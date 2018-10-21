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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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1:1
Перерыв
31' Желтая карточкаEverton Santos
1:0
35' ГолСидонча Серхио
1:1
45' ГолЛансароте Мануэль
|
31'
35'
1:0
45'
1:1
Состав команд
Джамшедпур
- Основной состав
- 29 Subhasish Roy Chowdhury Вратарь
- 26 Raju Yumnam Защитник
- 20 Сидонча Серхио Полузащитник
- 6 Бласко Марио Полузащитник
- 22 Memo Полузащитник
- 16 Robin Gurung Полузащитник
- 17 Кэхилл Тим Нападающий
- 23 Michael Soosairaj
- 10 Jerry Mawihmingthanga
- 5 Pratik Chowdhary
- 4 Tiri
- Запасные игроки
- 21 Bikash Jairu Защитник
- 19 Кальво Карлос Полузащитник
- 12 Пасси Сумет Нападающий
- 7 Моргадо Пабло Нападающий
- 13 Rafique Ali
- 11 Farukh Choudhary
- 2 Sanjay Balmuchu
Атлетико Калькутта
- Основной состав
- 29 Arindam Bhattacharya Вратарь
- 6 Ricky Lallawmawma Защитник
- 2 Aiborlang Khongjee Защитник
- 12 Лансароте Мануэль Полузащитник
- 15 Balwant Singh Полузащитник
- 8 Noussair El Maimouni Полузащитник
- 17 Халдер Пронай Полузащитник
- 7 Everton Santos Нападающий
- 4 John Johnson II
- 11 Komal Thatal
- 3 Gerson I
- Запасные игроки
- 23 Бикей Андре Защитник
- 18 Hitesh Sharma
- 16 Jayesh Rane I
- 14 Eugeneson Lyngdoh
- 10 Лобо Кевин
- 28 Ankit Mukherjee
- 24 Debjit Majumder
Предыдущие игры
Джамшедпур (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 07.10.2018 Бенгалуру 2:2 Джамшедпур СИ
- 02.10.2018 Мумбаи Сити 0:2 Джамшедпур СИ
- 04.03.2018 Джамшедпур 0:3 Гоа СИ
- 25.02.2018 Джамшедпур 0:2 Бенгалуру СИ
- 18.02.2018 Ченнаин 1:1 Джамшедпур СИ
- 10.02.2018 Джамшедпур 1:0 Нортист Юнайтед СИ
- 01.02.2018 Мумбаи Сити 1:2 Джамшедпур СИ
- 28.01.2018 Атлетико Калькутта 0:1 Джамшедпур СИ
- 24.01.2018 Пуне Сити 2:1 Джамшедпур СИ
- 21.01.2018 Джамшедпур 3:2 Дели Динамос СИ
- 17.01.2018 Джамшедпур 2:1 Керала Бластерс СИ
- 11.01.2018 Гоа 2:1 Джамшедпур СИ
- 05.01.2018 Джамшедпур 2:2 Мумбаи Сити СИ
- 28.12.2017 Джамшедпур 0:1 Ченнаин СИ
- 21.12.2017 Бенгалуру 0:1 Джамшедпур СИ
- 10.12.2017 Джамшедпур 0:1 Пуне Сити СИ
- 06.12.2017 Дели Динамос 0:1 Джамшедпур СИ
- 01.12.2017 Джамшедпур 0:0 Атлетико Калькутта СИ
- 24.11.2017 Керала Бластерс 0:0 Джамшедпур СИ
- 18.11.2017 Нортист Юнайтед 0:0 Джамшедпур СИ
Атлетико Калькутта (последние 20 матчей: +5 =3 -12)
- 17.10.2018 Дели Динамос 1:2 Атлетико Калькутта СИ
- 04.10.2018 Атлетико Калькутта 0:1 Нортист Юнайтед СИ
- 29.09.2018 Атлетико Калькутта 0:2 Керала Бластерс СИ
- 08.09.2018 Фулхэм 1:0 Атлетико Калькутта ТМК
- 04.03.2018 Атлетико Калькутта 1:0 Нортист Юнайтед СИ
- 28.02.2018 Гоа 5:1 Атлетико Калькутта СИ
- 24.02.2018 Дели Динамос 4:3 Атлетико Калькутта СИ
- 18.02.2018 Атлетико Калькутта 1:2 Мумбаи Сити СИ
- 08.02.2018 Атлетико Калькутта 2:2 Керала Бластерс СИ
- 03.02.2018 Атлетико Калькутта 0:2 Бенгалуру СИ
- 28.01.2018 Атлетико Калькутта 0:1 Джамшедпур СИ
- 25.01.2018 Атлетико Калькутта 1:2 Ченнаин СИ
- 20.01.2018 Пуне Сити 3:0 Атлетико Калькутта СИ
- 12.01.2018 Нортист Юнайтед 0:1 Атлетико Калькутта СИ
- 07.01.2018 Бенгалуру 1:0 Атлетико Калькутта СИ
- 03.01.2018 Атлетико Калькутта 1:1 Гоа СИ
- 23.12.2017 Атлетико Калькутта 1:0 Дели Динамос СИ
- 17.12.2017 Мумбаи Сити 0:1 Атлетико Калькутта СИ
- 07.12.2017 Ченнаин 3:2 Атлетико Калькутта СИ
- 01.12.2017 Джамшедпур 0:0 Атлетико Калькутта СИ
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нортист Юнайтед
|3
|2
|1
|0
|7 - 5
|7
|2.
|Джамшедпур
|1:1
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|3.
|Керала Бластерс
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|4.
|Гоа
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|5.
|Бенгалуру
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Мумбаи Сити
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|7.
|Атлетико Калькутта
|1:1
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|8.
|Дели Динамос
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|9.
|Пуне Сити
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|10.
|Ченнаин
|3
|0
|0
|3
|4 - 8
|0
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Г О О О О Л - Лансароте Мануэль бьет в цель!
35'
Г О О О О Л - Сидонча Серхио бьет в цель!
31'
Эвертон Сантос получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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