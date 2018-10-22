Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Аудеро Эмиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Берарди Доменико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.

45' Удар от ворот произведет Сассуоло

45' Экдаль Олбин не смог попасть в створ ударом издали

45' Маньянелли Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Лирола Поль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Рамирес Гастон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

43' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Берарди Доменико нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!

41' Вратарь парирует удар, который нанес Баррето Эдгар , и мяч снова в игре

40' Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.

40' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Тонелли Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Маньянелли Франческо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' ШТАНГА! Так было близко к голу - Берарди Доменико нанес удар в каркас ворот!

35' Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.

34' Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе

33' Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе

31' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Удар от ворот произведет Сассуоло

30' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.

30' Удар от ворот произведет Сассуоло

29' ШАНС! Дефрель Грегоре нанес удар, но не смог переиграть вратаря.

28' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Удар от ворот произведет Сассуоло

27' Тонелли Лоренцо не смог попасть в створ ударом издали

26' Удар от ворот произведет Сассуоло

26' ШАНС! Рамирес Гастон нанес удар, но не смог переиграть вратаря.

25' Маньяни Джанджакомо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

25' Берешиньски Бартош из команды Сампдория навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

25' Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.

24' Андерсен Йоаким выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Ох, нехорошо это выглядит. Берарди Доменико получил травму и медбригада забирает его с поля.

22' Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга

21' Берарди Доменико на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Андерсен Йоаким получил желтую карточку от судьи

20' Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.

20' Тонелли Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Ди Франческо Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Берешиньски Бартош выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Тонелли Лоренцо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

17' Отличные скиллы показывает Бабакар Хоума , обводя своих соперников

15' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.

15' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Удар от ворот произведет Сампдория

12' Маньянелли Франческо не смог попасть в створ ударом издали

12' Рамирес Гастон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.

9' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Удар от ворот произведет Сампдория

7' ШАНС! Бабакар Хоума нанес удар, но не смог переиграть вратаря.

5' Марлон получил желтую карточку от судьи

5' Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.

4' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сампдория начинает с центра поля