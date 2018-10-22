  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Италия
  5. Серия A
Стадион:
Сампдория
0:0
Второй тайм: 90+'
Сассуоло
0'
5' Желтая карточка
Марлон
20' Желтая карточка
Андерсен Йоаким
32' Желтая карточка
Ди Франческо Федерико
54' Желтая карточка
Баррето Эдгар
62' Желтая карточка
Берарди Доменико
90'+1
Второй тайм
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
90'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
89'
Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
89'
Адьяпонг Клод нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
88'
Судья сигнализирует, что Прает Деннис из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Лирола Поль
88'
Сампдория контролирует мяч.
87'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
86'
Тактическая замена. Квальярелла Фабио уходит с поля и его заменяет Ковнацки Давид
Фол, нарушение
86'
Судья сигнализирует, что Баррето Эдгар из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Маньянелли Франческо
85'
Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
85'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
85'
Удар от ворот произведет Сампдория
85'
Бурабия Мехди не смог попасть в створ ударом издали
85'
Лирола Поль из команды Сассуоло делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
84'
Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
84'
Удар от ворот произведет Сассуоло
84'
Прает Деннис из команды Сампдория плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
83'
Баррето Эдгар из команды Сампдория делает пас партнеру.
83'
Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
82'
Удар от ворот произведет Сампдория
81'
Тактическая замена. Бабакар Хоума уходит с поля и его заменяет Матри Алессандро
81'
Адьяпонг Клод из команды Сассуоло плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
81'
Адьяпонг Клод из команды Сассуоло идет с мячом вперед на обострение...
81'
Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
80'
Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
80'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
Фол, нарушение
79'
Судья сигнализирует, что Бабакар Хоума из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Андерсен Йоаким
78'
Удар от ворот произведет Сассуоло
78'
Сапонара Риккардо из команды Сампдория делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
78'
Судья сигнализирует, что Бабакар Хоума из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Тонелли Лоренцо
77'
Удар от ворот произведет Сассуоло
77'
Сапонара Риккардо из команды Сампдория не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
77'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория делает отличный кросс...
76'
Сассуоло контролирует мяч.
76'
Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
75'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
75'
Тактическая замена. Рамирес Гастон уходит с поля и его заменяет Сапонара Риккардо
75'
Андерсен Йоаким из команды Сампдория наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
74'
Рамирес Гастон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Травма, повреждение
74'
Тонелли Лоренцо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
74'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
73'
Судья сигнализирует, что Маньянелли Франческо из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Тонелли Лоренцо
73'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
72'
Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
72'
Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
71'
Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
71'
Удар от ворот произведет Сассуоло
71'
Тактическая замена. Ди Франческо Федерико уходит с поля и его заменяет Сенси Стефано
70'
Бабакар Хоума из команды Сассуоло плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
70'
Бабакар Хоума из команды Сассуоло идет с мячом вперед на обострение...
70'
Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
70'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
70'
Адьяпонг Клод выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
69'
Судья сигнализирует, что Маньянелли Франческо из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Капрари Джанлука
Офсайд
68'
Адьяпонг Клод из команды Сассуоло в офсайде
68'
Опасность! Маньяни Джанджакомо из команды Сассуоло отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
68'
Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
67'
Прает Деннис из команды Сампдория делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
66'
Удар от ворот произведет Сампдория
66'
Ди Франческо Федерико из команды Сассуоло плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
66'
Ди Франческо Федерико из команды Сассуоло идет с мячом вперед на обострение...
65'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
65'
Тактическая замена. Джуричич Филип уходит с поля и его заменяет Адьяпонг Клод
Фол, нарушение
64'
Судья сигнализирует, что Джуричич Филип из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Баррето Эдгар
64'
Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
64'
Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Офсайд
63'
Капрари Джанлука из команды Сампдория в офсайде
Желтая карточка
62'
Берарди Доменико получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
62'
Берарди Доменико из команды Сассуоло опасно и грубо сыграл. Тонелли Лоренцо пострадал.
62'
Бабакар Хоума из команды Сассуоло делает навес прямо в штрафную.
62'
Тактическая замена. Дефрель Грегоре уходит с поля и его заменяет Капрари Джанлука
Фол, нарушение
61'
Судья сигнализирует, что Маньянелли Франческо из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Экдаль Олбин
60'
Сампдория совершает вбрасывание на половине поля противника
60'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
Травма, повреждение
60'
Бабакар Хоума на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
60'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
59'
Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
59'
Бабакар Хоума выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
58'
Мурру Никола из команды Сампдория подал угловой справа.
58'
Маньяни Джанджакомо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
58'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория делает навес прямо в штрафную.
Угловой
58'
Прает Деннис из команды Сампдория подал угловой слева.
57'
Марлон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
57'
Отличные скиллы показывает Квальярелла Фабио, обводя своих соперников
56'
Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
56'
Опасность предотвращена - Маньяни Джанджакомо из команды Сассуоло вступил в отбор удачно
56'
Удар от ворот произведет Сампдория
56'
Маньяни Джанджакомо делает длинную передачу вперед
55'
Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
55'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
Желтая карточка
54'
Баррето Эдгар получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
54'
Баррето Эдгар из команды Сампдория опасно и грубо сыграл. Маньянелли Франческо пострадал.
Офсайд
53'
Бабакар Хоума из команды Сассуоло в офсайде
53'
Опасность! Феррари Джанмарко из команды Сассуоло отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
53'
Сассуоло контролирует мяч.
52'
Удар от ворот произведет Сампдория
52'
Берарди Доменико не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
51'
Судья сигнализирует, что Баррето Эдгар из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Джуричич Филип
50'
Удар от ворот произведет Сассуоло
50'
Прает Деннис не смог попасть в створ ударом издали
50'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
49'
Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
49'
Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
49'
Судья сигнализирует, что Марлон из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Квальярелла Фабио
Фол, нарушение
48'
Рамирес Гастон из команды Сампдория играет слишком грубо. Маньяни Джанджакомо оказался на газоне.
48'
Сампдория контролирует мяч.
47'
Ди Франческо Федерико из команды Сассуоло делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
46'
Сассуоло контролирует мяч.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
47'
Аудеро Эмиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Берарди Доменико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
46'
Баррето Эдгар из команды Сампдория опасно и грубо сыграл. Джуричич Филип пострадал.
46'
Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
45'
Удар от ворот произведет Сассуоло
45'
Экдаль Олбин не смог попасть в створ ударом издали
45'
Маньянелли Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Офсайд
45'
Мурру Никола из команды Сампдория в офсайде
45'
Дефрель Грегоре мяч отрикошетил от ворот
44'
Лирола Поль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Рамирес Гастон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
44'
Судья сигнализирует, что Лирола Поль из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Квальярелла Фабио
43'
Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
42'
Берарди Доменико нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
41'
Вратарь парирует удар, который нанес Баррето Эдгар, и мяч снова в игре
41'
Баррето Эдгар из команды Сампдория играет в стеночку с партнером по команде. Квальярелла Фабио это был.
40'
Прает Деннис из команды Сампдория делает навес прямо в штрафную.
40'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
40'
Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
39'
Тонелли Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Ди Франческо Федерико из команды Сассуоло делает навес прямо в штрафную.
39'
Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Травма, повреждение
37'
Маньянелли Франческо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
37'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
37'
Сампдория контролирует мяч.
36'
Сампдория контролирует мяч.
35'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Берарди Доменико нанес удар в каркас ворот!
35'
Лирола Поль нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
34'
Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе
34'
Баррето Эдгар из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
33'
Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе
33'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория делает передачу одноклубнику.
33'
Рамирес Гастон из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
32'
Ди Франческо Федерико получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
32'
Ди Франческо Федерико из команды Сассуоло играет слишком грубо. Берешиньски Бартош оказался на газоне.
Угловой
32'
Бурабия Мехди из команды Сассуоло подал угловой справа.
32'
Берарди Доменико из команды Сассуоло навешивает в штрафную с рикошетом.
Фол, нарушение
31'
Судья сигнализирует, что Баррето Эдгар из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Джуричич Филип
31'
Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
31'
Удар от ворот произведет Сассуоло
31'
Рамирес Гастон из команды Сампдория делает неудачный навес.
Фол, нарушение
31'
Судья сигнализирует, что Бабакар Хоума из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Экдаль Олбин
30'
Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
30'
Удар от ворот произведет Сассуоло
29'
ШАНС! Дефрель Грегоре нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
29'
Мурру Никола из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
29'
Судья сигнализирует, что Ди Франческо Федерико из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Рамирес Гастон
28'
Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
28'
Баррето Эдгар нанес удар, но тот был заблокирован.
28'
Прает Деннис из команды Сампдория делает пас партнеру.
28'
Сампдория контролирует мяч.
27'
Удар от ворот произведет Сассуоло
27'
Тонелли Лоренцо не смог попасть в створ ударом издали
26'
Удар от ворот произведет Сассуоло
26'
ШАНС! Рамирес Гастон нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
26'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория делает навес прямо в штрафную.
Угловой
26'
Прает Деннис из команды Сампдория подал угловой слева.
25'
Маньяни Джанджакомо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
25'
Баррето Эдгар из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
25'
Берешиньски Бартош из команды Сампдория навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
25'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
Фол, нарушение
24'
Судья сигнализирует, что Джуричич Филип из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Баррето Эдгар
24'
Андерсен Йоаким выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Бабакар Хоума из команды Сассуоло делает навес прямо в штрафную.
23'
Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Травма, повреждение
23'
Берарди Доменико возвращается на поле.
Травма, повреждение
22'
Ох, нехорошо это выглядит. Берарди Доменико получил травму и медбригада забирает его с поля.
22'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
Травма, повреждение
21'
Берарди Доменико на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
21'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
21'
Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Желтая карточка
20'
Андерсен Йоаким получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
20'
Андерсен Йоаким из команды Сампдория опасно и грубо сыграл. Берарди Доменико пострадал.
20'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
20'
Тонелли Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Лирола Поль из команды Сассуоло делает навес прямо в штрафную.
Фол, нарушение
19'
Берарди Доменико задерживает мяч рукой
19'
Ди Франческо Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Берарди Доменико из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
18'
Берешиньски Бартош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
18'
Берарди Доменико из команды Сассуоло подал угловой слева.
17'
Тонелли Лоренцо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
17'
Отличные скиллы показывает Бабакар Хоума, обводя своих соперников
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Бабакар Хоума из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Тонелли Лоренцо
Офсайд
16'
Берарди Доменико из команды Сассуоло в офсайде
16'
Феррари Джанмарко делает длинную передачу вперед
16'
Сассуоло контролирует мяч.
15'
Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
15'
Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
14'
Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Экдаль Олбин из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Джуричич Филип
13'
Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
13'
Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
12'
Удар от ворот произведет Сампдория
12'
Маньянелли Франческо не смог попасть в створ ударом издали
12'
Рамирес Гастон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
12'
Берарди Доменико из команды Сассуоло подал угловой слева.
11'
Ди Франческо Федерико из команды Сассуоло навешивает в штрафную с рикошетом.
11'
Отличные скиллы показывает Ди Франческо Федерико, обводя своих соперников
11'
Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
Офсайд
10'
Дефрель Грегоре из команды Сампдория в офсайде
10'
Тонелли Лоренцо делает длинную передачу вперед
9'
Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
9'
Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
8'
Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
8'
Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
7'
Удар от ворот произведет Сампдория
7'
ШАНС! Бабакар Хоума нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
7'
Бабакар Хоума из команды Сассуоло идет с мячом вперед на обострение...
Желтая карточка
5'
Марлон получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
5'
Марлон из команды Сассуоло опасно и грубо сыграл. Прает Деннис пострадал.
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Джуричич Филип из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Дефрель Грегоре
5'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
4'
Сампдория контролирует мяч.
4'
Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
2'
Сассуоло контролирует мяч.
2'
Сассуоло контролирует мяч.
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сампдория начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Сампдория 0:0 Сассуоло
Сампдория
82.4% (154)
Ничья:
13.9% (26)
Сассуоло
3.7% (7)

Вы не участвовали в прогнозе

Сампдория:
40.1% (75)
Сампдория:
24.1% (45)
Сампдория:
11.2% (21)
Ничья:
10.2% (19)
Ничья:
2.1% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола

Не только футбол

ПДВ 0 Салават Юлаев 1 Авангард
Итог 1 Кербер Анжелика 2 Бертенс Кики
Позже 0 Локомотив Я 0 Металлург Мг


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация