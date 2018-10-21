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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Аречи
2:1
Конец матча
41' Желтая карточкаКастилья Лука
1:0
56' ГолМаццарани Андреа
1:1
60' ПенальтиВидо Лука
60' Желтая карточкаМустаккьо Маттиа
61' Желтая карточкаAlessandro Micai
72' Желтая карточкаМильорини Марко
2:1
77' ГолTiago Casasola
81' Красная карточкаДьомбер Норберт
90' Желтая карточкаБьянко Раффаэле
|
41'
56'
1:0
60'
1:1
60'
61'
72'
77'
2:1
81'
90'
Состав команд
11
Джурич
Милан
Салернитана 3-4-1-2
- Основной состав
- 12 Alessandro Micai Вратарь
- 5 Мантовани Валерио Защитник
- 25 Мильорини Марко Защитник
- 13 Guillame Gigliotti Защитник
- 15 Tiago Casasola Полузащитник
- 23 Кастилья Лука Полузащитник
- 14 Francesco Di Tacchio Полузащитник
- 3 Витале Луиджи Полузащитник
- 32 Маццарани Андреа Полузащитник
- 30 Джаллоу Ламин Нападающий
- 11 Джурич Милан Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Ваннукки Джанмарко Вратарь
- 18 Акпа-Акпро Жан-Даниэль Защитник
- 2 Пучино Раффаэле Защитник
- 7 Андерсон Дхаван Защитник
- 20 Палумбо Антонио Полузащитник
- 8 Ди Дженнаро Давид Полузащитник
- 16 Белломо Никола Полузащитник
- 6 Оджер Мозес Полузащитник
- 9 Agustin Vuletich Нападающий
- 27 Francesco Orlando Нападающий
- 24 Бокалон Риккардо Нападающий
- 28 Andre Anderson
- Главный тренер: Торренте Винченцо
Перуджа 4-3-1-2
- Основной состав
- 22 Габриэл Васконселлос Вратарь
- 15 Pierre-Yves Ngawa Защитник
- 32 Дьомбер Норберт Защитник
- 21 Кремонези Микеле Защитник
- 3 Феличоли Джанфилиппо Защитник
- 23 Marco Moscati Полузащитник
- 5 Верре Валерио Полузащитник
- 14 Майкл Кингсли Полузащитник
- 10 Видо Лука Полузащитник
- 9 Мустаккьо Маттиа Нападающий
- 11 Мелькьорри Федерико Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Леали Никола Вратарь
- 12 Перилли Симоне Вратарь
- 4 Эль-Ямик Джавад Защитник
- 25 Nicola Falasco Защитник
- 26 Террани Джованни Полузащитник
- 7 Pasquale Mazzochi Полузащитник
- 8 Бьянко Раффаэле Полузащитник
- 18 Бордин Алессандро Полузащитник
- 13 Filippo Sgarbi
- 28 Christian Kouan
- 16 Filippo Ranocchia
- Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
Предыдущие игры
Салернитана (последние 20 матчей: +6 =8 -6)
- 06.10.2018 Кремонезе 0:0 Салернитана СB
- 29.09.2018 Салернитана 1:0 Верона СB
- 25.09.2018 Салернитана 1:1 Ascoli Calcio 1898 FC СB
- 21.09.2018 Беневенто 4:0 Салернитана СB
- 16.09.2018 Салернитана 3:0 Падова СB
- 02.09.2018 Лечче 2:2 Салернитана СB
- 25.08.2018 Салернитана 0:0 Палермо СB
- 12.08.2018 Виртус Энтелла 2:0 Салернитана К
- 05.08.2018 Салернитана 6:1 Реццато К
- 18.05.2018 Салернитана 0:2 Палермо СB
- 12.05.2018 Фоджа 1:0 Салернитана СB
- 05.05.2018 Салернитана 1:0 Виртус Энтелла СB
- 01.05.2018 Перуджа 1:1 Салернитана СB
- 28.04.2018 Салернитана 4:2 Брешия СB
- 21.04.2018 Салернитана 1:3 Читтаделла СB
- 17.04.2018 Кремонезе 1:1 Салернитана СB
- 14.04.2018 Салернитана 1:1 Чезена СB
- 07.04.2018 Бари 1:1 Салернитана СB
- 29.03.2018 Эмполи 2:0 Салернитана СB
- 25.03.2018 Салернитана 1:0 Новара СB
Перуджа (последние 20 матчей: +5 =7 -8)
- 06.10.2018 Перуджа 1:0 Венеция СB
- 30.09.2018 Козенца 1:1 Перуджа СB
- 25.09.2018 Перуджа 0:1 Карпи СB
- 22.09.2018 Палермо 4:1 Перуджа СB
- 02.09.2018 Перуджа 2:0 Ascoli Calcio 1898 FC СB
- 24.08.2018 Брешия 1:1 Перуджа СB
- 08.08.2018 Перуджа 0:0 СПАЛ 2013 ТМК
- 05.08.2018 Перуджа 1:3 Новара К
- 03.06.2018 Венеция 3:0 Перуджа СB
- 18.05.2018 Эмполи 2:1 Перуджа СB
- 12.05.2018 Перуджа 1:1 Новара СB
- 05.05.2018 Бари 3:1 Перуджа СB
- 01.05.2018 Перуджа 1:1 Салернитана СB
- 28.04.2018 Асколи 2:2 Перуджа СB
- 22.04.2018 Перуджа 2:3 Тернана СB
- 17.04.2018 Карпи 1:2 Перуджа СB
- 14.04.2018 Перуджа 1:1 Венеция СB
- 09.04.2018 Авеллино 2:0 Перуджа СB
- 03.04.2018 Про Верчелли 0:2 Перуджа СB
- 30.03.2018 Перуджа 1:0 Кремонезе СB
Последние игры между собой
Салернитана: победы: 1, ничьи: 7, поражения: 2
Перуджа: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 1
- 01.05.2018 Перуджа 1:1 Салернитана Серия B
- 09.12.2017 Салернитана 1:1 Перуджа Серия B
- 18.05.2017 Перуджа 3:2 Салернитана Серия B
- 30.12.2016 Салернитана 2:1 Перуджа Серия B
- 19.03.2016 Перуджа 1:1 Салернитана Серия B
- 31.10.2015 Салернитана 1:1 Перуджа Серия B
- 27.04.2014 Салернитана 2:2 Перуджа Про Прима Дивизионе
- 13.12.2013 Перуджа 1:0 Салернитана Про Прима Дивизионе
- 16.03.2008 Салернитана 2:2 Перуджа Серия C1 B
- 28.10.2007 Перуджа 1:1 Салернитана Серия C1 B
Салернитана
Перуджа
-
5 Удары по воротам 7
-
4 Удары в створ 3
-
5 Угловые 5
-
0 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
3 Замены 3
-
42 Владение мячом, % 58
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пескара
|8
|5
|3
|0
|14 - 8
|18
|2.
|Салернитана
|2:1
|8
|3
|4
|1
|9 - 8
|13
|3.
|Лечче
|7
|3
|3
|1
|13 - 8
|12
|4.
|Фоджа
|8
|4
|0
|4
|14 - 15
|12
|5.
|Специя
|8
|4
|0
|4
|11 - 12
|12
|6.
|Палермо
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|7.
|Читтаделла
|7
|3
|2
|2
|9 - 5
|11
|8.
|Верона
|1:1
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|9.
|Кремонезе
|7
|2
|5
|0
|8 - 4
|11
|10.
|Брешия
|8
|2
|5
|1
|15 - 12
|11
|11.
|Беневенто
|6
|3
|1
|2
|13 - 10
|10
|12.
|Кротоне
|8
|3
|1
|4
|11 - 12
|10
|13.
|Ascoli Calcio 1898 FC
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|14.
|Перуджа
|1:2
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|15.
|Козенца
|7
|1
|4
|2
|6 - 8
|7
|16.
|Падова
|8
|1
|3
|4
|8 - 15
|6
|17.
|Венеция
|1:1
|7
|1
|2
|4
|6 - 9
|5
|18.
|Карпи
|8
|1
|2
|5
|7 - 14
|5
|19.
|Ливорно
|6
|0
|2
|4
|4 - 11
|2
|20.
|Асколи
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Бьянко Раффаэле получил желтую карточку от судьи
84'
Салернитана делает замену. Кастилья Лука уходит с поля, а Оджер Мозес выходит на его замену.
81'
УДАЛЕНИЕ! - Дьомбер Норберт увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
77'
Г О О О О Л - Tiago Casasola бьет в цель!
72'
Мильорини Марко получил желтую карточку от судьи
70'
Перуджа делает замену. Феличоли Джанфилиппо уходит с поля, а Nicola Falasco выходит на его замену.
69'
Салернитана делает замену. Маццарани Андреа уходит с поля, а Акпа-Акпро Жан-Даниэль выходит на его замену.
66'
Перуджа делает замену. Видо Лука уходит с поля, а Бьянко Раффаэле выходит на его замену.
63'
Перуджа делает замену. Майкл Кингсли уходит с поля, а Christian Kouan выходит на его замену.
61'
Alessandro Micai получил желтую карточку от судьи
60'
Мустаккьо Маттиа получил желтую карточку от судьи
56'
Г О О О О Л - Маццарани Андреа бьет в цель!
54'
Салернитана делает замену. Джурич Милан уходит с поля, а Бокалон Риккардо выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
41'
Кастилья Лука получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Arechi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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