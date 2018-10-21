Стадион: Марк-Антонио Бентегоди
3' Желтая карточкаБарба Федерико
0:1
25' ГолДе Рон Мартен
0:2
28' ГолИличич Йосип
40' Вторая желтая карточкаБарба Федерико
0:3
50' ГолИличич Йосип
0:4
52' ГолИличич Йосип
0:5
72' ГолГосенс Робин
77' Желтая карточкаМанчини Джанлука
1:5
84' ПенальтиБирса Вальтер
86' Желтая карточкаБани Маттиа
Второй тайм
91'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
91'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
90'
Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
90'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
89'
Удар от ворот произведет Кьево
89'
89'
Сапата Дуван из команды Аталанта делает пас партнеру.
88'
88'
Шанс! Меджорини Риккардо из команды Кьево пробил головой, но мимо
88'
Бирса Вальтер из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
88'
Судья сигнализирует, что Манчини Джанлука из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Лерис Мехди
87'
87'
Гомес Алехандро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
86'
Безумный фол. Бани Маттиа грубо играет против соперника. Пострадал Гомес Алехандро
86'
Бани Маттиа получил желтую карточку от судьи
85'
85'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
85'
Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
85'
Судья сигнализирует, что Сапата Дуван из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Хетемай Перпарим
84'
Г О О О О Л - Бирса Вальтер из команды Кьево забивает с точки!
83'
ПЕНАЛЬТИ - Голлини Пьерлуиджи из команды Аталанта привез своей команде пенальти, толкнув соперника. Пострадал Меджорини Риккардо.
83'
Депаоли Фабио из команды Кьево навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
82'
82'
Тактическая замена. Ригони Никола уходит с поля и его заменяет Хетемай Перпарим
81'
Ярошински Павел из команды Кьево навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
81'
Кьево начинает контратаку
80'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
80'
Удар от ворот произведет Кьево
80'
Тактическая замена. Барроу Муса уходит с поля и его заменяет Ригони Эмилиано
80'
Шанс! Манчини Джанлука из команды Аталанта пробил головой, но мимо
80'
Госенс Робин из команды Аталанта делает передачу одноклубнику.
79'
Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой справа.
79'
Лерис Мехди предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
79'
Депаоли Фабио из команды Кьево в офсайде
79'
Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
78'
Бирса Вальтер отправляет мяч отличным ударом со штрафного в штангу. Не повезло.
77'
Манчини Джанлука получил желтую карточку от судьи
77'
Назначен штрафной. Пострадал Депаоли Фабио, его свалил Манчини Джанлука.
76'
Судья сигнализирует, что Де Рон Мартен из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Меджорини Риккардо
76'
Барроу Муса нанес удар, но тот был заблокирован.
76'
Хатебур Ханс из команды Аталанта делает навес прямо в штрафную.
76'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
74'
Судья сигнализирует, что Паломино Хосе из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Меджорини Риккардо
74'
Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
74'
Фантастический гол, где все сам сделал Госенс Робин!
73'
Тактическая замена. Фройлер Ремо уходит с поля и его заменяет Сапата Дуван
72'
Г О О О О Л - Госенс Робин забивает!
72'
Отличные скиллы показывает Госенс Робин, обводя своих соперников
72'
Бани Маттиа ошибается в защите.
71'
71'
Депаоли Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой слева.
70'
Госенс Робин из команды Аталанта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
70'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
70'
69'
Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
69'
Кьево контролирует мяч.
68'
68'
Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
68'
Меджорини Риккардо наказан за толчок Де Рон Мартен
67'
Барроу Муса из команды Аталанта сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Пашалич Марио не смог удачно сыграть.
66'
Депаоли Фабио из команды Кьево играет слишком грубо. Гомес Алехандро оказался на газоне.
65'
65'
Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
65'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
65'
Отличный пас сделал Пашалич Марио из команды Аталанта. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
64'
Аталанта начинает контратаку
64'
Паломино Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Радованович Иван навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
64'
Судья сигнализирует, что Манчини Джанлука из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Меджорини Риккардо
64'
Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
63'
Тактическая замена. Степински Мариуш уходит с поля и его заменяет Меджорини Риккардо
63'
Госенс Робин из команды Аталанта делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
62'
Барроу Муса из команды Аталанта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
62'
Пашалич Марио из команды Аталанта делает пас партнеру.
61'
Госенс Робин наказан за толчок Депаоли Фабио
60'
Удар от ворот произведет Кьево
60'
Тактическая замена. Иличич Йосип уходит с поля и его заменяет Пашалич Марио
60'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
60'
Барроу Муса не смог попасть в створ ударом издали
60'
Иличич Йосип из команды Аталанта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
59'
Судья сигнализирует, что Ригони Никола из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Иличич Йосип
58'
Степински Мариуш из команды Кьево в офсайде
58'
Ригони Никола из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
58'
Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
57'
Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
56'
Толой Рафаэл возвращается на поле.
56'
Ригони Никола наказан за толчок Гомес Алехандро
56'
Матч возобновлен
56'
Ох, нехорошо это выглядит. Толой Рафаэл получил травму и медбригада забирает его с поля.
55'
Тактическая замена. Пуччарелли Мануэль уходит с поля и его заменяет Лерис Мехди
55'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
55'
Толой Рафаэл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
55'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
55'
Пуччарелли Мануэль из команды Кьево опасно и грубо сыграл. Толой Рафаэл пострадал.
54'
Удар от ворот произведет Кьево
54'
52'
Госенс Робин сделал результативную передачу.
52'
Г О О О О Л - Иличич Йосип изменил счет на табло!
52'
Госенс Робин из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
52'
52'
Аталанта имеет хороший шанс забить.
51'
Отличный гол забил Иличич Йосип
50'
Аталанта начинает контратаку
50'
Фройлер Ремо сделал результативную передачу.
50'
Г О О О О Л - Иличич Йосип из команды Аталанта переиграл вратаря дальним ударом!
50'
Гомес Алехандро из команды Аталанта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
50'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
49'
Аталанта нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
48'
Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
47'
Судья сигнализирует, что Паломино Хосе из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Степински Мариуш
47'
Судья сигнализирует, что Степински Мариуш из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Фройлер Ремо
47'
Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
47'
47'
Фройлер Ремо делает длинную передачу вперед
46'
46'
Гомес Алехандро из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
46'
Де Рон Мартен из команды Аталанта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
Судья сигнализирует, что Пуччарелли Мануэль из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Иличич Йосип
45'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
45'
Барроу Муса нанес удар, мяч был парирован, но Соррентино Стефано не удержал его в руках.
44'
Фройлер Ремо из команды Аталанта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
44'
Гомес Алехандро из команды Аталанта направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
44'
44'
Иличич Йосип из команды Аталанта делает пас партнеру.
43'
42'
Судья сигнализирует, что Госенс Робин из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Бирса Вальтер
42'
Удар от ворот произведет Кьево
42'
Иличич Йосип решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
40'
Барба Федерико получает вторую желтую карточку. Удаление.
40'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
40'
Безумный фол. Барба Федерико грубо играет против соперника. Пострадал Гомес Алехандро
40'
Барроу Муса нанес удар, но тот был заблокирован.
39'
Гомес Алехандро из команды Аталанта делает пас партнеру.
39'
Кьево контролирует мяч.
38'
38'
Судья сигнализирует, что Хатебур Ханс из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Ярошински Павел
37'
Кьево контролирует мяч.
37'
Судья сигнализирует, что Ригони Никола из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Фройлер Ремо
36'
Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
34'
Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
34'
Назначен штрафной. Пострадал Хатебур Ханс, его свалил Пуччарелли Мануэль.
33'
Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
33'
Барроу Муса возвращается на поле.
33'
Матч возобновлен
32'
Ох, нехорошо это выглядит. Барроу Муса получил травму и медбригада забирает его с поля.
31'
Барроу Муса на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
31'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
31'
Толой Рафаэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Барба Федерико из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
30'
Кьево контролирует мяч.
30'
30'
Бирса Вальтер из команды Кьево делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
30'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
29'
Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
28'
Фройлер Ремо сделал результативную передачу.
28'
Г О О О О Л - Иличич Йосип из команды Аталанта переиграл вратаря дальним ударом!
28'
Фройлер Ремо из команды Аталанта делает пас партнеру.
27'
Ригони Никола из команды Кьево опасно и грубо сыграл. Фройлер Ремо пострадал.
26'
Бирса Вальтер из команды Кьево делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
26'
Отличный гол забил Де Рон Мартен
25'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
25'
ГОООООЛ - Де Рон Мартен из команды Аталанта забивает из-за штрафной площади
25'
Хатебур Ханс из команды Аталанта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
24'
Барроу Муса из команды Аталанта сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Иличич Йосип мяча так и не получил
24'
Гомес Алехандро из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
23'
23'
Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
22'
22'
Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
21'
21'
Иличич Йосип навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
21'
Судья свистит. Ригони Никола атаковал сзади соперника. Это Гомес Алехандро заработал своей команде штрафной
20'
Судья сигнализирует, что Барроу Муса из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Бани Маттиа
20'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
20'
Госенс Робин наказан за толчок Бани Маттиа
19'
18'
18'
18'
Степински Мариуш из команды Кьево навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
17'
17'
Хатебур Ханс нанес удар, мяч был парирован, но Соррентино Стефано не удержал его в руках.
17'
Иличич Йосип из команды Аталанта делает пас партнеру.
17'
Кьево контролирует мяч.
17'
Фройлер Ремо делает длинную передачу вперед
16'
16'
Удар от ворот произведет Кьево
16'
Фройлер Ремо из команды Аталанта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
15'
Матч возобновлен
15'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
15'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
14'
Иличич Йосип из команды Аталанта в офсайде
14'
Госенс Робин из команды Аталанта делает пас партнеру.
14'
14'
Аталанта имеет хороший шанс забить.
12'
Судья сигнализирует, что Манчини Джанлука из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Степински Мариуш
12'
Кьево контролирует мяч.
11'
Фройлер Ремо наказан за толчок Бани Маттиа
11'
Удар от ворот произведет Кьево
11'
ШАНС! Де Рон Мартен нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
11'
Манчини Джанлука из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
10'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
10'
Ригони Никола из команды Кьево делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
10'
Ярошински Павел из команды Кьево делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
9'
9'
Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
8'
Степински Мариуш из команды Кьево опасно и грубо сыграл. Паломино Хосе пострадал.
7'
Госенс Робин из команды Аталанта сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
7'
Иличич Йосип из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
7'
Гомес Алехандро из команды Аталанта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
7'
Удар от ворот произведет Кьево
6'
6'
Госенс Робин из команды Аталанта делает пас партнеру.
6'
6'
Ригони Никола из команды Кьево навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
5'
Радованович Иван из команды Кьево разыграл угловой с левого угла.
5'
Толой Рафаэл предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
5'
Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
4'
Кьево контролирует мяч.
4'
4'
3'
Гомес Алехандро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
3'
Барба Федерико получил желтую карточку от судьи
3'
Барба Федерико из команды Кьево играет слишком грубо. Иличич Йосип оказался на газоне.
3'
Удар от ворот произведет Кьево
3'
2'
2'
Соррентино Стефано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Госенс Робин из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
1'
1'
Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Аталанта начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Кьево 1:5 Аталанта
Кьево
9.6% (17)
Ничья:
33.9% (60)
Аталанта
56.5% (100)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
31.6% (56)
1:2 Аталанта:
28.2% (50)
0:1 Аталанта:
20.3% (36)
1:0 Кьево:
5.6% (10)
0:2 Аталанта:
5.1% (9)
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