас. Удар в створ, но вратарь начеку
91'
Отличные скиллы показывает Рауль де Томас, обводя своих соперников
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
90'
90'
Матч возобновлен
90'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
90'
Мата Хайме на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
90'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
89'
Амат Хорди совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
89'
Безумный фол. Амат Хорди грубо играет против соперника. Пострадал Мата Хайме
89'
Акиеме Серхио из команды Райо Вальекано делает неудачный навес.
88'
Мата Хайме возвращается на поле.
88'
88'
Дамиан Суарес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
88'
Матч возобновлен
87'
Ох, нехорошо это выглядит. Мата Хайме получил травму и медбригада забирает его с поля.
87'
Мата Хайме на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
87'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
86'
Трехо Оскар получает желтую карточку за толчок соперника.
86'
Трехо Оскар наказан за толчок Мата Хайме
85'
85'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
84'
Мата Хайме получает желтую карточку за толчок соперника.
84'
Мата Хайме наказан за толчок Комесанья Санти
83'
Мата Хайме из команды Хетафе играет слишком грубо. Бебе Тьягу оказался на газоне.
82'
Тактическая замена. Антунеш Виторину уходит с поля и его заменяет Бруно Гонсалес
82'
Тактическая замена. Эмбарба Адриан уходит с поля и его заменяет Герра Хави
82'
Тактическая замена. Имбула Ганелли уходит с поля и его заменяет Посо Хосе
82'
Рефери не любит споров - именно за это Дамиан Суарес сейчас получил желтую
81'
Эмбарба Адриан нанес удар, но тот был заблокирован.
81'
Судья сигнализирует, что Комесанья Санти из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Дьене Даконам
81'
Трехо Оскар из команды Райо Вальекано делает пас партнеру.
81'
Выглядело как неплохой момент. Трехо Оскар из команды Райо Вальекано закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
81'
Рауль де Томас из команды Райо Вальекано сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
80'
Матч возобновлен
80'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
79'
Дамиан Суарес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
79'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
78'
Судья сигнализирует, что Адвинкула Луис из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Дамиан Суарес
78'
Дьене Даконам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Эмбарба Адриан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
77'
Рефери не любит споров - именно за это Комесанья Санти сейчас получил желтую
77'
Антунеш Виторину совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
77'
Безумный фол. Антунеш Виторину грубо играет против соперника. Пострадал Гальвес Алехандро
77'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
76'
Рауль де Томас получает желтую карточку за игру рукой
75'
Рауль де Томас задерживает мяч рукой
75'
Эмбарба Адриан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
75'
Судья сигнализирует, что Фулкье Димитри из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Трехо Оскар
74'
Акиеме Серхио сделал результативную передачу.
74'
Г О О О О Л - Рауль де Томас классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
74'
Акиеме Серхио из команды Райо Вальекано делает отличный кросс...
73'
Трехо Оскар из команды Райо Вальекано разыграл угловой с левого угла.
73'
72'
Адвинкула Луис из команды Райо Вальекано подал угловой справа.
72'
Дьене Даконам предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
72'
71'
70'
70'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
70'
Судья сигнализирует, что Мата Хайме из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Комесанья Санти
69'
68'
Г О О О О Л - Акиеме Серхио уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
68'
Видаль Молина из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
67'
67'
Тактическая замена. Анхель Луис уходит с поля и его заменяет Мата Хайме
66'
66'
65'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
65'
Тактическая замена. Гарсия Альваро III уходит с поля и его заменяет Бебе Тьягу
64'
Антунеш Виторину сделал результативную передачу.
64'
Г О О О О О О Л - Фулкье Димитри из команды Хетафе с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
64'
Антунеш Виторину из команды Хетафе делает отличный кросс...
64'
Максимович Неманья из команды Хетафе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
63'
Судья сигнализирует, что Гарсия Альваро III из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Фулкье Димитри
63'
Судья сигнализирует, что Арамбарри Мауро из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Имбула Ганелли
62'
62'
Комесанья Санти из команды Райо Вальекано направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
61'
61'
60'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
60'
59'
Трехо Оскар из команды Райо Вальекано пробил со штрафного, но очень мимо цели.
59'
Сегодняшная посещаемость составляет 12040 болельщиков
58'
Антунеш Виторину наказан за толчок Эмбарба Адриан
58'
57'
Комесанья Санти выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Максимович Неманья из команды Хетафе подал угловой справа.
57'
Гарсия Альберто ошибается в защите.
56'
56'
Судья сигнализирует, что Арамбарри Мауро из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Эмбарба Адриан
55'
Анхель Луис пробует нанести удар издали, но Гарсия Альберто держит все под контролем
55'
Дьедью Амат из команды Хетафе делает пас партнеру.
55'
55'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
55'
Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
54'
Удар от ворот произведет Райо Вальекано
54'
Дьедью Амат из команды Хетафе идет с мячом вперед на обострение...
54'
54'
54'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Эмбарба Адриан нанес удар в каркас ворот!
54'
Эмбарба Адриан из команды Райо Вальекано идет с мячом вперед на обострение...
53'
Судья сигнализирует, что Гальвес Алехандро из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Арамбарри Мауро
52'
52'
51'
Судья сигнализирует, что Дьедью Амат из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Гальвес Алехандро
51'
51'
Удар от ворот произведет Райо Вальекано
51'
ШАНС! Антунеш Виторину нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
51'
Кабрера Леандро из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
50'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
50'
Трехо Оскар наказан за толчок Дьене Даконам
49'
Судья сигнализирует, что Амат Хорди из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Кабрера Леандро
49'
Эмбарба Адриан бьет со штрафного в створ, но Сория Давид держит все под контролем
47'
Арамбарри Мауро получает желтую карточку за толчок соперника.
47'
Арамбарри Мауро наказан за толчок Эмбарба Адриан
46'
Судья сигнализирует, что Дьедью Амат из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Адвинкула Луис
46'
Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
46'
Максимович Неманья из команды Хетафе подал угловой справа.
46'
Амат Хорди предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
46'
Отличные скиллы показывает Арамбарри Мауро, обводя своих соперников
45'
Судья сигнализирует, что Трехо Оскар из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Дьене Даконам
45'
Видаль Молина из команды Хетафе в офсайде
45'
Арамбарри Мауро из команды Хетафе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
44'
Антунеш Виторину из команды Хетафе пробил со штрафного, мяч срикошетил и оказался в штрафной площадке
44'
Судья сигнализирует, что Имбула Ганелли из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Видаль Молина
43'
43'
Имбула Ганелли не смог попасть в створ ударом издали
43'
Отличные скиллы показывает Имбула Ганелли, обводя своих соперников
42'
41'
41'
Эмбарба Адриан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
41'
Гарсия Альваро III из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
40'
39'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
39'
Трехо Оскар из команды Райо Вальекано в офсайде
39'
Комесанья Санти из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
38'
38'
Эмбарба Адриан из команды Райо Вальекано играет слишком грубо. Арамбарри Мауро оказался на газоне.
37'
37'
Судья сигнализирует, что Дамиан Суарес из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Эмбарба Адриан
36'
Максимович Неманья выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Комесанья Санти из команды Райо Вальекано подал угловой справа.
36'
Арамбарри Мауро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
36'
Отличные скиллы показывает Трехо Оскар, обводя своих соперников
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
34'
Судья сигнализирует, что Анхель Луис из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Гальвес Алехандро
34'
33'
Шанс! Фулкье Димитри из команды Хетафе пробил головой, но мимо
33'
Дьедью Амат навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
33'
Судья сигнализирует, что Имбула Ганелли из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Арамбарри Мауро
32'
32'
Судья сигнализирует, что Максимович Неманья из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Амат Хорди
31'
Антунеш Виторину из команды Хетафе в офсайде
31'
Арамбарри Мауро из команды Хетафе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
30'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
30'
Матч возобновлен
30'
Кабрера Леандро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
28'
Дамиан Суарес из команды Хетафе играет слишком грубо. Трехо Оскар оказался на газоне.
28'
27'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
27'
26'
Судья сигнализирует, что Дьедью Амат из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Адвинкула Луис
25'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
24'
Кабрера Леандро совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
24'
Безумный фол. Кабрера Леандро грубо играет против соперника. Пострадал Рауль де Томас
24'
23'
Гарсия Альберто взял и забрал мяч на выходе
23'
Дьедью Амат из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
23'
22'
Гарсия Альберто взял и забрал мяч на выходе
22'
Кабрера Леандро делает длинную передачу вперед
22'
Судья сигнализирует, что Фулкье Димитри из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Гальвес Алехандро
21'
Трехо Оскар из команды Райо Вальекано пробил со штрафного, но очень мимо цели.
20'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
20'
Судья сигнализирует, что Дьене Даконам из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Рауль де Томас
19'
19'
Судья сигнализирует, что Дьедью Амат из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Имбула Ганелли
18'
18'
Дамиан Суарес из команды Хетафе играет слишком грубо. Гальвес Алехандро оказался на газоне.
17'
Амат Хорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Отличные скиллы показывает Фулкье Димитри, обводя своих соперников
17'
Максимович Неманья из команды Хетафе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
17'
17'
Матч возобновлен
16'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
16'
Гальвес Алехандро нанес удар головой, но Сория Давид спокойно отбил мяч.
16'
Трехо Оскар из команды Райо Вальекано подал угловой слева.
15'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
15'
Дьене Даконам предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
15'
Трехо Оскар из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
15'
14'
Дамиан Суарес из команды Хетафе в офсайде
14'
Максимович Неманья из команды Хетафе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
14'
13'
13'
12'
11'
Максимович Неманья из команды Хетафе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
11'
10'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
10'
Анхель Луис из команды Хетафе в офсайде
10'
Антунеш Виторину навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
9'
Судья сигнализирует, что Адвинкула Луис из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Дьедью Амат
8'
8'
Комесанья Санти из команды Райо Вальекано подал угловой слева.
8'
Кабрера Леандро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
8'
Отличные скиллы показывает Гарсия Альваро III, обводя своих соперников
8'
Имбула Ганелли из команды Райо Вальекано сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
7'
Судья сигнализирует, что Дьене Даконам из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Трехо Оскар
6'
Судья сигнализирует, что Фулкье Димитри из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Имбула Ганелли
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 75%, [team2]: 25%.
4'
Гарсия Альваро III из команды Райо Вальекано в офсайде
4'
Комесанья Санти из команды Райо Вальекано сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
4'
Дьедью Амат нанес удар, мяч был парирован, но Гарсия Альберто не удержал его в руках.
4'
Гальвес Алехандро ошибается в защите.
3'
3'
ШАНС! Адвинкула Луис нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
2'
Имбула Ганелли из команды Райо Вальекано подал угловой справа.
2'
Кабрера Леандро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
2'
Комесанья Санти из команды Райо Вальекано сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
2'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Райо Вальекано начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Campo de Futbol de Vallecas. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Райо Вальекано 1:2 Хетафе
Райо Вальекано
33% (59)
Ничья:
46.4% (83)
Хетафе
20.7% (37)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
41.9% (75)
2:1 Райо Вальекано:
15.1% (27)
1:0 Райо Вальекано:
14.5% (26)
1:2 Хетафе:
8.9% (16)
0:1 Хетафе:
8.4% (15)
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