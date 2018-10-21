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Стадион: Виа дель Маре
0:1
29' ГолНесторовски Илья
1:1
37' ГолТабанелли Андреа
51' Желтая карточкаМаццотта Антонио
52' Желтая карточкаЯяло Мато
65' Желтая карточкаAndrea La Mantia
1:2
84' ГолПушкаш Георге
|
29'
0:1
37'
1:1
51'
52'
65'
84'
1:2
Состав команд
Лечче 5-3-2
- Основной состав
- 22 Вигорито Мауро Вратарь
- 27 Кальдерони Марко Защитник
- 4 Jacopo Petriccione Защитник
- 24 Венути Лоренцо Защитник
- 16 Меккарьелло Бьяджо Защитник
- 15 Antonio Marino Защитник
- 8 Marco Mancosu Полузащитник
- 23 Табанелли Андреа Полузащитник
- 30 Скавоне Мануэль Полузащитник
- 19 Andrea La Mantia Нападающий
- 14 Паломби Симоне Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Marco Bleve Вратарь
- 10 Franco Lepore Защитник
- 28 Фьямоцци Риккардо Защитник
- 5 Франциско Косенза Защитник
- 6 Andrea Arrigoni Полузащитник
- 17 Петтинари Стефано Нападающий
- 13 Хайе Том Нападающий
- 11 Торомино Джузеппе Нападающий
- 18 Edgaras Dubickas
- 29 Marco Armellino
- 21 Radoslav Tsonev
- Главный тренер: Ди Франческо Эусебио
Палермо 4-3-3
- Основной состав
- 1 Бриньоли Альберто Вратарь
- 27 Маццотта Антонио Защитник
- 6 Струна Альяж Защитник
- 2 Беллучи Джузеппе Защитник
- 5 Райкович Слободан Защитник
- 35 Муравски Радослав Полузащитник
- 8 Яяло Мато Полузащитник
- 3 Рисполи Андреа Полузащитник
- 9 Stefano Moreo Нападающий
- 30 Несторовски Илья Нападающий
- 20 Фалетти Сезар Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Помини Альберто Вратарь
- 24 Przemyslaw Szyminski Защитник
- 19 Алеесами Хайтам Защитник
- 4 Andrea Accardi Защитник
- 31 Пиррелло Роберто Защитник
- 14 Сальви Алессандро Защитник
- 10 Трайковски Александар Полузащитник
- 21 Luca Antonio Fiordilino Полузащитник
- 32 Хаас Николас Полузащитник
- 29 Пушкаш Георге Нападающий
- 12 Lorenzo Avogadri
- Главный тренер: Диего Бортолуззи
Предыдущие игры
Лечче (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 21.10.2018 Лечче 1:0 Фольгоре Чаратезе СД
- 14.10.2018 Лаваньезе 1:1 Лечче СД
- 07.10.2018 Лечче 3:1 Боргозезия СД
- 05.10.2018 Верона 0:2 Лечче СB
- 30.09.2018 Казале 1:2 Лечче СД
- 29.09.2018 Лечче 1:1 Читтаделла СB
- 25.09.2018 Ливорно 0:3 Лечче СB
- 23.09.2018 Лечче 4:0 Бра СД
- 22.09.2018 Лечче 2:1 Венеция СB
- 16.09.2018 Инверуно 2:4 Лечче СД
- 15.09.2018 Ascoli Calcio 1898 FC 1:0 Лечче СB
- 02.09.2018 Лечче 2:2 Салернитана СB
- 27.08.2018 Беневенто 3:3 Лечче СB
- 11.08.2018 Дженоа 4:0 Лечче К
- 07.08.2018 Лечче 1:0 ФералпиСало К
- 26.05.2018 Лечче 0:1 Падова СCС
- 19.05.2018 Ливорно 3:1 Лечче СCС
- 06.05.2018 Грумельезе 2:1 Лечче СД
- 06.05.2018 Монополи 4:1 Лечче СC
- 29.04.2018 Лечче 1:0 Паганезе СC
Палермо (последние 20 матчей: +9 =7 -4)
- 07.10.2018 Палермо 1:0 Кротоне СB
- 25.09.2018 Брешия 2:1 Палермо СB
- 22.09.2018 Палермо 4:1 Перуджа СB
- 16.09.2018 Фоджа 1:2 Палермо СB
- 31.08.2018 Палермо 2:2 Кремонезе СB
- 25.08.2018 Салернитана 0:0 Палермо СB
- 12.08.2018 Кальяри 2:1 Палермо К
- 05.08.2018 Палермо 2:2 Виченца К
- 16.06.2018 Фрозиноне 2:0 Палермо СB
- 13.06.2018 Палермо 2:1 Фрозиноне СB
- 10.06.2018 Палермо 1:0 Венеция СB
- 06.06.2018 Венеция 1:1 Палермо СB
- 18.05.2018 Салернитана 0:2 Палермо СB
- 12.05.2018 Палермо 0:0 Чезена СB
- 05.05.2018 Тернана 2:3 Палермо СB
- 30.04.2018 Палермо 1:1 Бари СB
- 27.04.2018 Венеция 3:0 Палермо СB
- 21.04.2018 Палермо 3:0 Авеллино СB
- 17.04.2018 Читтаделла 0:0 Палермо СB
- 14.04.2018 Палермо 1:1 Кремонезе СB
Последние игры между собой
Лечче: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 3
Палермо: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 0
Лечче
Палермо
-
3 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 8
-
5 Угловые 3
-
3 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 21
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
48 Владение мячом, % 52
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пескара
|8
|5
|3
|0
|14 - 8
|18
|2.
|Палермо
|2:1
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|3.
|Салернитана
|8
|3
|4
|1
|9 - 8
|13
|4.
|Фоджа
|8
|4
|0
|4
|14 - 15
|12
|5.
|Специя
|8
|4
|0
|4
|11 - 12
|12
|6.
|Лечче
|1:2
|8
|3
|3
|2
|14 - 10
|12
|7.
|Читтаделла
|7
|3
|2
|2
|9 - 5
|11
|8.
|Верона
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|9.
|Кремонезе
|7
|2
|5
|0
|8 - 4
|11
|10.
|Брешия
|8
|2
|5
|1
|15 - 12
|11
|11.
|Беневенто
|6
|3
|1
|2
|13 - 10
|10
|12.
|Кротоне
|8
|3
|1
|4
|11 - 12
|10
|13.
|Ascoli Calcio 1898 FC
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|14.
|Перуджа
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|15.
|Козенца
|7
|1
|4
|2
|6 - 8
|7
|16.
|Падова
|8
|1
|3
|4
|8 - 15
|6
|17.
|Венеция
|7
|1
|2
|4
|6 - 9
|5
|18.
|Карпи
|8
|1
|2
|5
|7 - 14
|5
|19.
|Ливорно
|6
|0
|2
|4
|4 - 11
|2
|20.
|Асколи
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
Второй тайм
84'
Лечче делает замену. Andrea La Mantia уходит с поля, а Петтинари Стефано выходит на его замену.
84'
Г О О О О Л - Пушкаш Георге бьет в цель!
84'
Лечче делает замену. Марко Манкосу уходит с поля, а Хайе Том выходит на его замену.
82'
Палермо делает замену. Рисполи Андреа уходит с поля, а Пушкаш Георге выходит на его замену.
71'
Палермо делает замену. Stefano Moreo уходит с поля, а Трайковски Александар выходит на его замену.
65'
Andrea La Mantia получил желтую карточку от судьи
64'
Палермо делает замену. Маццотта Антонио уходит с поля, а Алеесами Хайтам выходит на его замену.
52'
Яяло Мато получил желтую карточку от судьи
51'
Маццотта Антонио получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
37'
Г О О О О Л - Табанелли Андреа бьет в цель!
29'
Г О О О О Л - Несторовски Илья бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Via del Mare. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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