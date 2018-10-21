Стадион: Бенито Стирпе
6' Желтая карточкаЗайц Миха
1:0
8' Гол в свои воротаСильвестре Матиас
1:1
32' ГолЗайц Миха
1:2
48' ГолСильвестре Матиас
2:2
54' ПенальтиЧофани Даниэль
3:2
63' ГолЧофани Даниэль
69' Желтая карточкаМайетта Доменико
3:3
79' ГолУчан Салих
Второй тайм
85'
85'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
85'
Тактическая замена. Чофани Даниэль уходит с поля и его заменяет Пинамонти Андреа
84'
Спортьелло Марко взял и забрал мяч на выходе
84'
83'
Ариаудо Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Паскуаль Мануэль из команды Эмполи отправил кросс в штрафную...
82'
Гольданига Эдоардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
82'
81'
81'
Тактическая замена. Майелло Раффаэле уходит с поля и его заменяет Гори Мирко
80'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
79'
Г О О О О О Л - Учан Салих ударом с лёта отправляет мяч в сетку ворот
79'
79'
Беннасер Исмаэль из команды Эмполи подал угловой слева.
79'
Паскуаль Мануэль из команды Эмполи делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
79'
78'
Чофани Даниэль из команды Фрозиноне в офсайде
77'
Судья сигнализирует, что Крунич Раде из команды Эмполи поставил подножку. Пострадал Чано Камилло
77'
Судья сигнализирует, что Антонелли Лука из команды Эмполи поставил подножку. Пострадал Ариаудо Лоренцо
76'
Ла Гумина Антонино имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!
76'
Чано Камилло ошибается в защите.
76'
76'
Аскуа Африйе из команды Эмполи отправил кросс в штрафную...
75'
75'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
74'
Судья сигнализирует, что Учан Салих из команды Эмполи поставил подножку. Пострадал Гольданига Эдоардо
74'
Майелло Раффаэле возвращается на поле.
74'
73'
Матч возобновлен
73'
Ох, нехорошо это выглядит. Майелло Раффаэле получил травму и медбригада забирает его с поля.
72'
Майелло Раффаэле на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
72'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
72'
Фрозиноне контролирует мяч.
71'
Антонелли Лука из команды Эмполи делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
70'
Капуто Франческо из команды Эмполи делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
70'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
70'
Судья сигнализирует, что Влут Рай из команды Фрозиноне поставил подножку. Пострадал Беннасер Исмаэль
69'
Майетта Доменико получил желтую карточку от судьи
69'
Майетта Доменико из команды Эмполи играет слишком грубо. Влут Рай оказался на газоне.
69'
Чибсах Юссиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Учан Салих из команды Эмполи подал угловой справа.
68'
Учан Салих исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря
67'
Чибсах Юссиф из команды Фрозиноне опасно и грубо сыграл. Антонелли Лука пострадал.
67'
Антонелли Лука из команды Эмполи отправил кросс в штрафную...
66'
Чофани Даниэль наказан за толчок Сильвестре Матиас
66'
Тактическая замена. Зайц Миха уходит с поля и его заменяет Учан Салих
66'
Тактическая замена. Капецци Леонардо уходит с поля и его заменяет Беннасер Исмаэль
65'
Тактическая замена. Кэмпбелл Джоэль уходит с поля и его заменяет Влут Рай
65'
Судья сигнализирует, что Ди Лоренцо Джованни из команды Эмполи поставил подножку. Пострадал Майелло Раффаэле
65'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
64'
63'
Кэмпбелл Джоэль сделал результативную передачу.
63'
Г О О О О Л - Чофани Даниэль изменил счет на табло!
63'
63'
Кэмпбелл Джоэль из команды Фрозиноне идет с мячом вперед на обострение...
62'
62'
Капуто Франческо из команды Эмполи отправил кросс в штрафную...
61'
Судья сигнализирует, что Антонелли Лука из команды Эмполи поставил подножку. Пострадал Ариаудо Лоренцо
60'
Судья сигнализирует, что Дзампано Франческо из команды Фрозиноне поставил подножку. Пострадал Капецци Леонардо
60'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
60'
59'
Сильвестре Матиас наказан за толчок Чано Камилло
59'
59'
Чано Камилло из команды Фрозиноне делает неудачный навес.
58'
58'
Чибсах Юссиф нанес удар, но тот был заблокирован.
58'
Сильвестре Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Чано Камилло из команды Фрозиноне подал угловой слева.
58'
Майетта Доменико предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
58'
Чано Камилло из команды Фрозиноне подал угловой справа.
57'
Антонелли Лука предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
57'
Молинаро Кристиан из команды Фрозиноне отправил кросс в штрафную...
56'
Чибсах Юссиф из команды Фрозиноне опасно и грубо сыграл. Зайц Миха пострадал.
55'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
54'
Г О О О О Л - Чофани Даниэль из команды Фрозиноне забивает с точки!
54'
Матч возобновлен
53'
ПЕНАЛЬТИ - Капецци Леонардо из команды Эмполи привез своей команде пенальти за опасную игру против Чано Камилло.
52'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
51'
51'
Дзампано Франческо из команды Фрозиноне навешивает в штрафную с рикошетом.
51'
Дзампано Франческо из команды Фрозиноне делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
50'
50'
Капецци Леонардо из команды Эмполи отправил кросс в штрафную...
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
49'
Сильвестре Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
48'
Ла Гумина Антонино сделал результативную передачу.
48'
Г О О О О Л - Сильвестре Матиас изменил счет на табло!
48'
Ла Гумина Антонино из команды Эмполи делает передачу одноклубнику.
47'
Капуто Франческо нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
47'
Капуто Франческо из команды Эмполи идет с мячом вперед на обострение...
47'
Молинаро Кристиан из команды Фрозиноне делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
47'
Майелло Раффаэле из команды Фрозиноне разыграл угловой с левого угла.
47'
Капецци Леонардо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
46'
46'
Сегодня отличная погода для футбола.
46'
Фрозиноне вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
44'
43'
Антонелли Лука из команды Эмполи сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
42'
42'
41'
Капецци Леонардо не смог попасть в створ ударом издали
41'
Аскуа Африйе из команды Эмполи делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
41'
Чано Камилло из команды Фрозиноне толкнул локтем оппонента. Это Сильвестре Матиас заработал фол
40'
Капецци Леонардо нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
Судья сигнализирует, что Гольданига Эдоардо из команды Фрозиноне поставил подножку. Пострадал Ла Гумина Антонино
40'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
40'
Кэмпбелл Джоэль из команды Фрозиноне делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
39'
39'
38'
Судья сигнализирует, что Крунич Раде из команды Эмполи поставил подножку. Пострадал Дзампано Франческо
38'
38'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Сильвестре Матиас и попал в каркас ворот!
37'
Аскуа Африйе мяч отрикошетил от ворот
37'
36'
Кэмпбелл Джоэль из команды Фрозиноне делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
36'
Отличные скиллы показывает Кэмпбелл Джоэль, обводя своих соперников
36'
Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
35'
35'
Антонелли Лука из команды Эмполи отправил кросс в штрафную...
35'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
35'
34'
Аскуа Африйе из команды Эмполи делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
34'
Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
33'
32'
Антонелли Лука сделал результативную передачу.
32'
Г О О О О Л - Зайц Миха изменил счет на табло!
32'
Антонелли Лука из команды Эмполи увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
31'
Судья сигнализирует, что Дзампано Франческо из команды Фрозиноне поставил подножку. Пострадал Антонелли Лука
31'
31'
Фрозиноне вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
30'
Ла Гумина Антонино бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
29'
29'
Антонелли Лука из команды Эмполи делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
28'
После дальнего удара, который нанес Зайц Миха мяч отбит вратарем
28'
27'
Ди Лоренцо Джованни бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
26'
Спортьелло Марко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
26'
26'
26'
Молинаро Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Антонелли Лука делает длинную передачу вперед
25'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
25'
Капецци Леонардо наказан за толчок Чибсах Юссиф
24'
22'
Судья сигнализирует, что Антонелли Лука из команды Эмполи поставил подножку. Пострадал Чано Камилло
22'
Капецци Леонардо из команды Эмполи сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
22'
21'
21'
Крунич Раде не смог попасть в створ ударом издали
21'
20'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
20'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
19'
17'
Спортьелло Марко взял и забрал мяч на выходе
17'
17'
После дальнего удара, который нанес Чано Камилло мяч отбит вратарем
17'
Фрозиноне начинает контратаку
17'
Капецци Леонардо нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
15'
Антонелли Лука из команды Эмполи сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
15'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
15'
Молинаро Кристиан из команды Фрозиноне делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
15'
Ди Лоренцо Джованни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
14'
13'
Антонелли Лука из команды Эмполи делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
13'
Судья сигнализирует, что Молинаро Кристиан из команды Фрозиноне поставил подножку. Пострадал Аскуа Африйе
12'
Судья сигнализирует, что Дзампано Франческо из команды Фрозиноне поставил подножку. Пострадал Антонелли Лука
12'
11'
Зайц Миха не смог попасть в створ ударом издали
11'
Фрозиноне контролирует мяч.
10'
Фрозиноне вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
9'
Судья сигнализирует, что Ди Лоренцо Джованни из команды Эмполи поставил подножку. Пострадал Кэмпбелл Джоэль
9'
8'
Г О О О О Л - Сильвестре Матиас уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
8'
Дзампано Франческо из команды Фрозиноне делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
7'
7'
Чано Камилло не смог попасть в створ ударом издали
6'
Зайц Миха получил желтую карточку от судьи
6'
Безумный фол. Зайц Миха грубо играет против соперника. Пострадал Молинаро Кристиан
6'
Зайц Миха нанес удар, но тот был заблокирован.
6'
5'
5'
Аскуа Африйе из команды Эмполи навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
5'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
5'
Капецци Леонардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Молинаро Кристиан из команды Фрозиноне подал угловой справа.
5'
Матч возобновлен
4'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
4'
Антонелли Лука предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
4'
4'
Майетта Доменико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Молинаро Кристиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
3'
Ди Лоренцо Джованни наказан за толчок Молинаро Кристиан
2'
Дзампано Франческо из команды Фрозиноне играет слишком грубо. Крунич Раде оказался на газоне.
2'
Дзампано Франческо из команды Фрозиноне делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
2'
Судья сигнализирует, что Кэмпбелл Джоэль из команды Фрозиноне поставил подножку. Пострадал Ди Лоренцо Джованни
1'
Фрозиноне вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Судья сигнализирует, что Аскуа Африйе из команды Эмполи поставил подножку. Пострадал Майелло Раффаэле
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Эмполи начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Benito Stirpe. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Фрозиноне 3:3 Эмполи
Фрозиноне
25.4% (45)
Ничья:
44.1% (78)
Эмполи
30.5% (54)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
35.6% (63)
0:1 Эмполи:
15.8% (28)
2:1 Фрозиноне:
11.3% (20)
1:2 Эмполи:
10.7% (19)
1:0 Фрозиноне:
9.6% (17)
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