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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Пьерлуиджи Пенцо
0:1
8' ГолЦаканьи Маттиа
26' Желтая карточкаСегре Джакопо
47' Желтая карточкаSantiago Colombatto
64' Желтая карточкаРагуза Антонио
1:1
67' ГолДи Мариано Франческо
87' Желтая карточкаМарроне Лука
|
8'
0:1
26'
64'
67'
1:1
87'
Состав команд
13
Marco
Modolo
Венеция 4-3-3
- Основной состав
- 12 Guglielmo Vicario Вратарь
- 3 Брускаджин Маттео Защитник
- 6 Домицци Мауриццио Защитник
- 13 Marco Modolo Защитник
- 26 Гарофало Агостино Защитник
- 18 Сегре Джакопо Полузащитник
- 7 Бентивольо Симоне Полузащитник
- 21 Скьявоне Андреа Полузащитник
- 23 Marcello Falzerano Нападающий
- 29 Литтери Джанлука Нападающий
- 20 Ди Мариано Франческо Нападающий
- Запасные игроки
- 5 Копполаро Мауро Защитник
- 25 Francesco Cernuto Защитник
- 10 Gianni Fabiano Полузащитник
- 27 Дзампано Джузеппе Полузащитник
- 8 Сучиу Сергиу Полузащитник
- 19 Гейхо Алекс Нападающий
- 17 Марсура Давиде Нападающий
- 9 Зигони Джанмарко Нападающий
- 28 Читро Никола Нападающий
- 15 Mattia Zennaro
- 1 Davide Facchin
- 32 Giacomo Vrioni
Верона 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Сильвестри Марко Вратарь
- 17 Крешенци Алессандро Защитник
- 2 Караччоло Антонио Защитник
- 6 Марроне Лука Защитник
- 15 Балковец Юре Защитник
- 14 Santiago Colombatto Полузащитник
- 4 Хендерсон Лиам Полузащитник
- 21 Лариби Карим Полузащитник
- 10 Ди Кармине Самуэль Полузащитник
- 20 Цаканьи Маттиа Полузащитник
- 9 Рагуза Антонио Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Феррари Лоренцо Вратарь
- 22 Тоццо Андреа Вратарь
- 29 Альмичи Альберто Защитник
- 33 Эмпереур Алан Защитник
- 24 Кумбулла Мараш Защитник
- 3 Fabio Eguelfi Защитник
- 27 Давидович Павел Полузащитник
- 16 Ли Сын-Ву Полузащитник
- 8 Густафссон Самуэль Полузащитник
- 11 Паццини Джампаоло Нападающий
- 28 Тупта Любомир Нападающий
- 19 Karamoko Cisse Нападающий
- Главный тренер: Пеккья Фабио
Предыдущие игры
Венеция (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 06.10.2018 Перуджа 1:0 Венеция СB
- 29.09.2018 Венеция 1:1 Ливорно СB
- 22.09.2018 Лечче 2:1 Венеция СB
- 14.09.2018 Венеция 2:3 Беневенто СB
- 01.09.2018 Падова 1:0 Венеция СB
- 25.08.2018 Венеция 1:0 Специя СB
- 05.08.2018 Венеция 0:1 Судтироль К
- 21.07.2018 Фиорентина 0:1 Венеция ТМК
- 10.06.2018 Палермо 1:0 Венеция СB
- 06.06.2018 Венеция 1:1 Палермо СB
- 03.06.2018 Венеция 3:0 Перуджа СB
- 18.05.2018 Венеция 0:0 Пескара СB
- 12.05.2018 Кремонезе 5:1 Венеция СB
- 05.05.2018 Венеция 2:1 Фоджа СB
- 01.05.2018 Про Верчелли 0:2 Венеция СB
- 27.04.2018 Венеция 3:0 Палермо СB
- 21.04.2018 Новара 1:3 Венеция СB
- 17.04.2018 Венеция 2:0 Виртус Энтелла СB
- 14.04.2018 Перуджа 1:1 Венеция СB
- 08.04.2018 Венеция 1:2 Брешия СB
Верона (последние 20 матчей: +5 =1 -14)
- 05.10.2018 Верона 0:2 Лечче СB
- 29.09.2018 Салернитана 1:0 Верона СB
- 25.09.2018 Верона 2:1 Специя СB
- 22.09.2018 Кротоне 1:2 Верона СB
- 16.09.2018 Верона 4:1 Карпи СB
- 26.08.2018 Верона 1:1 Падова СB
- 12.08.2018 Катания 2:0 Верона К
- 05.08.2018 Верона 4:1 Юве Стабия К
- 18.07.2018 Фиорентина 2:1 Верона ТМК
- 19.05.2018 Ювентус 2:1 Верона СA
- 13.05.2018 Верона 0:1 Удинезе СA
- 05.05.2018 Милан 4:1 Верона СA
- 29.04.2018 Верона 1:3 СПАЛ 2013 СA
- 23.04.2018 Дженоа 3:1 Верона СA
- 18.04.2018 Верона 0:1 Сассуоло СA
- 15.04.2018 Болонья 2:0 Верона СA
- 08.04.2018 Верона 1:0 Кальяри СA
- 04.04.2018 Беневенто 3:0 Верона СA
- 31.03.2018 Интер Милан 3:0 Верона СA
- 18.03.2018 Верона 0:5 Аталанта СA
Последние игры между собой
Венеция
Верона
-
5 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 4
-
5 Угловые 4
-
2 Офсайды 2
-
17 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
40 Владение мячом, % 60
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пескара
|8
|5
|3
|0
|14 - 8
|18
|2.
|Салернитана
|2:1
|8
|3
|4
|1
|9 - 8
|13
|3.
|Лечче
|7
|3
|3
|1
|13 - 8
|12
|4.
|Фоджа
|8
|4
|0
|4
|14 - 15
|12
|5.
|Специя
|8
|4
|0
|4
|11 - 12
|12
|6.
|Палермо
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|7.
|Читтаделла
|7
|3
|2
|2
|9 - 5
|11
|8.
|Верона
|1:1
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|9.
|Кремонезе
|7
|2
|5
|0
|8 - 4
|11
|10.
|Брешия
|8
|2
|5
|1
|15 - 12
|11
|11.
|Беневенто
|6
|3
|1
|2
|13 - 10
|10
|12.
|Кротоне
|8
|3
|1
|4
|11 - 12
|10
|13.
|Ascoli Calcio 1898 FC
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|14.
|Перуджа
|1:2
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|15.
|Козенца
|7
|1
|4
|2
|6 - 8
|7
|16.
|Падова
|8
|1
|3
|4
|8 - 15
|6
|17.
|Венеция
|1:1
|7
|1
|2
|4
|6 - 9
|5
|18.
|Карпи
|8
|1
|2
|5
|7 - 14
|5
|19.
|Ливорно
|6
|0
|2
|4
|4 - 11
|2
|20.
|Асколи
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Венеция делает замену. Литтери Джанлука уходит с поля, а Гейхо Алекс выходит на его замену.
87'
Марроне Лука получил желтую карточку от судьи
84'
Венеция делает замену. Ди Мариано Франческо уходит с поля, а Сучиу Сергиу выходит на его замену.
82'
Верона делает замену. Лариби Карим уходит с поля, а Карамоко Сиссе выходит на его замену.
70'
Верона делает замену. Цаканьи Маттиа уходит с поля, а Давидович Павел выходит на его замену.
69'
Венеция делает замену. Сегре Джакопо уходит с поля, а Марсура Давиде выходит на его замену.
67'
Г О О О О Л - Ди Мариано Франческо бьет в цель!
64'
Рагуза Антонио получил желтую карточку от судьи
47'
Santiago Colombatto получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
26'
Сегре Джакопо получил желтую карточку от судьи
8'
Г О О О О Л - Цаканьи Маттиа бьет в цель!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Pierluigi Penzo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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