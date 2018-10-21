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  5. Примера
Стадион:
Эйбар
1:1
Первый тайм: 45+'
Атлетик Б
0'
1:0
17' Пенальти
Шарлес Диас
1:1
22' Гол
Уильямс Иньяки
23' Желтая карточка
Орельяна Фабиан
28' Желтая карточка
Лопес Унаи
45'+2
Первый тайм
47'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
46'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Атлетик Б контролирует мяч.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Орельяна Фабиан нанес удар, мяч был парирован, но Эррерин Яго не удержал его в руках.
45'
Арбилья Анайц нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
Де Маркос Оскар ошибается в защите.
45'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
45'
Йерай Альварес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Пенья Рубен из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
44'
Эррерин Яго взял и забрал мяч на выходе
44'
Орельяна Фабиан не смог попасть в створ ударом издали
44'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
44'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
44'
Йерай Альварес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
43'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
43'
Хордан Хоан из команды Эйбар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Угловой
43'
Хордан Хоан из команды Эйбар разыграл угловой с левого угла.
43'
Анхель Хосе из команды Эйбар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
42'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
42'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
41'
Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
41'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
40'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
40'
Анхель Хосе из команды Эйбар навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
40'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
39'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
39'
Шанс! Рамис Иван из команды Эйбар пробил головой, но мимо
Угловой
39'
Хордан Хоан из команды Эйбар подал угловой слева.
39'
Хордан Хоан из команды Эйбар отдал передачу, которая была заблокирована.
Угловой
38'
Хордан Хоан из команды Эйбар разыграл угловой с левого угла.
38'
Анхель Хосе из команды Эйбар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
38'
Эйбар совершает вбрасывание на половине поля противника
38'
Де Бласис Пабло из команды Эйбар делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
37'
Эйбар контролирует мяч.
36'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
36'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар опасно и грубо сыграл. Юри Берчиче пострадал.
35'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
Офсайд
35'
Шарлес Диас из команды Эйбар в офсайде
34'
Эйбар контролирует мяч.
34'
Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
34'
Де Бласис Пабло из команды Эйбар отдал передачу, которая была заблокирована.
34'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Офсайд
33'
Адурис Ариц из команды Атлетик Б в офсайде
32'
Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
32'
Анхель Хосе из команды Эйбар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
32'
Де Маркос Оскар ошибается в защите.
32'
Отличные скиллы показывает Анхель Хосе, обводя своих соперников
Офсайд
31'
Энрич Серхи из команды Эйбар в офсайде
30'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
30'
Матч возобновлен
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
29'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
29'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
29'
Пенья Рубен не смог попасть в створ ударом издали
Желтая карточка
28'
Лопес Унаи получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
28'
Безумный фол. Лопес Унаи грубо играет против соперника. Пострадал Папа Диоп
28'
Эррерин Яго взял и забрал мяч на выходе
28'
Рамис Иван из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
27'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
27'
Атлетик Б контролирует мяч.
Фол, нарушение
26'
Адурис Ариц из команды Атлетик Б играет слишком грубо. Папа Диоп оказался на газоне.
26'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
26'
Шанс! Папа Диоп из команды Эйбар пробил головой, но мимо
26'
Хордан Хоан из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
Угловой
26'
Хордан Хоан из команды Эйбар разыграл угловой с правого угла.
25'
Энрич Серхи из команды Эйбар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
25'
Хордан Хоан из команды Эйбар делает отличный кросс...
25'
Рамис Иван из команды Эйбар делает пас партнеру.
Угловой
25'
Хордан Хоан из команды Эйбар подал угловой справа.
25'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
24'
Энрич Серхи из команды Эйбар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
24'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
24'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар делает неудачный навес.
Желтая карточка
23'
Орельяна Фабиан получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
23'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар опасно и грубо сыграл. Юри Берчиче пострадал.
23'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
22'
Гарсия Рауль сделал результативную передачу.
Описание гола
22'
Г О О О О Л - Уильямс Иньяки изменил счет на табло!
21'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б делает передачу одноклубнику.
21'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
21'
Лопес Унаи решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
20'
Судья сигнализирует, что Иньиго Мартинес из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Шарлес Диас
20'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
Фол, нарушение
20'
Уильямс Иньяки наказан за толчок Пенья Рубен
19'
Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
19'
Пенья Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Лопес Унаи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Арбилья Анайц из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Муньяин Икер
18'
Атлетик Б контролирует мяч.
Описание гола
17'
Г О О О О Л - Шарлес Диас из команды Эйбар забивает с точки!
16'
Матч возобновлен
Фол, нарушение
16'
ПЕНАЛЬТИ! - Иньиго Мартинес атаковал сзади соперника. Это Энрич Серхи заработал своей команде одиннадцатиметровый!
15'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
14'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
Фол, нарушение
14'
Уильямс Иньяки наказан за толчок Орельяна Фабиан
13'
Эррерин Яго взял и забрал мяч на выходе
13'
Пенья Рубен из команды Эйбар делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
13'
Эйбар контролирует мяч.
12'
Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Офсайд
12'
Шарлес Диас из команды Эйбар в офсайде
11'
Адурис Ариц нанес удар головой, но Риесго Асьер спокойно отбил мяч.
11'
Йерай Альварес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
10'
Энрич Серхи из команды Эйбар опасно и грубо сыграл. Гарсия Рауль пострадал.
10'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
10'
Удар от ворот произведет Эйбар
10'
Шанс! Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б пробил головой, но мимо
9'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
9'
Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
9'
Атлетик Б контролирует мяч.
8'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
8'
Папа Диоп из команды Эйбар нанес удар, который пришелся чуть выше перекладины. Опасно!
8'
Муньяин Икер ошибается в защите.
8'
Лопес Унаи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Пенья Рубен из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
7'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
7'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
7'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
6'
Атлетик Б контролирует мяч.
5'
Йерай Альварес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Анхель Хосе из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
5'
Йерай Альварес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Де Бласис Пабло из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
5'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
5'
Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
4'
Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
4'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
4'
Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
3'
Хорошую попытку сделал Йерай Альварес. Удар в створ, но вратарь начеку
3'
Юри Берчиче нанес удар, но тот был заблокирован.
3'
Риесго Асьер взял и забрал мяч на выходе
Угловой
3'
Лопес Унаи из команды Атлетик Б подал угловой справа.
2'
Адурис Ариц из команды Атлетик Б делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
1'
Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Эйбар начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal de Ipurua. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Эйбар 1:1 Атлетик Б
Эйбар
31.6% (56)
Ничья:
47.5% (84)
Атлетик Б
20.9% (37)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
43.5% (77)
Эйбар:
14.7% (26)
Эйбар:
14.1% (25)
Атлетик Б:
13.6% (24)
Атлетик Б:
3.4% (6)
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