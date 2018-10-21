Стадион: Ренато Далл'Ара
0:1
14' ГолФальке Яго
27' Желтая карточкаБелотти Андреа
39' Желтая карточкаКалабрези Артуро
0:2
54' ГолБазелли Даниэле
1:2
59' ГолСантандер Федерико
61' Желтая карточкаБазелли Даниэле
64' Желтая карточкаМ'Байе Ибрахим
2:2
77' ГолКалабрези Артуро
Второй тайм
97'
Судья сигнализирует, что М'Байе Ибрахим из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Н'Кулу Николя
97'
96'
Судья сигнализирует, что Джиджи Коффи из команды Торино поставил подножку. Пострадал Сантандер Федерико
95'
95'
Фальке Яго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
94'
Сантандер Федерико из команды Болонья играет слишком грубо. Ринкон Томас оказался на газоне.
94'
Калабрези Артуро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Париджини Витторио из команды Торино отправил кросс в штрафную...
93'
93'
92'
92'
Судья сигнализирует, что Сванберг Маттиас из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Фальке Яго
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
91'
91'
Шанс! Сантандер Федерико из команды Болонья пробил головой, но мимо
91'
90'
Мейте Суалихо из команды Торино толкнул локтем оппонента. Это Сванберг Маттиас заработал фол
90'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
90'
89'
Сванберг Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Фальке Яго из команды Торино подал угловой слева.
89'
Лукич Саша нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
88'
Иццо Армандо из команды Торино делает пас партнеру.
88'
Фальке Яго из команды Торино подал угловой слева.
88'
Гонсалес Джанкарло предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
88'
Ринкон Томас из команды Торино отправил кросс в штрафную...
87'
87'
Фальчинелли Диего наказан за толчок Н'Кулу Николя
86'
Париджини Витторио наказан за толчок М'Байе Ибрахим
85'
85'
Поли Андреа возвращается на поле.
85'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
85'
Иццо Армандо наказан за толчок Гонсалес Джанкарло
85'
Беренгер Алекс из команды Торино подал угловой справа.
84'
Ох, нехорошо это выглядит. Поли Андреа получил травму и медбригада забирает его с поля.
83'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
83'
Матч возобновлен
83'
Надь Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Дзадза Симоне из команды Торино отправил кросс в штрафную...
82'
Судья сигнализирует, что Мейте Суалихо из команды Торино поставил подножку. Пострадал М'Байе Ибрахим
81'
Тактическая замена. Де Сильвестри Лоренцо уходит с поля и его заменяет Париджини Витторио
81'
Судья сигнализирует, что Ринкон Томас из команды Торино поставил подножку. Пострадал Фальчинелли Диего
80'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
80'
79'
Тактическая замена. Паласио Родриго уходит с поля и его заменяет Фальчинелли Диего
79'
После дальнего удара, который нанес Фальке Яго мяч отбит вратарем
78'
77'
Орсолини Риккардо сделал результативную передачу.
77'
Г О О О О Л - Калабрези Артуро изменил счет на табло!
75'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
75'
Судья сигнализирует, что Джиджи Коффи из команды Торино поставил подножку. Пострадал Сантандер Федерико
74'
74'
73'
Матч возобновлен
73'
Тактическая замена. Базелли Даниэле уходит с поля и его заменяет Лукич Саша
72'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
72'
Поли Андреа из команды Болонья делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
72'
Судья сигнализирует, что Ринкон Томас из команды Торино поставил подножку. Пострадал Паласио Родриго
71'
Дзадза Симоне нанес удар, но тот был заблокирован.
71'
Базелли Даниэле из команды Торино делает навес прямо в штрафную.
71'
70'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
69'
69'
69'
69'
Фальке Яго не смог попасть в створ ударом издали
68'
Калабрези Артуро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино делает передачу одноклубнику.
68'
Тактическая замена. Белотти Андреа уходит с поля и его заменяет Дзадза Симоне
67'
Гонсалес Джанкарло из команды Болонья играет слишком грубо. Белотти Андреа оказался на газоне.
67'
Поли Андреа из команды Болонья навешивает в штрафную с рикошетом.
66'
66'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
65'
Судья сигнализирует, что Базелли Даниэле из команды Торино поставил подножку. Пострадал Надь Адам
64'
М'Байе Ибрахим совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
64'
Безумный фол. М'Байе Ибрахим грубо играет против соперника. Пострадал Мейте Суалихо
63'
Тактическая замена. Дейкс Митчелл уходит с поля и его заменяет Гонсалес Джанкарло
63'
62'
61'
Базелли Даниэле совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
61'
Безумный фол. Базелли Даниэле грубо играет против соперника. Пострадал Паласио Родриго
61'
Судья сигнализирует, что Беренгер Алекс из команды Торино поставил подножку. Пострадал М'Байе Ибрахим
61'
После дальнего удара, который нанес Беренгер Алекс мяч отбит вратарем
61'
Беренгер Алекс из команды Торино разыграл угловой с левого угла.
60'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
59'
Г О О О О Л - Сантандер Федерико забивает!
59'
ШТАНГА! Пробил головой Паласио Родриго прямо в каркас ворот!
59'
Орсолини Риккардо из команды Болонья подал угловой справа.
58'
Паласио Родриго из команды Болонья делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
58'
Базелли Даниэле наказан за толчок М'Байе Ибрахим
58'
57'
57'
56'
56'
55'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
54'
Надь Адам ошибается в защите.
54'
Фальке Яго сделал результативную передачу.
54'
Г О О О О Л - Базелли Даниэле изменил счет на табло!
54'
Фальке Яго из команды Торино делает пас партнеру.
53'
53'
52'
51'
51'
Дейкс Митчелл не смог попасть в створ ударом издали
51'
51'
Игрок из команды Болонья вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
51'
50'
Как он промахнулся? Фальке Яго имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
50'
Плохо сыграл Поли Андреа - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
50'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино отправил кросс в штрафную...
50'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
49'
Сиригу Сальваторе взял и забрал мяч на выходе
49'
48'
48'
Беренгер Алекс из команды Торино делает неудачный навес.
48'
47'
47'
46'
46'
Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Тактическая замена. Данило Ларанжера уходит с поля и его заменяет Сванберг Маттиас
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Дейкс Митчелл из команды Болонья в офсайде
45'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
45'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Джиджи Коффи из команды Торино.
44'
Ринкон Томас из команды Торино играет слишком грубо. Надь Адам оказался на газоне.
44'
43'
43'
42'
Данило Ларанжера выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Фальке Яго из команды Торино делает пас партнеру.
41'
Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
39'
Калабрези Артуро совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
39'
Безумный фол. Калабрези Артуро грубо играет против соперника. Пострадал Белотти Андреа
38'
38'
Базелли Даниэле предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
38'
Де Сильвестри Лоренцо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
38'
Орсолини Риккардо из команды Болонья подал угловой справа.
37'
Орсолини Риккардо из команды Болонья подал угловой слева.
37'
36'
Безумный фол. Джиджи Коффи грубо играет против соперника. Пострадал Орсолини Риккардо
36'
36'
Белотти Андреа из команды Торино плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
35'
Белотти Андреа из команды Торино в офсайде
35'
ШАНС! Белотти Андреа нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
34'
Хеландер Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
34'
34'
ШАНС! Мейте Суалихо нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
34'
Вратарь парирует удар, который нанес Фальке Яго, и мяч снова в игре
34'
Плохо сыграл Данило Ларанжера - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
33'
33'
33'
Матч возобновлен
32'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
32'
32'
32'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Джиджи Коффи из команды Торино.
31'
31'
31'
30'
Мейте Суалихо из команды Торино играет слишком грубо. Поли Андреа оказался на газоне.
30'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
30'
29'
Белотти Андреа наказан за толчок Калабрези Артуро
27'
Белотти Андреа совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
27'
Безумный фол. Белотти Андреа грубо играет против соперника. Пострадал Орсолини Риккардо
27'
Базелли Даниэле выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
27'
Судья сигнализирует, что Джиджи Коффи из команды Торино поставил подножку. Пострадал Сантандер Федерико
26'
26'
26'
Отличный пас сделал Иццо Армандо из команды Торино. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
25'
Орсолини Риккардо нанес удар, но тот был заблокирован.
25'
Сантандер Федерико из команды Болонья делает пас партнеру.
25'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
24'
24'
Фальке Яго из команды Торино плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
24'
Белотти Андреа из команды Торино делает пас партнеру.
23'
23'
22'
22'
Судья сигнализирует, что М'Байе Ибрахим из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Беренгер Алекс
22'
21'
21'
20'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
20'
Сиригу Сальваторе взял и забрал мяч на выходе
20'
Игрок из команды Болонья вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
20'
Паласио Родриго из команды Болонья делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
19'
Дейкс Митчелл из команды Болонья навешивает в штрафную с рикошетом.
19'
Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
19'
19'
Ринкон Томас возвращается на поле.
18'
Судья сигнализирует, что Базелли Даниэле из команды Торино поставил подножку. Пострадал М'Байе Ибрахим
18'
Матч возобновлен
18'
Ох, нехорошо это выглядит. Ринкон Томас получил травму и медбригада забирает его с поля.
17'
Ринкон Томас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
17'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
17'
Орсолини Риккардо наказан за толчок Ринкон Томас
16'
Судья сигнализирует, что Мейте Суалихо из команды Торино поставил подножку. Пострадал Поли Андреа
16'
Данило Ларанжера выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
15'
14'
Мейте Суалихо сделал результативную передачу.
14'
Г О О О О Л - Фальке Яго из команды Торино переиграл вратаря дальним ударом!
13'
Фальке Яго из команды Торино идет с мячом вперед на обострение...
13'
12'
12'
Беренгер Алекс из команды Торино делает отличный кросс...
11'
11'
11'
Матч возобновлен
10'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
10'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
10'
10'
9'
Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
8'
8'
Судья сигнализирует, что Ринкон Томас из команды Торино поставил подножку. Пострадал Паласио Родриго
7'
7'
7'
ШАНС! Сантандер Федерико нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
6'
6'
5'
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
3'
2'
2'
Судья сигнализирует, что Паласио Родриго из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Иццо Армандо
2'
1'
Судья сигнализирует, что Джиджи Коффи из команды Торино поставил подножку. Пострадал Орсолини Риккардо
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Торино начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Dell'Ara. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Болонья 2:2 Торино
Болонья
27.8% (49)
Ничья:
40.9% (72)
Торино
31.3% (55)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
35.2% (62)
0:1 Торино:
18.8% (33)
1:0 Болонья:
11.4% (20)
2:1 Болонья:
10.8% (19)
1:2 Торино:
9.7% (17)
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