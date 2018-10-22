Стадион: Луиджи Феррарис
5' Желтая карточкаМарлон
20' Желтая карточкаАндерсен Йоаким
32' Желтая карточкаДи Франческо Федерико
54' Желтая карточкаБаррето Эдгар
62' Желтая карточкаБерарди Доменико
Второй тайм
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
90'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
89'
89'
Адьяпонг Клод нанес удар, но тот был заблокирован.
88'
Судья сигнализирует, что Прает Деннис из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Лирола Поль
88'
87'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
86'
Тактическая замена. Квальярелла Фабио уходит с поля и его заменяет Ковнацки Давид
86'
Судья сигнализирует, что Баррето Эдгар из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Маньянелли Франческо
85'
85'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
85'
85'
Бурабия Мехди не смог попасть в створ ударом издали
85'
Лирола Поль из команды Сассуоло делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
84'
84'
84'
Прает Деннис из команды Сампдория плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
83'
Баррето Эдгар из команды Сампдория делает пас партнеру.
83'
82'
81'
Тактическая замена. Бабакар Хоума уходит с поля и его заменяет Матри Алессандро
81'
Адьяпонг Клод из команды Сассуоло плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
81'
Адьяпонг Клод из команды Сассуоло идет с мячом вперед на обострение...
81'
80'
80'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
79'
Судья сигнализирует, что Бабакар Хоума из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Андерсен Йоаким
78'
78'
Сапонара Риккардо из команды Сампдория делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
78'
Судья сигнализирует, что Бабакар Хоума из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Тонелли Лоренцо
77'
77'
Сапонара Риккардо из команды Сампдория не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
77'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория делает отличный кросс...
76'
76'
75'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
75'
Тактическая замена. Рамирес Гастон уходит с поля и его заменяет Сапонара Риккардо
75'
Андерсен Йоаким из команды Сампдория наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
74'
Рамирес Гастон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
74'
Тонелли Лоренцо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
74'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
73'
Судья сигнализирует, что Маньянелли Франческо из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Тонелли Лоренцо
73'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
72'
Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
72'
71'
71'
71'
Тактическая замена. Ди Франческо Федерико уходит с поля и его заменяет Сенси Стефано
70'
Бабакар Хоума из команды Сассуоло плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
70'
Бабакар Хоума из команды Сассуоло идет с мячом вперед на обострение...
70'
70'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
70'
Адьяпонг Клод выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
69'
Судья сигнализирует, что Маньянелли Франческо из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Капрари Джанлука
68'
Адьяпонг Клод из команды Сассуоло в офсайде
68'
Опасность! Маньяни Джанджакомо из команды Сассуоло отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
68'
67'
Прает Деннис из команды Сампдория делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
66'
66'
Ди Франческо Федерико из команды Сассуоло плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
66'
Ди Франческо Федерико из команды Сассуоло идет с мячом вперед на обострение...
65'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
65'
Тактическая замена. Джуричич Филип уходит с поля и его заменяет Адьяпонг Клод
64'
Судья сигнализирует, что Джуричич Филип из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Баррето Эдгар
64'
64'
63'
Капрари Джанлука из команды Сампдория в офсайде
62'
Берарди Доменико получил желтую карточку от судьи
62'
Берарди Доменико из команды Сассуоло опасно и грубо сыграл. Тонелли Лоренцо пострадал.
62'
Бабакар Хоума из команды Сассуоло делает навес прямо в штрафную.
62'
Тактическая замена. Дефрель Грегоре уходит с поля и его заменяет Капрари Джанлука
61'
Судья сигнализирует, что Маньянелли Франческо из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Экдаль Олбин
60'
Сампдория совершает вбрасывание на половине поля противника
60'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
60'
Бабакар Хоума на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
60'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
59'
59'
Бабакар Хоума выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Мурру Никола из команды Сампдория подал угловой справа.
58'
Маньяни Джанджакомо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
58'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория делает навес прямо в штрафную.
58'
Прает Деннис из команды Сампдория подал угловой слева.
57'
Марлон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
57'
Отличные скиллы показывает Квальярелла Фабио, обводя своих соперников
56'
56'
Опасность предотвращена - Маньяни Джанджакомо из команды Сассуоло вступил в отбор удачно
56'
56'
Маньяни Джанджакомо делает длинную передачу вперед
55'
55'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
54'
Баррето Эдгар получил желтую карточку от судьи
54'
Баррето Эдгар из команды Сампдория опасно и грубо сыграл. Маньянелли Франческо пострадал.
53'
Бабакар Хоума из команды Сассуоло в офсайде
53'
Опасность! Феррари Джанмарко из команды Сассуоло отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
53'
52'
52'
Берарди Доменико не смог попасть в створ ударом издали
51'
Судья сигнализирует, что Баррето Эдгар из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Джуричич Филип
50'
50'
Прает Деннис не смог попасть в створ ударом издали
50'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
49'
49'
49'
Судья сигнализирует, что Марлон из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Квальярелла Фабио
48'
Рамирес Гастон из команды Сампдория играет слишком грубо. Маньяни Джанджакомо оказался на газоне.
48'
47'
Ди Франческо Федерико из команды Сассуоло делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
47'
Аудеро Эмиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Берарди Доменико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
Баррето Эдгар из команды Сампдория опасно и грубо сыграл. Джуричич Филип пострадал.
46'
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
45'
45'
Экдаль Олбин не смог попасть в створ ударом издали
45'
Маньянелли Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Мурру Никола из команды Сампдория в офсайде
45'
Дефрель Грегоре мяч отрикошетил от ворот
44'
Лирола Поль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Рамирес Гастон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
44'
Судья сигнализирует, что Лирола Поль из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Квальярелла Фабио
43'
42'
Берарди Доменико нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
41'
Вратарь парирует удар, который нанес Баррето Эдгар, и мяч снова в игре
41'
Баррето Эдгар из команды Сампдория играет в стеночку с партнером по команде. Квальярелла Фабио это был.
40'
Прает Деннис из команды Сампдория делает навес прямо в штрафную.
40'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
40'
39'
Тонелли Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Ди Франческо Федерико из команды Сассуоло делает навес прямо в штрафную.
39'
37'
Маньянелли Франческо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
37'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
37'
36'
35'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Берарди Доменико нанес удар в каркас ворот!
35'
Лирола Поль нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
34'
Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе
34'
Баррето Эдгар из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
33'
Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе
33'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория делает передачу одноклубнику.
33'
Рамирес Гастон из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
32'
Ди Франческо Федерико получил желтую карточку от судьи
32'
Ди Франческо Федерико из команды Сассуоло играет слишком грубо. Берешиньски Бартош оказался на газоне.
32'
Бурабия Мехди из команды Сассуоло подал угловой справа.
32'
Берарди Доменико из команды Сассуоло навешивает в штрафную с рикошетом.
31'
Судья сигнализирует, что Баррето Эдгар из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Джуричич Филип
31'
31'
31'
Рамирес Гастон из команды Сампдория делает неудачный навес.
31'
Судья сигнализирует, что Бабакар Хоума из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Экдаль Олбин
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
30'
29'
ШАНС! Дефрель Грегоре нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
29'
Мурру Никола из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
29'
Судья сигнализирует, что Ди Франческо Федерико из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Рамирес Гастон
28'
28'
Баррето Эдгар нанес удар, но тот был заблокирован.
28'
Прает Деннис из команды Сампдория делает пас партнеру.
28'
27'
27'
Тонелли Лоренцо не смог попасть в створ ударом издали
26'
26'
ШАНС! Рамирес Гастон нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
26'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория делает навес прямо в штрафную.
26'
Прает Деннис из команды Сампдория подал угловой слева.
25'
Маньяни Джанджакомо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
25'
Баррето Эдгар из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
25'
Берешиньски Бартош из команды Сампдория навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
25'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
24'
Судья сигнализирует, что Джуричич Филип из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Баррето Эдгар
24'
Андерсен Йоаким выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Бабакар Хоума из команды Сассуоло делает навес прямо в штрафную.
23'
23'
Берарди Доменико возвращается на поле.
22'
Ох, нехорошо это выглядит. Берарди Доменико получил травму и медбригада забирает его с поля.
22'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
21'
Берарди Доменико на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
21'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
21'
20'
Андерсен Йоаким получил желтую карточку от судьи
20'
Андерсен Йоаким из команды Сампдория опасно и грубо сыграл. Берарди Доменико пострадал.
20'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
20'
Тонелли Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Лирола Поль из команды Сассуоло делает навес прямо в штрафную.
19'
Берарди Доменико задерживает мяч рукой
19'
Ди Франческо Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Берарди Доменико из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
18'
Берешиньски Бартош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Берарди Доменико из команды Сассуоло подал угловой слева.
17'
Тонелли Лоренцо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
17'
Отличные скиллы показывает Бабакар Хоума, обводя своих соперников
17'
Судья сигнализирует, что Бабакар Хоума из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Тонелли Лоренцо
16'
Берарди Доменико из команды Сассуоло в офсайде
16'
Феррари Джанмарко делает длинную передачу вперед
16'
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
15'
14'
Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
14'
Судья сигнализирует, что Экдаль Олбин из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Джуричич Филип
13'
13'
12'
12'
Маньянелли Франческо не смог попасть в створ ударом издали
12'
Рамирес Гастон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Берарди Доменико из команды Сассуоло подал угловой слева.
11'
Ди Франческо Федерико из команды Сассуоло навешивает в штрафную с рикошетом.
11'
Отличные скиллы показывает Ди Франческо Федерико, обводя своих соперников
11'
10'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
10'
Дефрель Грегоре из команды Сампдория в офсайде
10'
Тонелли Лоренцо делает длинную передачу вперед
9'
9'
8'
8'
7'
7'
ШАНС! Бабакар Хоума нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
7'
Бабакар Хоума из команды Сассуоло идет с мячом вперед на обострение...
5'
Марлон получил желтую карточку от судьи
5'
Марлон из команды Сассуоло опасно и грубо сыграл. Прает Деннис пострадал.
5'
Судья сигнализирует, что Джуричич Филип из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Дефрель Грегоре
5'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
4'
4'
3'
2'
2'
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сампдория начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Сампдория 0:0 Сассуоло
Сампдория
82.4% (154)
Ничья:
13.9% (26)
Сассуоло
3.7% (7)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Сампдория:
40.1% (75)
1:0 Сампдория:
24.1% (45)
2:0 Сампдория:
11.2% (21)
1:1 Ничья:
10.2% (19)
2:2 Ничья:
2.1% (4)
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