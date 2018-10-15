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Стадион: Сан-Сиро
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Интер Милан (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 07.10.2018 СПАЛ 2013 1:2 Интер Милан СA
- 03.10.2018 ПСВ 1:2 Интер Милан ЛЧ
- 29.09.2018 Интер Милан 2:0 Кальяри СA
- 25.09.2018 Интер Милан 2:1 Фиорентина СA
- 22.09.2018 Сампдория 0:1 Интер Милан СA
- 18.09.2018 Интер Милан 2:1 Тоттенхэм ЛЧ
- 15.09.2018 Интер Милан 0:1 Парма СA
- 01.09.2018 Болонья 0:3 Интер Милан СA
- 26.08.2018 Интер Милан 2:2 Торино СA
- 19.08.2018 Сассуоло 1:0 Интер Милан СA
- 11.08.2018 Атлетико М 0:1 Интер Милан КЧ
- 04.08.2018 Интер Милан 1:0 Лион КЧ
- 28.07.2018 Челси 1:1 Интер Милан КЧ
- 24.07.2018 Шеффилд Юнайтед 1:1 Интер Милан ТМК
- 21.07.2018 Интер Милан 3:3 Зенит ТМК
- 18.07.2018 Сьон 2:0 Интер Милан ТМК
- 14.07.2018 Лугано 0:3 Интер Милан ТМК
- 20.05.2018 Лацио 2:3 Интер Милан СA
- 12.05.2018 Интер Милан 1:2 Сассуоло СA
- 06.05.2018 Удинезе 0:4 Интер Милан СA
Милан (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 07.10.2018 Милан 3:1 Кьево СA
- 04.10.2018 Милан 3:1 Олимпиакос ЛЕ
- 30.09.2018 Сассуоло 1:4 Милан СA
- 27.09.2018 Эмполи 1:1 Милан СA
- 23.09.2018 Милан 2:2 Аталанта СA
- 20.09.2018 Дюделанж 0:1 Милан ЛЕ
- 16.09.2018 Кальяри 1:1 Милан СA
- 08.09.2018 Милан 1:0 Про Пьяченца ТМК
- 31.08.2018 Милан 2:1 Рома СA
- 25.08.2018 Наполи 3:2 Милан СA
- 11.08.2018 Реал Мадрид 3:1 Милан ТМК
- 05.08.2018 Милан 1:0 Барселона КЧ
- 01.08.2018 Тоттенхэм 1:0 Милан КЧ
- 26.07.2018 Милан 1:1 Манчестер Юнайтед КЧ
- 20.07.2018 Милан 2:0 Новара ТМК
- 20.05.2018 Милан 5:1 Фиорентина СA
- 13.05.2018 Аталанта 1:1 Милан СA
- 09.05.2018 Ювентус 4:0 Милан К
- 05.05.2018 Милан 4:1 Верона СA
- 29.04.2018 Болонья 1:2 Милан СA
Последние игры между собой
Интер Милан: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Милан: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
- 04.04.2018 Милан 0:0 Интер Милан Серия A
- 27.12.2017 Милан 1:0 Интер Милан Кубок
- 15.10.2017 Интер Милан 3:2 Милан Серия A
- 15.04.2017 Интер Милан 2:2 Милан Серия A
- 20.11.2016 Милан 2:2 Интер Милан Серия A
- 31.01.2016 Милан 3:0 Интер Милан Серия A
- 24.11.2015 Милан 1:0 Интер Милан Трофео Сан Никола
- 21.10.2015 Милан 0:1 Интер Милан Товарищеские матчи. Клубы
- 13.09.2015 Интер Милан 1:0 Милан Серия A
- 12.08.2015 Милан 2:1 Интер Милан Товарищеские матчи. Клубы
- 25.07.2015 Милан 1:0 Интер Милан Международный кубок чемпионов
- 19.04.2015 Интер Милан 0:0 Милан Серия A
- 23.11.2014 Милан 1:1 Интер Милан Серия A
- 04.05.2014 Милан 1:0 Интер Милан Серия A
- 22.12.2013 Интер Милан 1:0 Милан Серия A
- 24.02.2013 Интер Милан 1:1 Милан Серия A
- 07.10.2012 Милан 0:1 Интер Милан Серия A
- 22.07.2012 Интер Милан 2:1 Милан TIM Трофи
- 06.05.2012 Интер Милан 4:2 Милан Серия A
- 15.01.2012 Милан 0:1 Интер Милан Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|18 - 5
|24
|2.
|Наполи
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|15 - 10
|18
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 6
|16
|4.
|Лацио
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|11 - 9
|15
|5.
|Сампдория
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 4
|14
|6.
|Рома
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 10
|14
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 6
|13
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 14
|13
|9.
|Парма
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 9
|13
|10.
|Дженоа
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|12 - 14
|12
|11.
|Милан
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 10
|12
|12.
|Торино
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 9
|12
|13.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|6 - 10
|9
|14.
|Кальяри
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 9
|9
|15.
|Удинезе
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 10
|8
|16.
|Болонья
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|4 - 10
|7
|17.
|Аталанта
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 11
|6
|18.
|Эмполи
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 10
|5
|19.
|Фрозиноне
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|3 - 21
|1
|20.
|Кьево
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|6 - 19
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Текстовая онлайн трансляция матча Интер Милан - МиланДо начала игры, которая состоится 21.10.2018, осталось 2 дня 13 часов 1 минуту.
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Бурдиссо завершил карьеру — 17:44
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Прогнозы на матч Интер Милан - Милан
Интер Милан
50.6% (39)
Ничья:
39% (30)
Милан
10.4% (8)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
28.6% (22)
2:1 Интер Милан:
27.3% (21)
1:0 Интер Милан:
11.7% (9)
2:2 Ничья:
7.8% (6)
2:0 Интер Милан:
6.5% (5)
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