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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион:
Фрозиноне
3:3
Второй тайм: 85'
Эмполи
0'
6' Желтая карточка
Зайц Миха
1:0
8' Гол в свои ворота
Сильвестре Матиас
1:1
32' Гол
Зайц Миха
1:2
48' Гол
Сильвестре Матиас
2:2
54' Пенальти
Чофани Даниэль
3:2
63' Гол
Чофани Даниэль
69' Желтая карточка
Майетта Доменико
3:3
79' Гол
Учан Салих
85'
Второй тайм
85'
Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
85'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
85'
Тактическая замена. Чофани Даниэль уходит с поля и его заменяет Пинамонти Андреа
84'
Спортьелло Марко взял и забрал мяч на выходе
84'
Ди Лоренцо Джованни из команды Эмполи отправил кросс в штрафную...
83'
Ариаудо Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Паскуаль Мануэль из команды Эмполи отправил кросс в штрафную...
82'
Гольданига Эдоардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Ди Лоренцо Джованни из команды Эмполи отправил кросс в штрафную...
82'
Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
81'
Фрозиноне вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
81'
Тактическая замена. Майелло Раффаэле уходит с поля и его заменяет Гори Мирко
80'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
Описание гола
79'
Г О О О О О Л - Учан Салих ударом с лёта отправляет мяч в сетку ворот
79'
Капуано Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
79'
Беннасер Исмаэль из команды Эмполи подал угловой слева.
79'
Паскуаль Мануэль из команды Эмполи делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
79'
Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Офсайд
78'
Чофани Даниэль из команды Фрозиноне в офсайде
Фол, нарушение
77'
Судья сигнализирует, что Крунич Раде из команды Эмполи поставил подножку. Пострадал Чано Камилло
Фол, нарушение
77'
Судья сигнализирует, что Антонелли Лука из команды Эмполи поставил подножку. Пострадал Ариаудо Лоренцо
76'
Ла Гумина Антонино имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!
76'
Чано Камилло ошибается в защите.
76'
Капуано Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Аскуа Африйе из команды Эмполи отправил кросс в штрафную...
75'
Эмполи имеет хороший шанс забить.
75'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
Фол, нарушение
74'
Судья сигнализирует, что Учан Салих из команды Эмполи поставил подножку. Пострадал Гольданига Эдоардо
Травма, повреждение
74'
Майелло Раффаэле возвращается на поле.
74'
Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
73'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
73'
Ох, нехорошо это выглядит. Майелло Раффаэле получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
72'
Майелло Раффаэле на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
72'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
72'
Фрозиноне контролирует мяч.
71'
Антонелли Лука из команды Эмполи делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
70'
Капуто Франческо из команды Эмполи делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
70'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
Фол, нарушение
70'
Судья сигнализирует, что Влут Рай из команды Фрозиноне поставил подножку. Пострадал Беннасер Исмаэль
Желтая карточка
69'
Майетта Доменико получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
69'
Майетта Доменико из команды Эмполи играет слишком грубо. Влут Рай оказался на газоне.
69'
Чибсах Юссиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
68'
Учан Салих из команды Эмполи подал угловой справа.
68'
Учан Салих исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря
Фол, нарушение
67'
Чибсах Юссиф из команды Фрозиноне опасно и грубо сыграл. Антонелли Лука пострадал.
67'
Антонелли Лука из команды Эмполи отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
66'
Чофани Даниэль наказан за толчок Сильвестре Матиас
66'
Тактическая замена. Зайц Миха уходит с поля и его заменяет Учан Салих
66'
Тактическая замена. Капецци Леонардо уходит с поля и его заменяет Беннасер Исмаэль
65'
Тактическая замена. Кэмпбелл Джоэль уходит с поля и его заменяет Влут Рай
Фол, нарушение
65'
Судья сигнализирует, что Ди Лоренцо Джованни из команды Эмполи поставил подножку. Пострадал Майелло Раффаэле
65'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
64'
Эмполи имеет хороший шанс забить.
63'
Кэмпбелл Джоэль сделал результативную передачу.
Описание гола
63'
Г О О О О Л - Чофани Даниэль изменил счет на табло!
63'
Кэмпбелл Джоэль из команды Фрозиноне отправил кросс в штрафную...
63'
Кэмпбелл Джоэль из команды Фрозиноне идет с мячом вперед на обострение...
62'
Капуано Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Капуто Франческо из команды Эмполи отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
61'
Судья сигнализирует, что Антонелли Лука из команды Эмполи поставил подножку. Пострадал Ариаудо Лоренцо
Фол, нарушение
60'
Судья сигнализирует, что Дзампано Франческо из команды Фрозиноне поставил подножку. Пострадал Капецци Леонардо
60'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
60'
Кэмпбелл Джоэль из команды Фрозиноне отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
59'
Сильвестре Матиас наказан за толчок Чано Камилло
59'
Удар от ворот произведет Эмполи
59'
Чано Камилло из команды Фрозиноне делает неудачный навес.
58'
Удар от ворот произведет Фрозиноне
58'
Чибсах Юссиф нанес удар, но тот был заблокирован.
58'
Сильвестре Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
58'
Чано Камилло из команды Фрозиноне подал угловой слева.
58'
Майетта Доменико предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
58'
Чано Камилло из команды Фрозиноне подал угловой справа.
57'
Антонелли Лука предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
57'
Молинаро Кристиан из команды Фрозиноне отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
56'
Чибсах Юссиф из команды Фрозиноне опасно и грубо сыграл. Зайц Миха пострадал.
55'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
Описание гола
54'
Г О О О О Л - Чофани Даниэль из команды Фрозиноне забивает с точки!
54'
Матч возобновлен
53'
ПЕНАЛЬТИ - Капецци Леонардо из команды Эмполи привез своей команде пенальти за опасную игру против Чано Камилло.
52'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
51'
Проведель Иван взял и забрал мяч на выходе
51'
Дзампано Франческо из команды Фрозиноне навешивает в штрафную с рикошетом.
51'
Дзампано Франческо из команды Фрозиноне делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
50'
Капуано Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Капецци Леонардо из команды Эмполи отправил кросс в штрафную...
50'
Удар от ворот произведет Эмполи
50'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
49'
Сильвестре Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Кэмпбелл Джоэль из команды Фрозиноне отправил кросс в штрафную...
48'
Ла Гумина Антонино сделал результативную передачу.
Описание гола
48'
Г О О О О Л - Сильвестре Матиас изменил счет на табло!
48'
Ла Гумина Антонино из команды Эмполи делает передачу одноклубнику.
Угловой
48'
Зайц Миха из команды Эмполи подал угловой справа.
47'
Капуто Франческо нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
47'
Капуто Франческо из команды Эмполи идет с мячом вперед на обострение...
47'
Молинаро Кристиан из команды Фрозиноне делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Угловой
47'
Майелло Раффаэле из команды Фрозиноне разыграл угловой с левого угла.
47'
Капецци Леонардо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
46'
Дзампано Франческо из команды Фрозиноне отправил кросс в штрафную...
46'
Сегодня отличная погода для футбола.
46'
Фрозиноне вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Зайц Миха из команды Эмполи делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
45'
Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
45'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
Офсайд
44'
Ла Гумина Антонино из команды Эмполи в офсайде
43'
Антонелли Лука из команды Эмполи сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
Угловой
43'
Зайц Миха из команды Эмполи подал угловой слева.
42'
Фрозиноне вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
42'
Удар от ворот произведет Фрозиноне
41'
Капецци Леонардо не смог попасть в створ ударом издали
Угловой
41'
Зайц Миха из команды Эмполи подал угловой справа.
41'
Аскуа Африйе из команды Эмполи делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
41'
Чано Камилло из команды Фрозиноне толкнул локтем оппонента. Это Сильвестре Матиас заработал фол
40'
Капецци Леонардо нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
40'
Судья сигнализирует, что Гольданига Эдоардо из команды Фрозиноне поставил подножку. Пострадал Ла Гумина Антонино
40'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
40'
Кэмпбелл Джоэль из команды Фрозиноне делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
39'
Проведель Иван взял и забрал мяч на выходе
39'
Дзампано Франческо из команды Фрозиноне отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Крунич Раде из команды Эмполи поставил подножку. Пострадал Дзампано Франческо
38'
Удар от ворот произведет Фрозиноне
38'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Сильвестре Матиас и попал в каркас ворот!
Угловой
37'
Зайц Миха из команды Эмполи подал угловой слева.
37'
Аскуа Африйе мяч отрикошетил от ворот
37'
Проведель Иван взял и забрал мяч на выходе
36'
Кэмпбелл Джоэль из команды Фрозиноне делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
36'
Отличные скиллы показывает Кэмпбелл Джоэль, обводя своих соперников
36'
Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Офсайд
35'
Ла Гумина Антонино из команды Эмполи в офсайде
35'
Антонелли Лука из команды Эмполи отправил кросс в штрафную...
35'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
35'
Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
34'
Аскуа Африйе из команды Эмполи делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
34'
Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
33'
Фрозиноне вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
32'
Антонелли Лука сделал результативную передачу.
Описание гола
32'
Г О О О О Л - Зайц Миха изменил счет на табло!
32'
Антонелли Лука из команды Эмполи увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
Фол, нарушение
31'
Судья сигнализирует, что Дзампано Франческо из команды Фрозиноне поставил подножку. Пострадал Антонелли Лука
31'
Фрозиноне вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
31'
Фрозиноне вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
30'
Ла Гумина Антонино бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
29'
Ди Лоренцо Джованни из команды Эмполи отправил кросс в штрафную...
Угловой
29'
Зайц Миха из команды Эмполи разыграл угловой с левого угла.
29'
Антонелли Лука из команды Эмполи делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
28'
После дальнего удара, который нанес Зайц Миха мяч отбит вратарем
28'
Эмполи имеет хороший шанс забить.
27'
Ди Лоренцо Джованни бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
Угловой
27'
Зайц Миха из команды Эмполи подал угловой справа.
26'
Спортьелло Марко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
26'
Ди Лоренцо Джованни из команды Эмполи отправил кросс в штрафную...
26'
Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
26'
Молинаро Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Антонелли Лука делает длинную передачу вперед
25'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
Фол, нарушение
25'
Капецци Леонардо наказан за толчок Чибсах Юссиф
Офсайд
24'
Ла Гумина Антонино из команды Эмполи в офсайде
Фол, нарушение
22'
Судья сигнализирует, что Антонелли Лука из команды Эмполи поставил подножку. Пострадал Чано Камилло
22'
Капецци Леонардо из команды Эмполи сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
22'
Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
21'
Удар от ворот произведет Фрозиноне
21'
Крунич Раде не смог попасть в створ ударом издали
21'
Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
20'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
20'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
19'
Эмполи имеет хороший шанс забить.
17'
Спортьелло Марко взял и забрал мяч на выходе
17'
Ди Лоренцо Джованни из команды Эмполи отправил кросс в штрафную...
17'
После дальнего удара, который нанес Чано Камилло мяч отбит вратарем
17'
Фрозиноне начинает контратаку
17'
Капецци Леонардо нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
Эмполи имеет хороший шанс забить.
Офсайд
15'
Зайц Миха из команды Эмполи в офсайде
15'
Антонелли Лука из команды Эмполи сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
15'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
15'
Молинаро Кристиан из команды Фрозиноне делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
15'
Ди Лоренцо Джованни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Дзампано Франческо из команды Фрозиноне отправил кросс в штрафную...
14'
Удар от ворот произведет Фрозиноне
14'
Зайц Миха из команды Эмполи делает неудачный навес.
13'
Антонелли Лука из команды Эмполи делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
13'
Судья сигнализирует, что Молинаро Кристиан из команды Фрозиноне поставил подножку. Пострадал Аскуа Африйе
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Дзампано Франческо из команды Фрозиноне поставил подножку. Пострадал Антонелли Лука
12'
Удар от ворот произведет Фрозиноне
11'
Зайц Миха не смог попасть в створ ударом издали
11'
Фрозиноне контролирует мяч.
10'
Фрозиноне вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что Ди Лоренцо Джованни из команды Эмполи поставил подножку. Пострадал Кэмпбелл Джоэль
9'
Удар от ворот произведет Фрозиноне
Описание гола
8'
Г О О О О Л - Сильвестре Матиас уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
8'
Дзампано Франческо из команды Фрозиноне делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
7'
Удар от ворот произведет Эмполи
7'
Чано Камилло не смог попасть в створ ударом издали
Желтая карточка
6'
Зайц Миха получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
6'
Безумный фол. Зайц Миха грубо играет против соперника. Пострадал Молинаро Кристиан
6'
Зайц Миха нанес удар, но тот был заблокирован.
6'
Эмполи имеет хороший шанс забить.
5'
Удар от ворот произведет Фрозиноне
5'
Аскуа Африйе из команды Эмполи навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
5'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
5'
Капецци Леонардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
5'
Молинаро Кристиан из команды Фрозиноне подал угловой справа.
5'
Матч возобновлен
4'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
4'
Антонелли Лука предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
4'
Дзампано Франческо из команды Фрозиноне отправил кросс в штрафную...
4'
Майетта Доменико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Молинаро Кристиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
2'
Дзампано Франческо из команды Фрозиноне играет слишком грубо. Крунич Раде оказался на газоне.
2'
Дзампано Франческо из команды Фрозиноне делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Кэмпбелл Джоэль из команды Фрозиноне поставил подножку. Пострадал Ди Лоренцо Джованни
1'
Фрозиноне вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Аскуа Африйе из команды Эмполи поставил подножку. Пострадал Майелло Раффаэле
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Эмполи начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Benito Stirpe. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Фрозиноне 3:3 Эмполи
Фрозиноне
25.4% (45)
Ничья:
44.1% (78)
Эмполи
30.5% (54)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
35.6% (63)
Эмполи:
15.8% (28)
Фрозиноне:
11.3% (20)
Эмполи:
10.7% (19)
Фрозиноне:
9.6% (17)
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