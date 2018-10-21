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Джамшедпур
1:1
Перерыв
Атлетико Калькутта
0'
31' Желтая карточка
Everton Santos
1:0
35' Гол
Сидонча Серхио
1:1
45' Гол
Лансароте Мануэль
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Лансароте Мануэль бьет в цель!
Описание гола
35'
Г О О О О Л - Сидонча Серхио бьет в цель!
Желтая карточка
31'
Эвертон Сантос получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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Итог 0 Квитова Петра 2 Свитолина Элина
Итог 0 Возняцки Каролин 2 Плишкова Каролина
27' 1 СКА 1 ЦСКА Москва
Позже США. Гонка
Позже 0 Салават Юлаев 0 Авангард


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