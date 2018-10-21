Стадион: Бенито Вильямарин Зрители: 42581
0:1
Конец матча
26' Желтая карточкаАнтонио Ангуло Хесус
0:1
35' ГолАнтонио Ангуло Хесус
40' Желтая карточкаКико Франсиско
59' Желтая карточкаНачо Мартинес
85' Желтая карточкаМасип Хорди
Второй тайм
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Бартра Марк из команды Бетис в офсайде
95'
Сидней делает длинную передачу вперед
95'
Фирпо Жуниор нанес удар, но тот был заблокирован.
95'
94'
Будебуз Ряд из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
94'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
94'
93'
Калеро Фернандо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
92'
92'
Начо Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Герреро Франсис из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
92'
Тактическая замена. Унал Энес уходит с поля и его заменяет Miguel De La Fuente
92'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
91'
Судья сигнализирует, что Калеро Фернандо из команды Вальядолид поставил подножку. Пострадал Ло Чельсо Джовани
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
91'
91'
Герреро Франсис из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
90'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
89'
Пау Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Мичель из команды Вальядолид сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
89'
88'
Ло Чельсо Джовани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Суарес Тони из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
88'
88'
Герреро Франсис из команды Бетис плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
88'
Отличные скиллы показывает Герреро Франсис, обводя своих соперников
87'
Хорошую попытку сделал Суарес Тони. Удар в створ, но вратарь начеку
87'
Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
86'
Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
85'
85'
Судье надоело, что Масип Хорди тянет время и он наказал его горчичником
85'
Будебуз Ряд из команды Бетис делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
85'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
84'
Алькарас Рубен из команды Вальядолид направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
84'
84'
Герреро Франсис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
84'
Отличные скиллы показывает Суарес Тони, обводя своих соперников
83'
Судья сигнализирует, что Ло Чельсо Джовани из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Алькарас Рубен
82'
82'
Будебуз Ряд решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
81'
Ануар Туами из команды Вальядолид опасно и грубо сыграл. Ло Чельсо Джовани пострадал.
81'
Пау Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Будебуз Ряд навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
80'
Судья сигнализирует, что Алькарас Рубен из команды Вальядолид поставил подножку. Пострадал Герреро Франсис
80'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
79'
79'
Ло Чельсо Джовани из команды Бетис плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
78'
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78'
Судья сигнализирует, что Унал Энес из команды Вальядолид поставил подножку. Пострадал Сидней
78'
Хорошую попытку сделал Герреро Франсис. Удар в створ, но вратарь начеку
78'
Герреро Франсис из команды Бетис идет с мячом вперед на обострение...
77'
После дальнего удара, который нанес Сидней мяч отбит вратарем
76'
76'
Шанс! Фирпо Жуниор из команды Бетис пробил головой, но мимо
76'
Ло Чельсо Джовани из команды Бетис подал угловой слева.
75'
Мойано Хави предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
75'
Карвалью Вилльям из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
75'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
74'
74'
Ло Чельсо Джовани из команды Бетис подал угловой слева.
73'
Ануар Туами предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
73'
Фирпо Жуниор из команды Бетис делает пас партнеру.
72'
Тактическая замена. Каналес Серхио уходит с поля и его заменяет Ло Чельсо Джовани
72'
Карвалью Вилльям не смог попасть в створ ударом издали
71'
70'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
70'
Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
69'
Мичель из команды Вальядолид подал угловой справа.
69'
Антонио Ангуло Хесус мяч отрикошетил от ворот
68'
68'
Каналес Серхио из команды Бетис плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
68'
Отличные скиллы показывает Каналес Серхио, обводя своих соперников
68'
Удар от ворот произведет Бетис
68'
ШАНС! Унал Энес нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
68'
Отличные скиллы показывает Унал Энес, обводя своих соперников
68'
Мойано Хави выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Манди Аисса из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
67'
Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
66'
Мичель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Каналес Серхио из команды Бетис подал угловой слева.
66'
Алькарас Рубен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
66'
Фирпо Жуниор из команды Бетис делает навес прямо в штрафную.
66'
Фирпо Жуниор нанес удар, но тот был заблокирован.
65'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
65'
65'
Карвалью Вилльям из команды Бетис делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
64'
64'
Леон Серхио из команды Бетис плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
64'
Леон Серхио из команды Бетис идет с мячом вперед на обострение...
64'
Отличные скиллы показывает Леон Серхио, обводя своих соперников
63'
Бетис контролирует мяч.
62'
Тактическая замена. Суарес Леонардо уходит с поля и его заменяет Ануар Туами
61'
Судья сигнализирует, что Сидней из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Мойано Хави
61'
Сидней из команды Бетис делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
61'
Сидней из команды Бетис идет с мячом вперед на обострение...
61'
Бетис контролирует мяч.
60'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
60'
Тактическая замена. Инуи Такаси уходит с поля и его заменяет Леон Серхио
59'
Начо Мартинес получил желтую карточку от судьи
59'
Начо Мартинес из команды Вальядолид опасно и грубо сыграл. Герреро Франсис пострадал.
59'
Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
59'
Унал Энес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Инуи Такаси из команды Бетис подал угловой слева.
58'
58'
Каналес Серхио нанес удар, но тот был заблокирован.
58'
Калеро Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Инуи Такаси из команды Бетис делает передачу одноклубнику.
58'
Фирпо Жуниор из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
57'
Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
57'
Масип Хорди взял и забрал мяч на выходе
57'
Каналес Серхио нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
Фирпо Жуниор из команды Бетис делает пас партнеру.
56'
Антонио Ангуло Хесус возвращается на поле.
55'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
55'
Ох, нехорошо это выглядит. Антонио Ангуло Хесус получил травму и медбригада забирает его с поля.
55'
Антонио Ангуло Хесус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
55'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
54'
Инуи Такаси из команды Бетис направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
53'
После дальнего удара, который нанес Будебуз Ряд мяч отбит вратарем
53'
Судья сигнализирует, что Калеро Фернандо из команды Вальядолид поставил подножку. Пострадал Инуи Такаси
52'
Пау Лопес взял и забрал мяч на выходе
52'
Отличные скиллы показывает Суарес Леонардо, обводя своих соперников
52'
Суарес Тони из команды Вальядолид сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
51'
50'
Кико Франсиско получил травму и заменен. Борха Фернандес выходит на поле.
50'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
50'
Ох, нехорошо это выглядит. Кико Франсиско получил травму и медбригада забирает его с поля.
49'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
49'
Каналес Серхио из команды Бетис в офсайде
49'
Герреро Франсис из команды Бетис делает передачу одноклубнику.
49'
Каналес Серхио из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
49'
Будебуз Ряд нанес удар, но тот был заблокирован.
49'
Отличные скиллы показывает Будебуз Ряд, обводя своих соперников
48'
Алькарас Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Инуи Такаси из команды Бетис подал угловой справа.
48'
Начо Мартинес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
Отличные скиллы показывает Будебуз Ряд, обводя своих соперников
47'
Карвалью Вилльям из команды Бетис направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
46'
Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Фирпо Жуниор из команды Бетис опасно и грубо сыграл. Суарес Леонардо пострадал.
46'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
45'
Гарсия Хави получил травму и заменен. Манди Аисса выходит на поле.
44'
Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
44'
Ох, нехорошо это выглядит. Гарсия Хави получил травму и медбригада забирает его с поля.
43'
Гарсия Хави на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
43'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
42'
Судья сигнализирует, что Карвалью Вилльям из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Унал Энес
41'
41'
Карвалью Вилльям решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
40'
Кико Франсиско получил желтую карточку от судьи
40'
Кико Франсиско из команды Вальядолид опасно и грубо сыграл. Морон Лорен пострадал.
40'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
40'
Каналес Серхио бьет со штрафного удара в створ ворот
39'
Алькарас Рубен из команды Вальядолид опасно и грубо сыграл. Герреро Франсис пострадал.
38'
38'
Мойано Хави выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Инуи Такаси из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
35'
Суарес Тони сделал результативную передачу.
35'
Г О О О О Л - Антонио Ангуло Хесус изменил счет на табло!
35'
Суарес Тони из команды Вальядолид делает отличный кросс...
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
34'
Антонио Ангуло Хесус из команды Вальядолид в офсайде
34'
Мойано Хави из команды Вальядолид сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
33'
Судья сигнализирует, что Бартра Марк из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Калеро Фернандо
33'
Каналес Серхио из команды Бетис подал угловой справа.
33'
Инуи Такаси из команды Бетис навешивает в штрафную с рикошетом.
33'
Каналес Серхио из команды Бетис разыграл угловой с правого угла.
33'
Начо Мартинес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
32'
31'
31'
Каналес Серхио из команды Бетис подал угловой справа.
31'
Герреро Франсис мяч отрикошетил от ворот
31'
Будебуз Ряд из команды Бетис делает пас партнеру.
30'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
30'
Матч возобновлен
30'
Мойано Хави на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
Будебуз Ряд из команды Бетис в офсайде
30'
Опасность! Каналес Серхио из команды Бетис отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
29'
Сидней из команды Бетис направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
28'
Инуи Такаси нанес удар, но тот был заблокирован.
28'
Отличные скиллы показывает Инуи Такаси, обводя своих соперников
27'
Инуи Такаси из команды Бетис разыграл угловой с левого угла.
27'
Кико Франсиско предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
27'
Каналес Серхио из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
26'
Антонио Ангуло Хесус получил желтую карточку от судьи
26'
Антонио Ангуло Хесус наказан за толчок Каналес Серхио
26'
Карвалью Вилльям выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Мичель из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
26'
26'
Пау Лопес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
25'
Мичель из команды Вальядолид подал угловой слева.
25'
Герреро Франсис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
25'
Суарес Тони из команды Вальядолид сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
25'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
24'
23'
Судья сигнализирует, что Гарсия Хави из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Суарес Леонардо
22'
22'
Инуи Такаси из команды Бетис делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
21'
Унал Энес из команды Вальядолид в офсайде
21'
Опасность! Антонио Ангуло Хесус из команды Вальядолид отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
20'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
20'
20'
Бартра Марк не смог попасть в створ ударом издали
19'
Бетис контролирует мяч.
18'
Удар от ворот произведет Бетис
18'
Унал Энес не смог попасть в створ ударом издали
18'
Опасность! Антонио Ангуло Хесус из команды Вальядолид отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
17'
Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
17'
16'
Удар от ворот произведет Бетис
16'
Алькарас Рубен решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
15'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
15'
Судья сигнализирует, что Карвалью Вилльям из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Антонио Ангуло Хесус
14'
13'
Бетис контролирует мяч.
12'
Алькарас Рубен из команды Вальядолид направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
11'
После дальнего удара, который нанес Инуи Такаси мяч отбит вратарем
11'
11'
Морон Лорен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
11'
Мичель из команды Вальядолид подал угловой слева.
10'
Гарсия Хави предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
10'
Бартра Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
10'
Мойано Хави из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
9'
Бетис контролирует мяч.
8'
Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
7'
Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
7'
Масип Хорди взял и забрал мяч на выходе
7'
Фирпо Жуниор из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
6'
Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
5'
Суарес Леонардо из команды Вальядолид играет слишком грубо. Гарсия Хави оказался на газоне.
5'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
4'
4'
3'
3'
3'
Унал Энес из команды Вальядолид в офсайде
2'
1'
1'
Морон Лорен не смог попасть в створ ударом издали
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Бетис начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Benito Villamarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Бетис 0:1 Вальядолид
Бетис
75.6% (136)
Ничья:
16.7% (30)
Вальядолид
7.8% (14)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Бетис:
36.1% (65)
2:1 Бетис:
26.7% (48)
1:1 Ничья:
10% (18)
2:0 Бетис:
10% (18)
1:2 Вальядолид:
5% (9)
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