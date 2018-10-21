Стадион: Estadio El Alcoraz
39' Желтая карточкаГранеро Эстебан
0:1
41' ГолИглесиас Борха
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
47'
46'
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
45'
Давид Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Кучо Эрнандес из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
45'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
45'
Гальяр Алехандро из команды Уэска делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
45'
Кучо Эрнандес из команды Уэска делает пас партнеру.
44'
Кучо Эрнандес нарушает правила. Хави Лопеc пострадал
43'
Иглесиас Борха из команды Эспаньол делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
43'
Судья сигнализирует, что Гранеро Эстебан из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Мусто Дамиан
43'
Матч возобновлен
42'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
41'
Дидак Вилья сделал результативную передачу.
41'
Г О О О О Л - Иглесиас Борха из команды Эспаньол забил гол! Легко это для такого игрока, как Иглесиас Борха
41'
Дидак Вилья из команды Эспаньол делает пас партнеру.
41'
Гарсия Серхио из команды Эспаньол сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
40'
Лонго Самуэле нарушает правила. Санчес Виктор пострадал
40'
Лонго Самуэле наказан за толчок Давид Лопес
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
39'
Гранеро Эстебан получил желтую карточку от судьи
39'
Безумный фол. Гранеро Эстебан грубо играет против соперника. Пострадал Акапо Карлос
38'
Удар от ворот произведет Эспаньол
38'
Гальяр Алехандро возвращается на поле.
38'
Матч возобновлен
38'
Ох, нехорошо это выглядит. Гальяр Алехандро получил травму и медбригада забирает его с поля.
36'
Гальяр Алехандро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
35'
34'
33'
Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
32'
Мирамон Хорхе нарушает правила. Гарсия Серхио пострадал
32'
Акапо Карлос из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
31'
Судья сигнализирует, что Санчес Виктор из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Гомес Мойсес II
30'
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
29'
Эрмосо Марио наказан за толчок Авила Эсекьель
29'
Йованович Александар II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Перес Эрнан из команды Эспаньол подал угловой слева.
28'
Гарсия Серхио из команды Эспаньол отдал передачу, которая была заблокирована.
28'
Судья сигнализирует, что Гомес Мойсес II из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Дидак Вилья
27'
Лонго Самуэле из команды Уэска в офсайде
26'
26'
25'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
25'
Судья сигнализирует, что Перес Эрнан из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Мусто Дамиан
24'
24'
Хави Лопеc из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
24'
Давид Лопес из команды Эспаньол наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
24'
Гранеро Эстебан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
23'
Пулидо Хорхе наказан за толчок Иглесиас Борха
22'
Удар от ворот произведет Уэска
22'
Давид Лопес из команды Эспаньол плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
22'
Санчес Виктор делает длинную передачу вперед
22'
Судья сигнализирует, что Кучо Эрнандес из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Гранеро Эстебан
21'
Хорошую попытку сделал Лонго Самуэле. Удар в створ, но вратарь начеку
20'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
20'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
19'
18'
Гарсия Серхио получил желтую карточку от судьи
18'
Судья сигнализирует, что Авила Эсекьель из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Гарсия Серхио
18'
Лопес Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Гомес Мойсес II из команды Уэска подал угловой слева.
17'
Хороший удар издали нанес Гальяр Алехандро, но отличный сейв сделал Лопес Диего. Угловой.
17'
17'
Гальяр Алехандро из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
16'
Судья сигнализирует, что Гомес Мойсес II из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Гранеро Эстебан
16'
Пулидо Хорхе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Хави Лопеc из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
15'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
15'
Судья сигнализирует, что Авила Эсекьель из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Лопес Диего
14'
Перес Эрнан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Уэска начинает контратаку
14'
Мусто Дамиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Гранеро Эстебан из команды Эспаньол подал угловой справа.
13'
Акапо Карлос предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
13'
Иглесиас Борха из команды Эспаньол делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
13'
Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
13'
Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
12'
Судья сигнализирует, что Гомес Мойсес II из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Рока Марк
11'
Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
10'
10'
Гальяр Алехандро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
9'
Судья сигнализирует, что Эрмосо Марио из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Гальяр Алехандро
9'
8'
Мусто Дамиан из команды Уэска играет слишком грубо. Гранеро Эстебан оказался на газоне.
7'
Мусто Дамиан из команды Уэска направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
7'
Судья сигнализирует, что Санчес Виктор из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Кучо Эрнандес
7'
Дидак Вилья из команды Эспаньол опасно и грубо сыграл. Гальяр Алехандро пострадал.
7'
6'
5'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
5'
Удар от ворот произведет Уэска
5'
Как он промахнулся? Иглесиас Борха имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
5'
Хави Лопеc из команды Эспаньол делает пас партнеру.
5'
5'
4'
3'
3'
Мирамон Хорхе из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
2'
Удар от ворот произведет Эспаньол
2'
ШАНС! Авила Эсекьель нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
2'
Мирамон Хорхе из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
2'
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Уэска начинает с центра поля
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Судья начинает матч
Первый тайм
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Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio El Alcoraz. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Уэска 0:1 Эспаньол
Уэска
13.5% (24)
Ничья:
18% (32)
Эспаньол
68.5% (122)
Вы не участвовали в прогнозе
0:1 Эспаньол:
32% (57)
1:2 Эспаньол:
27% (48)
1:1 Ничья:
15.2% (27)
1:0 Уэска:
7.3% (13)
0:2 Эспаньол:
6.7% (12)
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