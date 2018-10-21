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  5. Серия B
Стадион:
Лечче
1:2
Второй тайм: 89'
Палермо
0'
0:1
29' Гол
Несторовски Илья
1:1
37' Гол
Табанелли Андреа
51' Желтая карточка
Маццотта Антонио
52' Желтая карточка
Яяло Мато
65' Желтая карточка
Andrea La Mantia
1:2
84' Гол
Пушкаш Георге
89'
Второй тайм
84'
Лечче делает замену. Andrea La Mantia уходит с поля, а Петтинари Стефано выходит на его замену.
Описание гола
84'
Г О О О О Л - Пушкаш Георге бьет в цель!
84'
Лечче делает замену. Марко Манкосу уходит с поля, а Хайе Том выходит на его замену.
82'
Палермо делает замену. Рисполи Андреа уходит с поля, а Пушкаш Георге выходит на его замену.
71'
Палермо делает замену. Stefano Moreo уходит с поля, а Трайковски Александар выходит на его замену.
Желтая карточка
65'
Andrea La Mantia получил желтую карточку от судьи
64'
Палермо делает замену. Маццотта Антонио уходит с поля, а Алеесами Хайтам выходит на его замену.
Желтая карточка
52'
Яяло Мато получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
51'
Маццотта Антонио получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
37'
Г О О О О Л - Табанелли Андреа бьет в цель!
Описание гола
29'
Г О О О О Л - Несторовски Илья бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Via del Mare. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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