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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион:
Болонья
2:2
Второй тайм: 90+'
Торино
0'
0:1
14' Гол
Фальке Яго
27' Желтая карточка
Белотти Андреа
39' Желтая карточка
Калабрези Артуро
0:2
54' Гол
Базелли Даниэле
1:2
59' Гол
Сантандер Федерико
61' Желтая карточка
Базелли Даниэле
64' Желтая карточка
М'Байе Ибрахим
2:2
77' Гол
Калабрези Артуро
90'+7
Второй тайм
Фол, нарушение
97'
Судья сигнализирует, что М'Байе Ибрахим из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Н'Кулу Николя
97'
Орсолини Риккардо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
96'
Судья сигнализирует, что Джиджи Коффи из команды Торино поставил подножку. Пострадал Сантандер Федерико
95'
Скорупски Лукаш взял и забрал мяч на выходе
95'
Фальке Яго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
94'
Сантандер Федерико из команды Болонья играет слишком грубо. Ринкон Томас оказался на газоне.
94'
Калабрези Артуро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Париджини Витторио из команды Торино отправил кросс в штрафную...
93'
Беренгер Алекс из команды Торино отправил кросс в штрафную...
93'
Скорупски Лукаш взял и забрал мяч на выходе
92'
Удар от ворот произведет Болонья
Фол, нарушение
92'
Судья сигнализирует, что Сванберг Маттиас из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Фальке Яго
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
91'
Удар от ворот произведет Торино
91'
Шанс! Сантандер Федерико из команды Болонья пробил головой, но мимо
91'
Орсолини Риккардо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
90'
Мейте Суалихо из команды Торино толкнул локтем оппонента. Это Сванберг Маттиас заработал фол
90'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
90'
Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
89'
Сванберг Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
89'
Фальке Яго из команды Торино подал угловой слева.
89'
Лукич Саша нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
88'
Иццо Армандо из команды Торино делает пас партнеру.
Угловой
88'
Фальке Яго из команды Торино подал угловой слева.
88'
Гонсалес Джанкарло предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
88'
Ринкон Томас из команды Торино отправил кросс в штрафную...
87'
Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
87'
Фальчинелли Диего наказан за толчок Н'Кулу Николя
85'
Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Травма, повреждение
85'
Поли Андреа возвращается на поле.
85'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
Фол, нарушение
85'
Иццо Армандо наказан за толчок Гонсалес Джанкарло
Угловой
85'
Беренгер Алекс из команды Торино подал угловой справа.
Травма, повреждение
84'
Ох, нехорошо это выглядит. Поли Андреа получил травму и медбригада забирает его с поля.
83'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Угловой
83'
Матч возобновлен
83'
Надь Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Дзадза Симоне из команды Торино отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
82'
Судья сигнализирует, что Мейте Суалихо из команды Торино поставил подножку. Пострадал М'Байе Ибрахим
81'
Тактическая замена. Де Сильвестри Лоренцо уходит с поля и его заменяет Париджини Витторио
Фол, нарушение
81'
Судья сигнализирует, что Ринкон Томас из команды Торино поставил подножку. Пострадал Фальчинелли Диего
80'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
80'
Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
79'
Тактическая замена. Паласио Родриго уходит с поля и его заменяет Фальчинелли Диего
79'
После дальнего удара, который нанес Фальке Яго мяч отбит вратарем
78'
Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
77'
Орсолини Риккардо сделал результативную передачу.
Описание гола
77'
Г О О О О Л - Калабрези Артуро изменил счет на табло!
75'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
Фол, нарушение
75'
Судья сигнализирует, что Джиджи Коффи из команды Торино поставил подножку. Пострадал Сантандер Федерико
74'
Удар от ворот произведет Торино
74'
Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
73'
Матч возобновлен
73'
Тактическая замена. Базелли Даниэле уходит с поля и его заменяет Лукич Саша
72'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
72'
Поли Андреа из команды Болонья делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
72'
Судья сигнализирует, что Ринкон Томас из команды Торино поставил подножку. Пострадал Паласио Родриго
71'
Дзадза Симоне нанес удар, но тот был заблокирован.
71'
Базелли Даниэле из команды Торино делает навес прямо в штрафную.
71'
Болонья контролирует мяч.
70'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
69'
Удар от ворот произведет Болонья
69'
Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
69'
Удар от ворот произведет Болонья
69'
Фальке Яго не смог попасть в створ ударом издали
68'
Калабрези Артуро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино делает передачу одноклубнику.
68'
Тактическая замена. Белотти Андреа уходит с поля и его заменяет Дзадза Симоне
Фол, нарушение
67'
Гонсалес Джанкарло из команды Болонья играет слишком грубо. Белотти Андреа оказался на газоне.
67'
Поли Андреа из команды Болонья навешивает в штрафную с рикошетом.
66'
Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
66'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
Фол, нарушение
65'
Судья сигнализирует, что Базелли Даниэле из команды Торино поставил подножку. Пострадал Надь Адам
Желтая карточка
64'
М'Байе Ибрахим совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
64'
Безумный фол. М'Байе Ибрахим грубо играет против соперника. Пострадал Мейте Суалихо
63'
Тактическая замена. Дейкс Митчелл уходит с поля и его заменяет Гонсалес Джанкарло
63'
Удар от ворот произведет Торино
62'
Орсолини Риккардо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
61'
Базелли Даниэле совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
61'
Безумный фол. Базелли Даниэле грубо играет против соперника. Пострадал Паласио Родриго
Фол, нарушение
61'
Судья сигнализирует, что Беренгер Алекс из команды Торино поставил подножку. Пострадал М'Байе Ибрахим
61'
После дальнего удара, который нанес Беренгер Алекс мяч отбит вратарем
Угловой
61'
Беренгер Алекс из команды Торино разыграл угловой с левого угла.
60'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
Описание гола
59'
Г О О О О Л - Сантандер Федерико забивает!
59'
ШТАНГА! Пробил головой Паласио Родриго прямо в каркас ворот!
Угловой
59'
Орсолини Риккардо из команды Болонья подал угловой справа.
58'
Паласио Родриго из команды Болонья делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
58'
Базелли Даниэле наказан за толчок М'Байе Ибрахим
58'
Болонья контролирует мяч.
57'
Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
57'
Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
56'
Удар от ворот произведет Торино
56'
Удар от ворот произведет Болонья
55'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
54'
Надь Адам ошибается в защите.
54'
Фальке Яго сделал результативную передачу.
Описание гола
54'
Г О О О О Л - Базелли Даниэле изменил счет на табло!
54'
Фальке Яго из команды Торино делает пас партнеру.
53'
Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
53'
Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
52'
Торино контролирует мяч.
51'
Удар от ворот произведет Торино
51'
Дейкс Митчелл не смог попасть в створ ударом издали
51'
Ринкон Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Игрок из команды Болонья вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
51'
Удар от ворот произведет Болонья
50'
Как он промахнулся? Фальке Яго имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
50'
Плохо сыграл Поли Андреа - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
50'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино отправил кросс в штрафную...
50'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
49'
Сиригу Сальваторе взял и забрал мяч на выходе
49'
Паласио Родриго из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
48'
Удар от ворот произведет Болонья
48'
Беренгер Алекс из команды Торино делает неудачный навес.
48'
Удар от ворот произведет Торино
47'
Паласио Родриго из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
47'
Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Болонья контролирует мяч.
46'
Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Тактическая замена. Данило Ларанжера уходит с поля и его заменяет Сванберг Маттиас
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
Офсайд
46'
Дейкс Митчелл из команды Болонья в офсайде
45'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
45'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Джиджи Коффи из команды Торино.
Фол, нарушение
44'
Ринкон Томас из команды Торино играет слишком грубо. Надь Адам оказался на газоне.
44'
Болонья контролирует мяч.
43'
Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
43'
Удар от ворот произведет Болонья
42'
Данило Ларанжера выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Фальке Яго из команды Торино делает пас партнеру.
41'
Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
Желтая карточка
39'
Калабрези Артуро совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
39'
Безумный фол. Калабрези Артуро грубо играет против соперника. Пострадал Белотти Андреа
38'
Ринкон Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Базелли Даниэле предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
38'
Де Сильвестри Лоренцо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
38'
Орсолини Риккардо из команды Болонья подал угловой справа.
Угловой
37'
Орсолини Риккардо из команды Болонья подал угловой слева.
37'
Орсолини Риккардо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
36'
Безумный фол. Джиджи Коффи грубо играет против соперника. Пострадал Орсолини Риккардо
36'
Скорупски Лукаш взял и забрал мяч на выходе
36'
Белотти Андреа из команды Торино плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
35'
Беренгер Алекс из команды Торино отправил кросс в штрафную...
35'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
Офсайд
35'
Белотти Андреа из команды Торино в офсайде
35'
ШАНС! Белотти Андреа нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
34'
Хеландер Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Игрок из команды Торино вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
34'
Удар от ворот произведет Болонья
34'
ШАНС! Мейте Суалихо нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
34'
Вратарь парирует удар, который нанес Фальке Яго, и мяч снова в игре
34'
Плохо сыграл Данило Ларанжера - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
33'
Игрок из команды Торино вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
33'
Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
33'
Матч возобновлен
32'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
32'
Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
32'
Удар от ворот произведет Торино
32'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Джиджи Коффи из команды Торино.
31'
Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
31'
Ринкон Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Орсолини Риккардо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
30'
Мейте Суалихо из команды Торино играет слишком грубо. Поли Андреа оказался на газоне.
30'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
30'
Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
29'
Белотти Андреа наказан за толчок Калабрези Артуро
Желтая карточка
27'
Белотти Андреа совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
27'
Безумный фол. Белотти Андреа грубо играет против соперника. Пострадал Орсолини Риккардо
27'
Базелли Даниэле выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Орсолини Риккардо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Джиджи Коффи из команды Торино поставил подножку. Пострадал Сантандер Федерико
26'
Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
26'
Удар от ворот произведет Болонья
26'
Отличный пас сделал Иццо Армандо из команды Торино. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
25'
Орсолини Риккардо нанес удар, но тот был заблокирован.
25'
Сантандер Федерико из команды Болонья делает пас партнеру.
25'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
24'
Удар от ворот произведет Болонья
24'
Фальке Яго из команды Торино плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
24'
Белотти Андреа из команды Торино делает пас партнеру.
23'
Удар от ворот произведет Торино
23'
Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
22'
Удар от ворот произведет Болонья
Фол, нарушение
22'
Судья сигнализирует, что М'Байе Ибрахим из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Беренгер Алекс
22'
Торино контролирует мяч.
21'
Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
21'
Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
20'
Сиригу Сальваторе взял и забрал мяч на выходе
20'
Игрок из команды Болонья вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
20'
Паласио Родриго из команды Болонья делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
19'
Дейкс Митчелл из команды Болонья навешивает в штрафную с рикошетом.
19'
Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
19'
Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Травма, повреждение
19'
Ринкон Томас возвращается на поле.
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Базелли Даниэле из команды Торино поставил подножку. Пострадал М'Байе Ибрахим
18'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
18'
Ох, нехорошо это выглядит. Ринкон Томас получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
17'
Ринкон Томас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
17'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
17'
Орсолини Риккардо наказан за толчок Ринкон Томас
Фол, нарушение
16'
Судья сигнализирует, что Мейте Суалихо из команды Торино поставил подножку. Пострадал Поли Андреа
16'
Данило Ларанжера выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
15'
Игрок из команды Торино вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
14'
Мейте Суалихо сделал результативную передачу.
Описание гола
14'
Г О О О О Л - Фальке Яго из команды Торино переиграл вратаря дальним ударом!
13'
Фальке Яго из команды Торино идет с мячом вперед на обострение...
13'
Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
12'
Удар от ворот произведет Болонья
12'
Беренгер Алекс из команды Торино делает отличный кросс...
11'
Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
Матч возобновлен
10'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
10'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
10'
Скорупски Лукаш взял и забрал мяч на выходе
10'
Беренгер Алекс из команды Торино отправил кросс в штрафную...
9'
Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
8'
Торино контролирует мяч.
Фол, нарушение
8'
Судья сигнализирует, что Ринкон Томас из команды Торино поставил подножку. Пострадал Паласио Родриго
7'
Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
7'
Удар от ворот произведет Торино
7'
ШАНС! Сантандер Федерико нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
6'
Паласио Родриго из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
6'
Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
5'
Торино контролирует мяч.
5'
Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
3'
Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
2'
Удар от ворот произведет Болонья
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Паласио Родриго из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Иццо Армандо
2'
Торино контролирует мяч.
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Джиджи Коффи из команды Торино поставил подножку. Пострадал Орсолини Риккардо
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Торино начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Dell'Ara. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Болонья 2:2 Торино
Болонья
27.8% (49)
Ничья:
40.9% (72)
Торино
31.3% (55)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
35.2% (62)
Торино:
18.8% (33)
Болонья:
11.4% (20)
Болонья:
10.8% (19)
Торино:
9.7% (17)
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