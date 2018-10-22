Стадион: Аноэта
0:0
Второй тайм: 76'
41' Желтая карточкаКевин Родригес
53' Желтая карточкаИльяраменди Асьер
73' Желтая карточкаАриц Элустондо
Второй тайм
76'
76'
Ильяраменди Асьер не смог попасть в створ ударом издали
76'
76'
Сангальи Лука из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
75'
75'
Буну Яссин взял и забрал мяч на выходе
75'
Сангальи Лука из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
75'
75'
Мойя Мигель взял и забрал мяч на выходе
75'
74'
74'
74'
74'
74'
Тактическая замена. Пардо Рубен уходит с поля и его заменяет Сангальи Лука
74'
Адай Бенитес решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
73'
Ариц Элустондо получил желтую карточку от судьи
73'
Судья сигнализирует, что Ариц Элустондо из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Гарсия Борха I
72'
72'
72'
Тактическая замена. Порту Кристиан уходит с поля и его заменяет Стуани Кристиан
72'
Судья сигнализирует, что Субельдия Игор из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Соарес Дуглас
71'
71'
Мойя Мигель взял и забрал мяч на выходе
71'
71'
71'
Ильяраменди Асьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
70'
70'
Лосано Энтони из команды Жирона опасно и грубо сыграл. Пардо Рубен пострадал.
70'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
70'
Виллиан Жозе из команды Реал Сосьедад опасно и грубо сыграл. Адай Бенитес пострадал.
69'
Пардо Рубен из команды Реал Сосьедад подал угловой слева.
69'
Рамальо Чимено предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
69'
Виллиан Жозе из команды Реал Сосьедад делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
68'
Лосано Энтони из команды Жирона опасно и грубо сыграл. Ильяраменди Асьер пострадал.
67'
Тактическая замена. Сандро Рамирес уходит с поля и его заменяет Виллиан Жозе
67'
Навас Рауль из команды Реал Сосьедад опасно и грубо сыграл. Буну Яссин пострадал.
67'
Пардо Рубен из команды Реал Сосьедад подал угловой слева.
67'
Должен был быть гол! Оярсабаль Микель имел отличный шанс, но Буну Яссин не дал голу состоятся!
67'
ШТАНГА! Сантиметров не хватило - Сандро Рамирес пробил чуть мимо штанги!
67'
Хуанми Мигель из команды Реал Сосьедад сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
67'
Опасность! Ильяраменди Асьер из команды Реал Сосьедад отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
66'
66'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад играет слишком грубо. Порту Кристиан оказался на газоне.
65'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
65'
Сандро Рамирес наказан за толчок Бернардо Эспиноса
64'
Порту Кристиан из команды Жирона опасно и грубо сыграл. Горосабел Андони пострадал.
64'
Порту Кристиан из команды Жирона плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
64'
Гарсия Борха I из команды Жирона делает пас партнеру.
64'
63'
63'
Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
63'
62'
Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
61'
61'
61'
Субельдия Игор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Игрок из команды Жирона вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
60'
60'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
60'
60'
60'
60'
Ильяраменди Асьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Порту Кристиан из команды Жирона делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
59'
59'
Судья сигнализирует, что Ильяраменди Асьер из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Лосано Энтони
58'
58'
Тактическая замена. Баутиста Хон уходит с поля и его заменяет Хуанми Мигель
57'
Порро Педро из команды Жирона играет слишком грубо. Ильяраменди Асьер оказался на газоне.
57'
57'
57'
Бернардо Эспиноса делает скидку назад вдоль ворот
57'
56'
Тактическая замена. Думбия Сейду уходит с поля и его заменяет Лосано Энтони
56'
Судья сигнализирует, что Субельдия Игор из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Понс Пере
55'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
55'
55'
55'
54'
Адай Бенитес из команды Жирона разыграл угловой с правого угла.
54'
Навас Рауль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
54'
53'
Ильяраменди Асьер получил желтую карточку от судьи
53'
Ильяраменди Асьер из команды Реал Сосьедад играет слишком грубо. Гарсия Борха I оказался на газоне.
52'
Ильяраменди Асьер из команды Реал Сосьедад опасно и грубо сыграл. Адай Бенитес пострадал.
52'
Баутиста Хон из команды Реал Сосьедад делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
52'
52'
52'
52'
51'
51'
Адай Бенитес из команды Жирона делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
51'
51'
51'
Как он промахнулся? Сандро Рамирес имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
50'
Пардо Рубен из команды Реал Сосьедад сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
50'
Сандро Рамирес пробует нанести удар издали, но Буну Яссин держит все под контролем
49'
Судья сигнализирует, что Хуанпе Хуан из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Оярсабаль Микель
49'
49'
Гарсия Борха I из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
49'
48'
48'
47'
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
45'
Опасность предотвращена - Рамальо Чимено из команды Жирона вступил в отбор удачно
45'
45'
Сандро Рамирес из команды Реал Сосьедад идет с мячом вперед на обострение...
45'
45'
45'
Мойя Мигель ошибается в защите.
44'
Думбия Сейду из команды Жирона делает навес прямо в штрафную.
44'
Реал Сосьедад контролирует мяч.
43'
Баутиста Хон из команды Реал Сосьедад в офсайде
43'
Ариц Элустондо из команды Реал Сосьедад делает пас партнеру.
43'
43'
43'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад делает пас партнеру.
43'
Бернардо Эспиноса делает скидку к воротам
42'
Игрок из команды Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
42'
42'
41'
Кевин Родригес получил желтую карточку от судьи
41'
Пардо Рубен из команды Реал Сосьедад опасно и грубо сыграл. Порро Педро пострадал.
41'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
40'
Ильяраменди Асьер из команды Реал Сосьедад направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
40'
40'
Пардо Рубен нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
Кевин Родригес из команды Реал Сосьедад делает пас партнеру.
40'
Близко! Сандро Рамирес нанес отличный удар издали, но попал в штангу!
40'
Навас Рауль из команды Реал Сосьедад делает пас партнеру.
39'
39'
Адай Бенитес из команды Жирона делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
39'
Думбия Сейду из команды Жирона сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
39'
38'
38'
38'
37'
37'
37'
36'
36'
36'
36'
36'
35'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
35'
35'
Порро Педро из команды Жирона делает неудачный навес.
35'
35'
35'
Судья сигнализирует, что Порту Кристиан из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Сандро Рамирес
34'
34'
34'
Навас Рауль делает длинную передачу вперед
34'
34'
Хуанпе Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
34'
33'
33'
Пардо Рубен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
33'
Судья свистит. Хуанпе Хуан атаковал сзади соперника. Это Сандро Рамирес заработал своей команде штрафной
32'
32'
Думбия Сейду из команды Жирона опасно и грубо сыграл. Ильяраменди Асьер пострадал.
32'
Сандро Рамирес имел все шансы забить, но Буну Яссин сделал отличный сейв!
32'
Пардо Рубен из команды Реал Сосьедад делает отличный кросс...
32'
Баутиста Хон из команды Реал Сосьедад навешивает в штрафную с рикошетом.
32'
31'
31'
31'
Кевин Родригес из команды Реал Сосьедад делает неудачный навес.
31'
30'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
30'
Отличный пас сделал Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
30'
30'
29'
29'
Кевин Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Отличные скиллы показывает Порро Педро, обводя своих соперников
28'
28'
28'
27'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад в офсайде
27'
Ильяраменди Асьер из команды Реал Сосьедад делает пас партнеру.
27'
27'
27'
Сандро Рамирес имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
27'
О, нет. Из многообещающей позиции Баутиста Хон из команды Реал Сосьедад наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
27'
27'
26'
26'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад опасно и грубо сыграл. Порту Кристиан пострадал.
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
25'
Шанс! Баутиста Хон из команды Реал Сосьедад пробил головой, но мимо
24'
Пардо Рубен из команды Реал Сосьедад подал угловой справа.
24'
Адай Бенитес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
24'
Горосабел Андони из команды Реал Сосьедад навешивает в штрафную с рикошетом.
24'
Горосабел Андони из команды Реал Сосьедад делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
24'
24'
Отличный пас сделал Навас Рауль из команды Реал Сосьедад. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
23'
23'
23'
Пардо Рубен из команды Реал Сосьедад подал угловой справа.
22'
Должен был быть гол! Пардо Рубен имел отличный шанс, но Буну Яссин не дал голу состоятся!
22'
Сандро Рамирес из команды Реал Сосьедад сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
22'
22'
22'
21'
Ильяраменди Асьер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
21'
Соарес Дуглас из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
21'
21'
21'
21'
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
20'
Горосабел Андони из команды Реал Сосьедад плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
19'
Кевин Родригес из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
19'
18'
18'
18'
17'
17'
16'
Бернардо Эспиноса из команды Жирона играет слишком грубо. Ильяраменди Асьер оказался на газоне.
16'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
16'
Понс Пере из команды Жирона толкнул локтем оппонента. Это Субельдия Игор заработал фол
16'
16'
Понс Пере не смог попасть в створ ударом издали
15'
Адай Бенитес из команды Жирона делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
15'
Оярсабаль Микель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
15'
15'
Оярсабаль Микель имел все шансы забить, но Буну Яссин сделал отличный сейв!
14'
Опасность! Навас Рауль из команды Реал Сосьедад отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
13'
Реал Сосьедад контролирует мяч.
12'
12'
12'
12'
12'
12'
Понс Пере не смог попасть в створ ударом издали
12'
Соарес Дуглас из команды Жирона делает пас партнеру.
11'
11'
10'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
10'
9'
Субельдия Игор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
9'
9'
Мойя Мигель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Соарес Дуглас из команды Жирона подал угловой слева.
8'
Кевин Родригес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
8'
8'
8'
8'
8'
Сандро Рамирес из команды Реал Сосьедад делает неудачный навес.
7'
7'
Пардо Рубен из команды Реал Сосьедад делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
7'
Ильяраменди Асьер из команды Реал Сосьедад разыграл угловой с левого угла.
7'
Хороший удар издали нанес Баутиста Хон, но отличный сейв сделал Буну Яссин. Угловой.
7'
Сандро Рамирес из команды Реал Сосьедад сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
6'
6'
Порту Кристиан нанес удар головой, но Мойя Мигель спокойно отбил мяч.
6'
Понс Пере делает скидку назад вдоль ворот
6'
Игрок из команды Жирона вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
6'
6'
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
4'
Буну Яссин взял и забрал мяч на выходе
4'
Кевин Родригес из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
3'
3'
2'
2'
2'
1'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Сандро Рамирес из команды Реал Сосьедад опасно и грубо сыграл. Соарес Дуглас пострадал.
1'
Реал Сосьедад начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Anoeta. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Реал Сосьедад 0:0 Жирона
Реал Сосьедад
87.1% (155)
Ничья:
10.7% (19)
Жирона
2.2% (4)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Реал Сосьедад:
41.6% (74)
1:0 Реал Сосьедад:
28.1% (50)
2:0 Реал Сосьедад:
11.8% (21)
1:1 Ничья:
9% (16)
3:1 Реал Сосьедад:
2.8% (5)
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