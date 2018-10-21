  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Италия
  5. Серия B
Стадион:
Венеция
1:1
Конец матча
Верона
0'
0:1
8' Гол
Цаканьи Маттиа
26' Желтая карточка
Сегре Джакопо
47' Желтая карточка
Santiago Colombatto
64' Желтая карточка
Рагуза Антонио
1:1
67' Гол
Ди Мариано Франческо
87' Желтая карточка
Марроне Лука
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Венеция делает замену. Литтери Джанлука уходит с поля, а Гейхо Алекс выходит на его замену.
Желтая карточка
87'
Марроне Лука получил желтую карточку от судьи
84'
Венеция делает замену. Ди Мариано Франческо уходит с поля, а Сучиу Сергиу выходит на его замену.
82'
Верона делает замену. Лариби Карим уходит с поля, а Карамоко Сиссе выходит на его замену.
70'
Верона делает замену. Цаканьи Маттиа уходит с поля, а Давидович Павел выходит на его замену.
69'
Венеция делает замену. Сегре Джакопо уходит с поля, а Марсура Давиде выходит на его замену.
Описание гола
67'
Г О О О О Л - Ди Мариано Франческо бьет в цель!
Желтая карточка
64'
Рагуза Антонио получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
47'
Santiago Colombatto получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
26'
Сегре Джакопо получил желтую карточку от судьи
Описание гола
8'
Г О О О О Л - Цаканьи Маттиа бьет в цель!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Pierluigi Penzo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола

Не только футбол

Итог 0 Квитова Петра 2 Свитолина Элина
Итог 0 Возняцки Каролин 2 Плишкова Каролина
27' 1 СКА 1 ЦСКА Москва
Позже США. Гонка
Позже 0 Салават Юлаев 0 Авангард


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация