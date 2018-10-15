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Стадион:
Интер Милан
 
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Прогнозы на матч Интер Милан - Милан
Интер Милан
50.6% (39)
Ничья:
39% (30)
Милан
10.4% (8)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
28.6% (22)
Интер Милан:
27.3% (21)
Интер Милан:
11.7% (9)
Ничья:
7.8% (6)
Интер Милан:
6.5% (5)
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