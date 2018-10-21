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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион:
Фиорентина
0:0
Второй тайм: 46'
Кальяри
0'
42' Желтая карточка
Ионице Артур
46'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Фол, нарушение
46'
Черри Альберто наказан за толчок Верету Жордан
45'
ШАНС! Кьеза Федерико нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
45'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
44'
Удар от ворот произведет Фиорентина
43'
Барелла Николо решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
43'
Судья сигнализирует, что Миленкович Никола из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Педру Жоау III
43'
ШАНС! Фернандес Эдимилсон нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
42'
Отличные скиллы показывает Фернандес Эдимилсон, обводя своих соперников
42'
Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
42'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина навешивает в штрафную с рикошетом.
Желтая карточка
42'
Ионице Артур тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
Фол, нарушение
42'
Ионице Артур из команды Кальяри играет слишком грубо. Герсон Сантос оказался на газоне.
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Симеоне Джованни из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Брадарич Филип
40'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
Офсайд
39'
Педру Жоау III из команды Кальяри в офсайде
39'
Фиорентина начинает контратаку
39'
Герсон Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
39'
Барелла Николо из команды Кальяри подал угловой справа.
39'
Верету Жордан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
38'
Кальяри имеет хороший шанс забить.
37'
Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
37'
Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
36'
Пизакане Фабио из команды Кальяри толкнул локтем оппонента. Это Симеоне Джованни заработал фол
36'
Миленкович Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Игрок из команды Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
36'
Миленкович Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Игрок из команды Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
35'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
35'
Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
34'
Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
34'
Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
34'
Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
33'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина делает неудачный навес.
33'
Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
33'
Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
33'
Чеппители Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Пьяца Марко из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
Угловой
33'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина разыграл угловой с левого угла.
33'
Брадарич Филип предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
33'
Отличные скиллы показывает Кьеза Федерико, обводя своих соперников
Угловой
32'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина разыграл угловой с левого угла.
32'
Фиорентина имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
31'
Судья сигнализирует, что Педру Жоау III из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Герсон Сантос
31'
Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
30'
Судья сигнализирует, что Кастро Лукас из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Пьяца Марко
30'
Кальяри контролирует мяч.
30'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
29'
Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
29'
Песселья Херман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
29'
Барелла Николо из команды Кальяри подал угловой справа.
29'
Барелла Николо из команды Кальяри навешивает в штрафную с рикошетом.
28'
Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
28'
Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
28'
Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
27'
Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
27'
Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
26'
Миленкович Никола из команды Фиорентина опасно и грубо сыграл. Барелла Николо пострадал.
25'
Фиорентина контролирует мяч.
25'
Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
24'
Удар от ворот произведет Фиорентина
Фол, нарушение
23'
Судья сигнализирует, что Ионице Артур из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Герсон Сантос
23'
Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
23'
Вратарь парирует удар, который нанес Черри Альберто, и мяч снова в игре
23'
Черри Альберто из команды Кальяри играет в стеночку с партнером по команде. Педру Жоау III это был.
Фол, нарушение
22'
Кастро Лукас наказан за толчок Бираги Кристиано
21'
Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Угловой
21'
Барелла Николо из команды Кальяри подал угловой слева.
21'
Миленкович Никола предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
21'
Кальяри имеет хороший шанс забить.
21'
Фернандес Эдимилсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
21'
Барелла Николо из команды Кальяри подал угловой справа.
20'
Барелла Николо из команды Кальяри делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
20'
Фернандес Эдимилсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
20'
Барелла Николо из команды Кальяри подал угловой справа.
20'
Кастро Лукас нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
20'
Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
19'
Бираги Кристиано наказан за толчок Ионице Артур
19'
Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
19'
Судья сигнализирует, что Бираги Кристиано из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Кастро Лукас
Фол, нарушение
19'
Судья сигнализирует, что Миленкович Никола из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Кастро Лукас
18'
Падоин Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Пьяца Марко из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
17'
Фиорентина контролирует мяч.
16'
Удар от ворот произведет Фиорентина
15'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
15'
Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
15'
Чеппители Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Пьяца Марко из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Барелла Николо из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Пьяца Марко
Фол, нарушение
14'
Барелла Николо наказан за толчок Пьяца Марко
13'
Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
13'
Удар от ворот произведет Фиорентина
13'
Педру Жоау III не смог попасть в створ ударом издали
13'
Удар от ворот произведет Кальяри
12'
Выглядело как неплохой момент. Кьеза Федерико из команды Фиорентина закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
12'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина играет в стеночку с партнером по команде. Герсон Сантос это был.
11'
Удар от ворот произведет Фиорентина
11'
Брадарич Филип не смог попасть в створ ударом издали
10'
Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
Фиорентина контролирует мяч.
10'
Контроль мяча: [team1]: 75%, [team2]: 25%.
10'
Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
9'
Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
8'
Краньо Алессио взял и забрал мяч на выходе
8'
Плохо сыграл Фараго Паоло - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
8'
Бираги Кристиано навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
7'
Фараго Паоло из команды Кальяри толкнул локтем оппонента. Это Бираги Кристиано заработал фол
6'
Пьяца Марко из команды Фиорентина плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
6'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
6'
Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
6'
Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
5'
Фиорентина контролирует мяч.
4'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
4'
Пизакане Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
3'
Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
3'
Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
2'
Фиорентина имеет хороший шанс забить.
1'
Фиорентина контролирует мяч.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сильный ветер сегодня будет мешать командам.
1'
Фиорентина начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Artemio Franchi, Firenze. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Фиорентина 0:0 Кальяри
Фиорентина
97.2% (173)
Ничья:
2.2% (4)
Кальяри
0.6% (1)

Вы не участвовали в прогнозе

Фиорентина:
40.4% (72)
Фиорентина:
24.7% (44)
Фиорентина:
22.5% (40)
Фиорентина:
3.9% (7)
Фиорентина:
3.9% (7)
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