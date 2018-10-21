  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Италия
  5. Серия A
Стадион:
Парма
0:2
Конец матча
Лацио
0'
30' Желтая карточка
Лукас Лейва
32' Желтая карточка
Гобби Массимо
47' Желтая карточка
Силигарди Лука
50' Желтая карточка
Альберто Луис
0:1
81' Пенальти
Иммобиле Чиро
88' Желтая карточка
Милинкович-Савич Сергей
0:2
90' Гол
Корреа Хоакин
90'+5
Второй тайм
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
94'
Иммобиле Чиро сделал результативную передачу.
Описание гола
94'
Г О О О О Л - Корреа Хоакин изменил счет на табло!
94'
Иммобиле Чиро из команды Лацио сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
94'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
93'
Чераволо Фабио из команды Парма сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
93'
Бьябьяни Джонатан из команды Парма отправил кросс в штрафную...
93'
Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
92'
Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Гобби Массимо из команды Парма отправил кросс в штрафную...
92'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
92'
Луис Фелипе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Алвеш Бруну из команды Парма отправил кросс в штрафную...
91'
Удар от ворот произведет Парма
91'
Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
91'
Тактическая замена. Габаррон Патрисио уходит с поля и его заменяет Марусич Адам
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
90'
Лацио имеет хороший шанс забить.
90'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
Фол, нарушение
89'
Алвеш Бруну из команды Парма опасно и грубо сыграл. Раду Стефан пострадал.
89'
Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Бьябьяни Джонатан из команды Парма отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
88'
Милинкович-Савич Сергей получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
88'
Безумный фол. Милинкович-Савич Сергей грубо играет против соперника. Пострадал Гобби Массимо
88'
Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
88'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
87'
Судья сигнализирует, что Бьябьяни Джонатан из команды Парма поставил подножку. Пострадал Корреа Хоакин
87'
Сепе Луиджи не дал случится голу! Иммобиле Чиро должен был забивать, но Сепе Луиджи сделал отличный сейв
87'
Корреа Хоакин из команды Лацио сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
86'
Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
86'
Удар от ворот произведет Парма
86'
ШАНС! Иммобиле Чиро нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
85'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Иммобиле Чиро и Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио.
85'
Корреа Хоакин из команды Лацио сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
85'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
85'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
Фол, нарушение
84'
Чераволо Фабио из команды Парма в офсайде
84'
Корреа Хоакин пробует нанести удар издали, но Сепе Луиджи держит все под контролем
83'
Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
82'
Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
82'
Парма имеет хороший шанс забить.
Описание гола
81'
Г О О О О Л - Иммобиле Чиро из команды Лацио забивает с точки!
Фол, нарушение
80'
ПЕНАЛЬТИ - Гальоло Риккардо из команды Парма привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Бериша Валон.
80'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
79'
Стракоша Томас взял и забрал мяч на выходе
79'
Штулац Лео навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
79'
Тактическая замена. Силигарди Лука уходит с поля и его заменяет Чичиретти Амато
Фол, нарушение
78'
Судья сигнализирует, что Пароло Марко из команды Лацио поставил подножку. Пострадал Барилла Антонио
78'
Хорошую попытку сделал Корреа Хоакин. Удар в створ, но вратарь начеку
Угловой
77'
Габаррон Патрисио из команды Лацио подал угловой справа.
77'
Габаррон Патрисио из команды Лацио делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
77'
Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
76'
Парма контролирует мяч.
76'
Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
75'
Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
75'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
75'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
74'
Корреа Хоакин из команды Лацио толкнул локтем оппонента. Это Алвеш Бруну заработал фол
74'
Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
73'
Удар от ворот произведет Парма
73'
Матч возобновлен
73'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
73'
ШАНС! Габаррон Патрисио нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
72'
Габаррон Патрисио из команды Лацио идет с мячом вперед на обострение...
72'
Стракоша Томас взял и забрал мяч на выходе
72'
Гобби Массимо из команды Парма отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
71'
Судья сигнализирует, что Пароло Марко из команды Лацио поставил подножку. Пострадал Ригони Лука
71'
Чераволо Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
71'
Бериша Валон из команды Лацио подал угловой справа.
71'
Габаррон Патрисио из команды Лацио отдал передачу, которая была заблокирована.
71'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
70'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
70'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
69'
Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
69'
Парма контролирует мяч.
68'
Милинкович-Савич Сергей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Штулац Лео навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
68'
Тактическая замена. Ди Гаудио Антонио уходит с поля и его заменяет Бьябьяни Джонатан
Фол, нарушение
67'
Судья сигнализирует, что Раду Стефан из команды Лацио поставил подножку. Пострадал Чераволо Фабио
66'
Лацио контролирует мяч.
65'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
Офсайд
65'
Лулич Сенад из команды Лацио в офсайде
65'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
65'
Алвеш Бруну выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Иммобиле Чиро нанес удар, но тот был заблокирован.
65'
Габаррон Патрисио из команды Лацио делает пас партнеру.
65'
Лулич Сенад из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
64'
Удар от ворот произведет Парма
63'
Лулич Сенад из команды Лацио навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
63'
Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
62'
Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
61'
Удар от ворот произведет Парма
61'
Лулич Сенад из команды Лацио навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
61'
Габаррон Патрисио из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
Угловой
61'
Бериша Валон из команды Лацио подал угловой слева.
60'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
60'
Корреа Хоакин из команды Лацио делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
60'
Отличные скиллы показывает Корреа Хоакин, обводя своих соперников
60'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
59'
Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
59'
Лацио контролирует мяч.
58'
Лацио контролирует мяч.
57'
Удар от ворот произведет Лацио
57'
Тактическая замена. Лукас Лейва уходит с поля и его заменяет Бериша Валон
57'
Тактическая замена. Альберто Луис уходит с поля и его заменяет Корреа Хоакин
57'
Тактическая замена. Инглезе Роберто уходит с поля и его заменяет Чераволо Фабио
Угловой
56'
Штулац Лео навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
56'
Габаррон Патрисио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
56'
Барилла Антонио из команды Парма делает пас партнеру.
55'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
55'
Ригони Лука из команды Парма отправил кросс в штрафную...
55'
Парма контролирует мяч.
54'
Хорошую попытку сделал Милинкович-Савич Сергей. Удар в створ, но вратарь начеку
54'
Иммобиле Чиро из команды Лацио делает пас партнеру.
Фол, нарушение
53'
Раду Стефан наказан за толчок Штулац Лео
53'
Гальоло Риккардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
53'
Альберто Луис из команды Лацио подал угловой слева.
52'
Хороший удар издали нанес Альберто Луис, но отличный сейв сделал Сепе Луиджи. Угловой.
52'
Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
52'
Удар от ворот произведет Парма
52'
ШАНС! Иммобиле Чиро нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
52'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио делает пас партнеру.
52'
Лукас Лейва делает скидку назад вдоль ворот
51'
Гальоло Риккардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Игрок из команды Лацио вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
51'
Габаррон Патрисио из команды Лацио делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
50'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
Желтая карточка
50'
Рефери не любит споров - именно за это Альберто Луис сейчас получил желтую
Фол, нарушение
50'
Альберто Луис наказан за толчок Гальоло Риккардо
50'
Альберто Луис из команды Лацио идет с мячом вперед на обострение...
49'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
48'
Удар от ворот произведет Парма
48'
Альберто Луис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
47'
Силигарди Лука получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
47'
Судья свистит. Силигарди Лука атаковал сзади соперника. Это Иммобиле Чиро заработал своей команде штрафной
46'
Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Лукас Лейва из команды Лацио делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
45'
Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
45'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
45'
Барилла Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Пароло Марко из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
44'
Раду Стефан из команды Лацио сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
44'
Альберто Луис из команды Лацио подал угловой справа.
44'
Гальоло Риккардо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
44'
Габаррон Патрисио из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
44'
Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
43'
Барилла Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Плохо сыграл Гальоло Риккардо - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
43'
Лулич Сенад из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
43'
Сепе Луиджи взял и забрал мяч на выходе
42'
Лулич Сенад из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
42'
Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
42'
Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
41'
Габаррон Патрисио имел отличный шанс забить, но голкипер спас!
41'
Ачерби Франческо делает длинную передачу вперед
41'
Гобби Массимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Иммобиле Чиро из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
40'
Иакопони Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Альберто Луис из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
40'
Гальоло Риккардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
40'
Альберто Луис из команды Лацио подал угловой справа.
40'
Пароло Марко из команды Лацио отдал передачу, которая была заблокирована.
40'
Габаррон Патрисио из команды Лацио сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
40'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
38'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
38'
Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Барилла Антонио из команды Парма навешивает в штрафную с рикошетом.
38'
Парма контролирует мяч.
37'
Штулац Лео нанес удар, но тот был заблокирован.
37'
Штулац Лео из команды Парма идет с мячом вперед на обострение...
36'
Лацио контролирует мяч.
Фол, нарушение
36'
Назначен штрафной. Пострадал Иакопони Симоне, его свалил Раду Стефан.
35'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
34'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
34'
Гобби Массимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Желтая карточка
33'
Гобби Массимо - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
33'
Лулич Сенад из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
32'
Гобби Массимо наказан за толчок Ачерби Франческо
Фол, нарушение
31'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио толкнул локтем оппонента. Это Штулац Лео заработал фол
31'
Удар от ворот произведет Лацио
31'
Штулац Лео решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Желтая карточка
30'
Лукас Лейва получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
30'
Безумный фол. Лукас Лейва грубо играет против соперника. Пострадал Силигарди Лука
30'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
30'
Сепе Луиджи взял и забрал мяч на выходе
Угловой
29'
Альберто Луис из команды Лацио подал угловой слева.
29'
Барилла Антонио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
29'
Лулич Сенад из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
29'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
28'
Лулич Сенад из команды Лацио делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
28'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
28'
Луис Фелипе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Гобби Массимо из команды Парма отправил кросс в штрафную...
27'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
27'
Гобби Массимо из команды Парма делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
27'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
26'
Судья сигнализирует, что Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио поставил подножку. Пострадал Силигарди Лука
26'
Луис Фелипе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Игрок из команды Парма вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
25'
Ди Гаудио Антонио из команды Парма делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
25'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
Офсайд
24'
Габаррон Патрисио из команды Лацио в офсайде
24'
Сепе Луиджи взял и забрал мяч на выходе
23'
Альберто Луис из команды Лацио забрасывает мяч в штрафную.
23'
Парма имеет хороший шанс забить.
22'
Парма контролирует мяч.
21'
Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
20'
Удар от ворот произведет Лацио
20'
ШАНС! Инглезе Роберто нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
20'
Отличные скиллы показывает Инглезе Роберто, обводя своих соперников
20'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
19'
Удар от ворот произведет Парма
19'
Альберто Луис из команды Лацио навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
19'
Иммобиле Чиро пробует нанести удар издали, но Сепе Луиджи держит все под контролем
18'
Удар от ворот произведет Парма
18'
Лулич Сенад не смог попасть в створ ударом издали
18'
Лулич Сенад из команды Лацио идет с мячом вперед на обострение...
17'
Лацио контролирует мяч.
17'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
16'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
16'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
16'
Гальоло Риккардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
15'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
15'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
14'
Алвеш Бруну выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Игрок из команды Лацио вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
14'
Альберто Луис нанес удар, но тот был заблокирован.
14'
Габаррон Патрисио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Ригони Лука из команды Парма отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Луис Фелипе из команды Лацио поставил подножку. Пострадал Ди Гаудио Антонио
13'
Удар от ворот произведет Парма
13'
Лулич Сенад из команды Лацио навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
12'
Ригони Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Габаррон Патрисио из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Барилла Антонио из команды Парма поставил подножку. Пострадал Пароло Марко
12'
Сепе Луиджи взял и забрал мяч на выходе
12'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
12'
Гобби Массимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Лулич Сенад из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
11'
Лацио контролирует мяч.
10'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
10'
Барилла Антонио из команды Парма делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
10'
Луис Фелипе ошибается в защите.
9'
Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
9'
Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
8'
Удар от ворот произведет Парма
8'
Габаррон Патрисио из команды Лацио не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
8'
Лулич Сенад из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
8'
Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
8'
Гальоло Риккардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Игрок из команды Лацио вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
7'
Лулич Сенад из команды Лацио делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
7'
Лацио имеет хороший шанс забить.
6'
Удар от ворот произведет Парма
5'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
5'
Гальоло Риккардо нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
5'
Алвеш Бруну из команды Парма делает передачу одноклубнику.
Угловой
5'
Силигарди Лука из команды Парма подал угловой слева.
5'
Ди Гаудио Антонио из команды Парма отдал передачу, которая была заблокирована.
4'
Барилла Антонио из команды Парма сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
4'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
4'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
3'
Лацио контролирует мяч.
3'
Удар от ворот произведет Парма
Угловой
2'
Альберто Луис из команды Лацио подал угловой слева.
2'
Лукас Лейва из команды Лацио делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
2'
Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Парма контролирует мяч.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Лацио начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ennio Tardini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Парма 0:2 Лацио
Парма
7.9% (14)
Ничья:
19.2% (34)
Лацио
72.9% (129)

Вы не участвовали в прогнозе

Лацио:
42.4% (75)
Лацио:
16.9% (30)
Ничья:
15.8% (28)
Лацио:
9% (16)
Парма:
5.1% (9)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола

Не только футбол

Итог 0 Квитова Петра 2 Свитолина Элина
Итог 0 Возняцки Каролин 2 Плишкова Каролина
25' 0 СКА 1 ЦСКА Москва
Позже США. Гонка
Позже 0 Салават Юлаев 0 Авангард


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация