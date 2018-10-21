Стадион: Ипуруа
1:0
17' ПенальтиШарлес Диас
1:1
22' ГолУильямс Иньяки
23' Желтая карточкаОрельяна Фабиан
28' Желтая карточкаЛопес Унаи
Первый тайм
47'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
46'
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Орельяна Фабиан нанес удар, мяч был парирован, но Эррерин Яго не удержал его в руках.
45'
Арбилья Анайц нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
Де Маркос Оскар ошибается в защите.
45'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
45'
44'
Пенья Рубен из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
44'
44'
Орельяна Фабиан не смог попасть в створ ударом издали
44'
44'
44'
Йерай Альварес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
43'
43'
Хордан Хоан из команды Эйбар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
43'
Хордан Хоан из команды Эйбар разыграл угловой с левого угла.
43'
42'
42'
41'
Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
41'
40'
40'
Анхель Хосе из команды Эйбар навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
39'
39'
Шанс! Рамис Иван из команды Эйбар пробил головой, но мимо
39'
Хордан Хоан из команды Эйбар подал угловой слева.
39'
Хордан Хоан из команды Эйбар отдал передачу, которая была заблокирована.
38'
Хордан Хоан из команды Эйбар разыграл угловой с левого угла.
38'
38'
Эйбар совершает вбрасывание на половине поля противника
38'
Де Бласис Пабло из команды Эйбар делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
37'
36'
36'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар опасно и грубо сыграл. Юри Берчиче пострадал.
35'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
35'
Шарлес Диас из команды Эйбар в офсайде
34'
34'
34'
Де Бласис Пабло из команды Эйбар отдал передачу, которая была заблокирована.
34'
33'
Адурис Ариц из команды Атлетик Б в офсайде
32'
32'
32'
Де Маркос Оскар ошибается в защите.
32'
Отличные скиллы показывает Анхель Хосе, обводя своих соперников
31'
Энрич Серхи из команды Эйбар в офсайде
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
30'
Матч возобновлен
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
29'
29'
29'
Пенья Рубен не смог попасть в створ ударом издали
28'
Лопес Унаи получил желтую карточку от судьи
28'
Безумный фол. Лопес Унаи грубо играет против соперника. Пострадал Папа Диоп
28'
28'
Рамис Иван из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
27'
27'
26'
Адурис Ариц из команды Атлетик Б играет слишком грубо. Папа Диоп оказался на газоне.
26'
26'
Хордан Хоан из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
26'
Хордан Хоан из команды Эйбар разыграл угловой с правого угла.
25'
Энрич Серхи из команды Эйбар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
25'
Хордан Хоан из команды Эйбар делает отличный кросс...
25'
Рамис Иван из команды Эйбар делает пас партнеру.
25'
Хордан Хоан из команды Эйбар подал угловой справа.
25'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
24'
Энрич Серхи из команды Эйбар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
24'
24'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар делает неудачный навес.
23'
Орельяна Фабиан получил желтую карточку от судьи
23'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар опасно и грубо сыграл. Юри Берчиче пострадал.
23'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
22'
Гарсия Рауль сделал результативную передачу.
22'
Г О О О О Л - Уильямс Иньяки изменил счет на табло!
21'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б делает передачу одноклубнику.
21'
21'
Лопес Унаи решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
20'
Судья сигнализирует, что Иньиго Мартинес из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Шарлес Диас
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
20'
Уильямс Иньяки наказан за толчок Пенья Рубен
19'
Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
19'
Пенья Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Лопес Унаи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
18'
Судья сигнализирует, что Арбилья Анайц из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Муньяин Икер
18'
17'
Г О О О О Л - Шарлес Диас из команды Эйбар забивает с точки!
16'
Матч возобновлен
16'
ПЕНАЛЬТИ! - Иньиго Мартинес атаковал сзади соперника. Это Энрич Серхи заработал своей команде одиннадцатиметровый!
15'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
14'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
14'
Уильямс Иньяки наказан за толчок Орельяна Фабиан
13'
13'
Пенья Рубен из команды Эйбар делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
13'
12'
12'
Шарлес Диас из команды Эйбар в офсайде
11'
Адурис Ариц нанес удар головой, но Риесго Асьер спокойно отбил мяч.
11'
Йерай Альварес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
10'
Энрич Серхи из команды Эйбар опасно и грубо сыграл. Гарсия Рауль пострадал.
10'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
10'
Удар от ворот произведет Эйбар
10'
Шанс! Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б пробил головой, но мимо
9'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
9'
9'
8'
8'
Муньяин Икер ошибается в защите.
8'
Лопес Унаи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Пенья Рубен из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
7'
7'
7'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
6'
5'
5'
Анхель Хосе из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
5'
5'
Де Бласис Пабло из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
5'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
5'
Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
4'
4'
4'
Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
3'
Хорошую попытку сделал Йерай Альварес. Удар в створ, но вратарь начеку
3'
Юри Берчиче нанес удар, но тот был заблокирован.
3'
Риесго Асьер взял и забрал мяч на выходе
3'
Лопес Унаи из команды Атлетик Б подал угловой справа.
2'
Адурис Ариц из команды Атлетик Б делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Эйбар начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal de Ipurua. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Эйбар 1:1 Атлетик Б
Эйбар
31.6% (56)
Ничья:
47.5% (84)
Атлетик Б
20.9% (37)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
43.5% (77)
1:0 Эйбар:
14.7% (26)
2:1 Эйбар:
14.1% (25)
1:2 Атлетик Б:
13.6% (24)
0:1 Атлетик Б:
3.4% (6)
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