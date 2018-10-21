Стадион: Эннио Тардини
30' Желтая карточкаЛукас Лейва
32' Желтая карточкаГобби Массимо
47' Желтая карточкаСилигарди Лука
50' Желтая карточкаАльберто Луис
0:1
81' ПенальтиИммобиле Чиро
88' Желтая карточкаМилинкович-Савич Сергей
0:2
90' ГолКорреа Хоакин
Второй тайм
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
94'
Иммобиле Чиро сделал результативную передачу.
94'
Г О О О О Л - Корреа Хоакин изменил счет на табло!
94'
Иммобиле Чиро из команды Лацио сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
94'
93'
Чераволо Фабио из команды Парма сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
93'
Бьябьяни Джонатан из команды Парма отправил кросс в штрафную...
93'
92'
92'
92'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
92'
92'
Алвеш Бруну из команды Парма отправил кросс в штрафную...
91'
Удар от ворот произведет Парма
91'
91'
Тактическая замена. Габаррон Патрисио уходит с поля и его заменяет Марусич Адам
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
90'
Лацио имеет хороший шанс забить.
90'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
89'
Алвеш Бруну из команды Парма опасно и грубо сыграл. Раду Стефан пострадал.
89'
89'
Бьябьяни Джонатан из команды Парма отправил кросс в штрафную...
88'
Милинкович-Савич Сергей получил желтую карточку от судьи
88'
Безумный фол. Милинкович-Савич Сергей грубо играет против соперника. Пострадал Гобби Массимо
88'
88'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
87'
Судья сигнализирует, что Бьябьяни Джонатан из команды Парма поставил подножку. Пострадал Корреа Хоакин
87'
Сепе Луиджи не дал случится голу! Иммобиле Чиро должен был забивать, но Сепе Луиджи сделал отличный сейв
87'
Корреа Хоакин из команды Лацио сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
86'
86'
Удар от ворот произведет Парма
86'
ШАНС! Иммобиле Чиро нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
85'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Иммобиле Чиро и Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио.
85'
Корреа Хоакин из команды Лацио сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
85'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
85'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
84'
Чераволо Фабио из команды Парма в офсайде
84'
Корреа Хоакин пробует нанести удар издали, но Сепе Луиджи держит все под контролем
83'
82'
82'
Парма имеет хороший шанс забить.
81'
Г О О О О Л - Иммобиле Чиро из команды Лацио забивает с точки!
80'
ПЕНАЛЬТИ - Гальоло Риккардо из команды Парма привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Бериша Валон.
80'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
79'
Стракоша Томас взял и забрал мяч на выходе
79'
Штулац Лео навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
79'
Тактическая замена. Силигарди Лука уходит с поля и его заменяет Чичиретти Амато
78'
Судья сигнализирует, что Пароло Марко из команды Лацио поставил подножку. Пострадал Барилла Антонио
78'
Хорошую попытку сделал Корреа Хоакин. Удар в створ, но вратарь начеку
77'
Габаррон Патрисио из команды Лацио подал угловой справа.
77'
Габаррон Патрисио из команды Лацио делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
77'
76'
Парма контролирует мяч.
76'
75'
75'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
75'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
74'
Корреа Хоакин из команды Лацио толкнул локтем оппонента. Это Алвеш Бруну заработал фол
74'
73'
Удар от ворот произведет Парма
73'
Матч возобновлен
73'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
73'
ШАНС! Габаррон Патрисио нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
72'
Габаррон Патрисио из команды Лацио идет с мячом вперед на обострение...
72'
Стракоша Томас взял и забрал мяч на выходе
72'
71'
Судья сигнализирует, что Пароло Марко из команды Лацио поставил подножку. Пострадал Ригони Лука
71'
Чераволо Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Бериша Валон из команды Лацио подал угловой справа.
71'
Габаррон Патрисио из команды Лацио отдал передачу, которая была заблокирована.
71'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
70'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
70'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
69'
69'
Парма контролирует мяч.
68'
Милинкович-Савич Сергей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Штулац Лео навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
68'
Тактическая замена. Ди Гаудио Антонио уходит с поля и его заменяет Бьябьяни Джонатан
67'
Судья сигнализирует, что Раду Стефан из команды Лацио поставил подножку. Пострадал Чераволо Фабио
66'
65'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
65'
Лулич Сенад из команды Лацио в офсайде
65'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
65'
Алвеш Бруну выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Иммобиле Чиро нанес удар, но тот был заблокирован.
65'
Габаррон Патрисио из команды Лацио делает пас партнеру.
65'
64'
Удар от ворот произведет Парма
63'
Лулич Сенад из команды Лацио навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
63'
62'
61'
Удар от ворот произведет Парма
61'
Лулич Сенад из команды Лацио навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
61'
61'
Бериша Валон из команды Лацио подал угловой слева.
60'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
60'
Корреа Хоакин из команды Лацио делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
60'
Отличные скиллы показывает Корреа Хоакин, обводя своих соперников
60'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
59'
59'
58'
57'
57'
Тактическая замена. Лукас Лейва уходит с поля и его заменяет Бериша Валон
57'
Тактическая замена. Альберто Луис уходит с поля и его заменяет Корреа Хоакин
57'
Тактическая замена. Инглезе Роберто уходит с поля и его заменяет Чераволо Фабио
56'
Штулац Лео навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
56'
Габаррон Патрисио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
56'
Барилла Антонио из команды Парма делает пас партнеру.
55'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
55'
Ригони Лука из команды Парма отправил кросс в штрафную...
55'
Парма контролирует мяч.
54'
Хорошую попытку сделал Милинкович-Савич Сергей. Удар в створ, но вратарь начеку
54'
Иммобиле Чиро из команды Лацио делает пас партнеру.
53'
Раду Стефан наказан за толчок Штулац Лео
53'
53'
52'
Хороший удар издали нанес Альберто Луис, но отличный сейв сделал Сепе Луиджи. Угловой.
52'
52'
Удар от ворот произведет Парма
52'
ШАНС! Иммобиле Чиро нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
52'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио делает пас партнеру.
52'
Лукас Лейва делает скидку назад вдоль ворот
51'
51'
51'
Габаррон Патрисио из команды Лацио делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
50'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
50'
Рефери не любит споров - именно за это Альберто Луис сейчас получил желтую
50'
Альберто Луис наказан за толчок Гальоло Риккардо
50'
Альберто Луис из команды Лацио идет с мячом вперед на обострение...
49'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
48'
Удар от ворот произведет Парма
48'
Альберто Луис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
47'
Силигарди Лука получил желтую карточку от судьи
47'
Судья свистит. Силигарди Лука атаковал сзади соперника. Это Иммобиле Чиро заработал своей команде штрафной
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Лукас Лейва из команды Лацио делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
45'
Барилла Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Пароло Марко из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
44'
Раду Стефан из команды Лацио сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
44'
Альберто Луис из команды Лацио подал угловой справа.
44'
Гальоло Риккардо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
44'
44'
43'
Барилла Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Плохо сыграл Гальоло Риккардо - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
43'
43'
42'
42'
42'
41'
Габаррон Патрисио имел отличный шанс забить, но голкипер спас!
41'
Ачерби Франческо делает длинную передачу вперед
41'
40'
Иммобиле Чиро из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
40'
Иакопони Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Альберто Луис из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
40'
40'
Альберто Луис из команды Лацио подал угловой справа.
40'
Пароло Марко из команды Лацио отдал передачу, которая была заблокирована.
40'
Габаррон Патрисио из команды Лацио сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
40'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
38'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
38'
38'
Барилла Антонио из команды Парма навешивает в штрафную с рикошетом.
38'
Парма контролирует мяч.
37'
Штулац Лео нанес удар, но тот был заблокирован.
37'
Штулац Лео из команды Парма идет с мячом вперед на обострение...
36'
36'
Назначен штрафной. Пострадал Иакопони Симоне, его свалил Раду Стефан.
35'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
34'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
34'
33'
Гобби Массимо - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
33'
32'
Гобби Массимо наказан за толчок Ачерби Франческо
31'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио толкнул локтем оппонента. Это Штулац Лео заработал фол
31'
31'
Штулац Лео решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
30'
Лукас Лейва получил желтую карточку от судьи
30'
Безумный фол. Лукас Лейва грубо играет против соперника. Пострадал Силигарди Лука
30'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
30'
29'
29'
Барилла Антонио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
29'
29'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
28'
Лулич Сенад из команды Лацио делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
28'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
28'
28'
27'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
27'
Гобби Массимо из команды Парма делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
27'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
26'
Судья сигнализирует, что Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио поставил подножку. Пострадал Силигарди Лука
26'
25'
Игрок из команды Парма вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
25'
Ди Гаудио Антонио из команды Парма делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
25'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
24'
Габаррон Патрисио из команды Лацио в офсайде
24'
23'
Альберто Луис из команды Лацио забрасывает мяч в штрафную.
23'
Парма имеет хороший шанс забить.
22'
Парма контролирует мяч.
21'
20'
20'
ШАНС! Инглезе Роберто нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
20'
Отличные скиллы показывает Инглезе Роберто, обводя своих соперников
20'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
19'
Удар от ворот произведет Парма
19'
Альберто Луис из команды Лацио навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
19'
Иммобиле Чиро пробует нанести удар издали, но Сепе Луиджи держит все под контролем
18'
Удар от ворот произведет Парма
18'
Лулич Сенад не смог попасть в створ ударом издали
18'
Лулич Сенад из команды Лацио идет с мячом вперед на обострение...
17'
17'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
16'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
16'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
16'
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
15'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
14'
Алвеш Бруну выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
14'
Альберто Луис нанес удар, но тот был заблокирован.
14'
Габаррон Патрисио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Ригони Лука из команды Парма отправил кросс в штрафную...
14'
Судья сигнализирует, что Луис Фелипе из команды Лацио поставил подножку. Пострадал Ди Гаудио Антонио
13'
Удар от ворот произведет Парма
13'
Лулич Сенад из команды Лацио навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
12'
Ригони Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
12'
Судья сигнализирует, что Барилла Антонио из команды Парма поставил подножку. Пострадал Пароло Марко
12'
12'
12'
11'
11'
10'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
10'
Барилла Антонио из команды Парма делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
10'
Луис Фелипе ошибается в защите.
9'
9'
8'
Удар от ворот произведет Парма
8'
Габаррон Патрисио из команды Лацио не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
8'
8'
8'
7'
7'
Лулич Сенад из команды Лацио делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
7'
Лацио имеет хороший шанс забить.
6'
Удар от ворот произведет Парма
5'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
5'
Гальоло Риккардо нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
5'
Алвеш Бруну из команды Парма делает передачу одноклубнику.
5'
Силигарди Лука из команды Парма подал угловой слева.
5'
Ди Гаудио Антонио из команды Парма отдал передачу, которая была заблокирована.
4'
Барилла Антонио из команды Парма сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
4'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
4'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
3'
3'
Удар от ворот произведет Парма
2'
2'
Лукас Лейва из команды Лацио делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
2'
1'
Парма контролирует мяч.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Лацио начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ennio Tardini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Парма 0:2 Лацио
Парма
7.9% (14)
Ничья:
19.2% (34)
Лацио
72.9% (129)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Лацио:
42.4% (75)
0:1 Лацио:
16.9% (30)
1:1 Ничья:
15.8% (28)
0:2 Лацио:
9% (16)
2:1 Парма:
5.1% (9)
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