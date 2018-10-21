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  5. Серия B
Стадион:
Салернитана
2:1
Конец матча
Перуджа
0'
41' Желтая карточка
Кастилья Лука
1:0
56' Гол
Маццарани Андреа
1:1
60' Пенальти
Видо Лука
60' Желтая карточка
Мустаккьо Маттиа
61' Желтая карточка
Alessandro Micai
72' Желтая карточка
Мильорини Марко
2:1
77' Гол
Tiago Casasola
81' Красная карточка
Дьомбер Норберт
90' Желтая карточка
Бьянко Раффаэле
90'+7
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Бьянко Раффаэле получил желтую карточку от судьи
84'
Салернитана делает замену. Кастилья Лука уходит с поля, а Оджер Мозес выходит на его замену.
81'
УДАЛЕНИЕ! - Дьомбер Норберт увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Описание гола
77'
Г О О О О Л - Tiago Casasola бьет в цель!
Желтая карточка
72'
Мильорини Марко получил желтую карточку от судьи
70'
Перуджа делает замену. Феличоли Джанфилиппо уходит с поля, а Nicola Falasco выходит на его замену.
69'
Салернитана делает замену. Маццарани Андреа уходит с поля, а Акпа-Акпро Жан-Даниэль выходит на его замену.
66'
Перуджа делает замену. Видо Лука уходит с поля, а Бьянко Раффаэле выходит на его замену.
63'
Перуджа делает замену. Майкл Кингсли уходит с поля, а Christian Kouan выходит на его замену.
Желтая карточка
61'
Alessandro Micai получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
60'
Мустаккьо Маттиа получил желтую карточку от судьи
Описание гола
60'
Г О О О О Л - Видо Лука из команды Перуджа забивает с точки!
Описание гола
56'
Г О О О О Л - Маццарани Андреа бьет в цель!
54'
Салернитана делает замену. Джурич Милан уходит с поля, а Бокалон Риккардо выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
41'
Кастилья Лука получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Arechi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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