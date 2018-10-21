Стадион: Артемио Франки
0:0
Второй тайм: 46'
42' Желтая карточкаИонице Артур
Второй тайм
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Черри Альберто наказан за толчок Верету Жордан
45'
ШАНС! Кьеза Федерико нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
45'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
44'
43'
Барелла Николо решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
43'
Судья сигнализирует, что Миленкович Никола из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Педру Жоау III
43'
ШАНС! Фернандес Эдимилсон нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
42'
Отличные скиллы показывает Фернандес Эдимилсон, обводя своих соперников
42'
42'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина навешивает в штрафную с рикошетом.
42'
Ионице Артур тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
42'
Ионице Артур из команды Кальяри играет слишком грубо. Герсон Сантос оказался на газоне.
41'
Судья сигнализирует, что Симеоне Джованни из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Брадарич Филип
40'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
39'
Педру Жоау III из команды Кальяри в офсайде
39'
Фиорентина начинает контратаку
39'
Герсон Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
39'
Верету Жордан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
38'
Кальяри имеет хороший шанс забить.
37'
37'
36'
Пизакане Фабио из команды Кальяри толкнул локтем оппонента. Это Симеоне Джованни заработал фол
36'
Миленкович Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Игрок из команды Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
36'
Миленкович Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Игрок из команды Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
35'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
35'
34'
34'
34'
Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
33'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина делает неудачный навес.
33'
33'
33'
Чеппители Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
33'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина разыграл угловой с левого угла.
33'
Брадарич Филип предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
33'
Отличные скиллы показывает Кьеза Федерико, обводя своих соперников
32'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина разыграл угловой с левого угла.
32'
Фиорентина имеет хороший шанс забить.
31'
Судья сигнализирует, что Педру Жоау III из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Герсон Сантос
31'
30'
Судья сигнализирует, что Кастро Лукас из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Пьяца Марко
30'
Кальяри контролирует мяч.
30'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
29'
29'
Песселья Херман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
29'
Барелла Николо из команды Кальяри навешивает в штрафную с рикошетом.
28'
28'
28'
27'
27'
26'
Миленкович Никола из команды Фиорентина опасно и грубо сыграл. Барелла Николо пострадал.
25'
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
24'
23'
Судья сигнализирует, что Ионице Артур из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Герсон Сантос
23'
23'
Вратарь парирует удар, который нанес Черри Альберто, и мяч снова в игре
23'
Черри Альберто из команды Кальяри играет в стеночку с партнером по команде. Педру Жоау III это был.
22'
Кастро Лукас наказан за толчок Бираги Кристиано
21'
21'
Барелла Николо из команды Кальяри подал угловой слева.
21'
Миленкович Никола предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
21'
Кальяри имеет хороший шанс забить.
21'
Фернандес Эдимилсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
20'
Барелла Николо из команды Кальяри делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
20'
Фернандес Эдимилсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
20'
Кастро Лукас нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
20'
19'
Бираги Кристиано наказан за толчок Ионице Артур
19'
19'
Судья сигнализирует, что Бираги Кристиано из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Кастро Лукас
19'
Судья сигнализирует, что Миленкович Никола из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Кастро Лукас
18'
Падоин Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
17'
16'
15'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
15'
15'
Чеппители Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
14'
Судья сигнализирует, что Барелла Николо из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Пьяца Марко
14'
Барелла Николо наказан за толчок Пьяца Марко
13'
13'
13'
Педру Жоау III не смог попасть в створ ударом издали
13'
Удар от ворот произведет Кальяри
12'
Выглядело как неплохой момент. Кьеза Федерико из команды Фиорентина закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
12'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина играет в стеночку с партнером по команде. Герсон Сантос это был.
11'
11'
Брадарич Филип не смог попасть в створ ударом издали
10'
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 75%, [team2]: 25%.
10'
9'
8'
Краньо Алессио взял и забрал мяч на выходе
8'
Плохо сыграл Фараго Паоло - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
8'
Бираги Кристиано навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
7'
Фараго Паоло из команды Кальяри толкнул локтем оппонента. Это Бираги Кристиано заработал фол
6'
Пьяца Марко из команды Фиорентина плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
6'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
6'
6'
5'
4'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
4'
Пизакане Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
3'
3'
Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
2'
Фиорентина имеет хороший шанс забить.
1'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сильный ветер сегодня будет мешать командам.
1'
Фиорентина начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Artemio Franchi, Firenze. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Фиорентина 0:0 Кальяри
Фиорентина
97.2% (173)
Ничья:
2.2% (4)
Кальяри
0.6% (1)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Фиорентина:
40.4% (72)
2:1 Фиорентина:
24.7% (44)
1:0 Фиорентина:
22.5% (40)
3:1 Фиорентина:
3.9% (7)
3:0 Фиорентина:
3.9% (7)
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