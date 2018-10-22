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  4. Испания
  5. Примера
Стадион:
Реал Сосьедад
0:0
Второй тайм: 76'
Жирона
0'
41' Желтая карточка
Кевин Родригес
53' Желтая карточка
Ильяраменди Асьер
73' Желтая карточка
Ариц Элустондо
76'
Второй тайм
76'
Удар от ворот произведет Жирона
76'
Ильяраменди Асьер не смог попасть в створ ударом издали
76'
Бернардо Эспиноса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Сангальи Лука из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
75'
Реал Сосьедад имеет хороший шанс забить.
75'
Буну Яссин взял и забрал мяч на выходе
75'
Сангальи Лука из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
75'
Реал Сосьедад имеет хороший шанс забить.
75'
Мойя Мигель взял и забрал мяч на выходе
75'
Навас Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Понс Пере из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
74'
Ариц Элустондо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Порро Педро из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
74'
Жирона имеет хороший шанс забить.
74'
Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
74'
Тактическая замена. Пардо Рубен уходит с поля и его заменяет Сангальи Лука
74'
Адай Бенитес решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Желтая карточка
73'
Ариц Элустондо получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
73'
Судья сигнализирует, что Ариц Элустондо из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Гарсия Борха I
72'
Жирона имеет хороший шанс забить.
72'
Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
72'
Тактическая замена. Порту Кристиан уходит с поля и его заменяет Стуани Кристиан
Фол, нарушение
72'
Судья сигнализирует, что Субельдия Игор из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Соарес Дуглас
71'
Реал Сосьедад имеет хороший шанс забить.
71'
Мойя Мигель взял и забрал мяч на выходе
71'
Адай Бенитес из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
71'
Жирона имеет хороший шанс забить.
71'
Ильяраменди Асьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Порро Педро из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
70'
Жирона имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
70'
Лосано Энтони из команды Жирона опасно и грубо сыграл. Пардо Рубен пострадал.
70'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
Фол, нарушение
70'
Виллиан Жозе из команды Реал Сосьедад опасно и грубо сыграл. Адай Бенитес пострадал.
Угловой
69'
Пардо Рубен из команды Реал Сосьедад подал угловой слева.
69'
Рамальо Чимено предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
69'
Виллиан Жозе из команды Реал Сосьедад делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
68'
Лосано Энтони из команды Жирона опасно и грубо сыграл. Ильяраменди Асьер пострадал.
67'
Тактическая замена. Сандро Рамирес уходит с поля и его заменяет Виллиан Жозе
Фол, нарушение
67'
Навас Рауль из команды Реал Сосьедад опасно и грубо сыграл. Буну Яссин пострадал.
Угловой
67'
Пардо Рубен из команды Реал Сосьедад подал угловой слева.
67'
Должен был быть гол! Оярсабаль Микель имел отличный шанс, но Буну Яссин не дал голу состоятся!
67'
ШТАНГА! Сантиметров не хватило - Сандро Рамирес пробил чуть мимо штанги!
67'
Хуанми Мигель из команды Реал Сосьедад сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
67'
Опасность! Ильяраменди Асьер из команды Реал Сосьедад отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
66'
Реал Сосьедад имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
66'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад играет слишком грубо. Порту Кристиан оказался на газоне.
65'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
Фол, нарушение
65'
Сандро Рамирес наказан за толчок Бернардо Эспиноса
Фол, нарушение
64'
Порту Кристиан из команды Жирона опасно и грубо сыграл. Горосабел Андони пострадал.
64'
Порту Кристиан из команды Жирона плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
64'
Гарсия Борха I из команды Жирона делает пас партнеру.
64'
Жирона имеет хороший шанс забить.
63'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
63'
Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
63'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
62'
Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
61'
Понс Пере из команды Жирона направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
61'
Жирона имеет хороший шанс забить.
61'
Субельдия Игор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Игрок из команды Жирона вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
60'
Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
60'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
60'
Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
60'
Навас Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Порро Педро из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
60'
Ильяраменди Асьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Порту Кристиан из команды Жирона делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
59'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
59'
Судья сигнализирует, что Ильяраменди Асьер из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Лосано Энтони
58'
Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
58'
Тактическая замена. Баутиста Хон уходит с поля и его заменяет Хуанми Мигель
Фол, нарушение
57'
Порро Педро из команды Жирона играет слишком грубо. Ильяраменди Асьер оказался на газоне.
57'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
57'
Ариц Элустондо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Бернардо Эспиноса делает скидку назад вдоль ворот
57'
Адай Бенитес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
56'
Тактическая замена. Думбия Сейду уходит с поля и его заменяет Лосано Энтони
Фол, нарушение
56'
Судья сигнализирует, что Субельдия Игор из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Понс Пере
55'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
55'
Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
55'
Понс Пере из команды Жирона делает неудачный навес.
55'
Навас Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Адай Бенитес из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
Угловой
54'
Адай Бенитес из команды Жирона разыграл угловой с правого угла.
54'
Навас Рауль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
54'
Адай Бенитес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
53'
Ильяраменди Асьер получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
53'
Ильяраменди Асьер из команды Реал Сосьедад играет слишком грубо. Гарсия Борха I оказался на газоне.
Фол, нарушение
52'
Ильяраменди Асьер из команды Реал Сосьедад опасно и грубо сыграл. Адай Бенитес пострадал.
52'
Баутиста Хон из команды Реал Сосьедад делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
52'
Реал Сосьедад начинает контратаку
52'
Ариц Элустондо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Адай Бенитес из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
52'
Жирона имеет хороший шанс забить.
52'
Понс Пере из команды Жирона делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
51'
Жирона имеет хороший шанс забить.
51'
Адай Бенитес из команды Жирона делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
51'
Жирона имеет хороший шанс забить.
51'
Удар от ворот произведет Жирона
51'
Как он промахнулся? Сандро Рамирес имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
50'
Пардо Рубен из команды Реал Сосьедад сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
50'
Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
50'
Сандро Рамирес пробует нанести удар издали, но Буну Яссин держит все под контролем
Фол, нарушение
49'
Судья сигнализирует, что Хуанпе Хуан из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Оярсабаль Микель
49'
Ариц Элустондо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Гарсия Борха I из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
49'
Жирона контролирует мяч.
48'
Жирона имеет хороший шанс забить.
48'
Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
47'
Реал Сосьедад имеет хороший шанс забить.
46'
Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
45'
Опасность предотвращена - Рамальо Чимено из команды Жирона вступил в отбор удачно
45'
Отличные скиллы показывает Сандро Рамирес, обводя своих соперников
45'
Сандро Рамирес из команды Реал Сосьедад идет с мячом вперед на обострение...
45'
Реал Сосьедад начинает контратаку
45'
Ариц Элустондо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Мойя Мигель ошибается в защите.
44'
Думбия Сейду из команды Жирона делает навес прямо в штрафную.
44'
Реал Сосьедад контролирует мяч.
Офсайд
43'
Баутиста Хон из команды Реал Сосьедад в офсайде
43'
Ариц Элустондо из команды Реал Сосьедад делает пас партнеру.
43'
Бернардо Эспиноса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Отличные скиллы показывает Сандро Рамирес, обводя своих соперников
43'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад делает пас партнеру.
43'
Бернардо Эспиноса делает скидку к воротам
42'
Игрок из команды Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
42'
Ариц Элустондо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Адай Бенитес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
41'
Кевин Родригес получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
41'
Пардо Рубен из команды Реал Сосьедад опасно и грубо сыграл. Порро Педро пострадал.
41'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
40'
Ильяраменди Асьер из команды Реал Сосьедад направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
40'
Реал Сосьедад имеет хороший шанс забить.
40'
Пардо Рубен нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
Кевин Родригес из команды Реал Сосьедад делает пас партнеру.
40'
Близко! Сандро Рамирес нанес отличный удар издали, но попал в штангу!
40'
Навас Рауль из команды Реал Сосьедад делает пас партнеру.
39'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
39'
Адай Бенитес из команды Жирона делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
39'
Думбия Сейду из команды Жирона сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
39'
Жирона имеет хороший шанс забить.
38'
Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
38'
Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
38'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
37'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
37'
Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
37'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
36'
Навас Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Адай Бенитес из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
36'
Ариц Элустондо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Порро Педро из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
36'
Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
35'
Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
35'
Порро Педро из команды Жирона делает неудачный навес.
35'
Жирона имеет хороший шанс забить.
35'
Жирона контролирует мяч.
Фол, нарушение
35'
Судья сигнализирует, что Порту Кристиан из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Сандро Рамирес
34'
Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
34'
Рамальо Чимено выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Навас Рауль делает длинную передачу вперед
34'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
34'
Хуанпе Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
34'
Реал Сосьедад имеет хороший шанс забить.
33'
Бернардо Эспиноса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Пардо Рубен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
33'
Судья свистит. Хуанпе Хуан атаковал сзади соперника. Это Сандро Рамирес заработал своей команде штрафной
32'
Реал Сосьедад имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
32'
Думбия Сейду из команды Жирона опасно и грубо сыграл. Ильяраменди Асьер пострадал.
32'
Сандро Рамирес имел все шансы забить, но Буну Яссин сделал отличный сейв!
32'
Пардо Рубен из команды Реал Сосьедад делает отличный кросс...
32'
Баутиста Хон из команды Реал Сосьедад навешивает в штрафную с рикошетом.
32'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
31'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
31'
Удар от ворот произведет Жирона
31'
Кевин Родригес из команды Реал Сосьедад делает неудачный навес.
31'
Реал Сосьедад имеет хороший шанс забить.
30'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
30'
Отличный пас сделал Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
30'
Реал Сосьедад имеет хороший шанс забить.
30'
Ариц Элустондо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Порро Педро из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
29'
Кевин Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Отличные скиллы показывает Порро Педро, обводя своих соперников
28'
Жирона имеет хороший шанс забить.
28'
Жирона имеет хороший шанс забить.
28'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Офсайд
27'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад в офсайде
27'
Ильяраменди Асьер из команды Реал Сосьедад делает пас партнеру.
27'
Реал Сосьедад имеет хороший шанс забить.
27'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
27'
Сандро Рамирес имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
27'
О, нет. Из многообещающей позиции Баутиста Хон из команды Реал Сосьедад наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
27'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
27'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
26'
Жирона контролирует мяч.
Фол, нарушение
26'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад опасно и грубо сыграл. Порту Кристиан пострадал.
25'
Удар от ворот произведет Жирона
25'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
25'
Шанс! Баутиста Хон из команды Реал Сосьедад пробил головой, но мимо
Угловой
24'
Пардо Рубен из команды Реал Сосьедад подал угловой справа.
24'
Адай Бенитес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
24'
Горосабел Андони из команды Реал Сосьедад навешивает в штрафную с рикошетом.
24'
Горосабел Андони из команды Реал Сосьедад делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
24'
Реал Сосьедад имеет хороший шанс забить.
24'
Отличный пас сделал Навас Рауль из команды Реал Сосьедад. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
23'
Реал Сосьедад имеет хороший шанс забить.
23'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Угловой
23'
Пардо Рубен из команды Реал Сосьедад подал угловой справа.
22'
Должен был быть гол! Пардо Рубен имел отличный шанс, но Буну Яссин не дал голу состоятся!
22'
Сандро Рамирес из команды Реал Сосьедад сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
22'
Реал Сосьедад начинает контратаку
22'
Навас Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Понс Пере из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
22'
Навас Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
22'
Понс Пере из команды Жирона подал угловой слева.
21'
Ильяраменди Асьер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
21'
Соарес Дуглас из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
21'
Ариц Элустондо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Порту Кристиан из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
21'
Жирона имеет хороший шанс забить.
21'
Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
20'
Жирона контролирует мяч.
20'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
20'
Горосабел Андони из команды Реал Сосьедад плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
19'
Кевин Родригес из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
19'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
18'
Рамальо Чимено выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
18'
Реал Сосьедад имеет хороший шанс забить.
17'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
17'
Жирона имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
16'
Бернардо Эспиноса из команды Жирона играет слишком грубо. Ильяраменди Асьер оказался на газоне.
16'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
Фол, нарушение
16'
Понс Пере из команды Жирона толкнул локтем оппонента. Это Субельдия Игор заработал фол
16'
Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
16'
Понс Пере не смог попасть в створ ударом издали
15'
Адай Бенитес из команды Жирона делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
15'
Оярсабаль Микель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Порро Педро из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
15'
Жирона имеет хороший шанс забить.
15'
Оярсабаль Микель имел все шансы забить, но Буну Яссин сделал отличный сейв!
14'
Опасность! Навас Рауль из команды Реал Сосьедад отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
13'
Реал Сосьедад контролирует мяч.
12'
Рамальо Чимено выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Отличные скиллы показывает Сандро Рамирес, обводя своих соперников
12'
Реал Сосьедад начинает контратаку
12'
Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
12'
Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
12'
Понс Пере не смог попасть в створ ударом издали
12'
Соарес Дуглас из команды Жирона делает пас партнеру.
11'
Жирона имеет хороший шанс забить.
11'
Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
10'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
9'
Субельдия Игор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Адай Бенитес из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
9'
Жирона имеет хороший шанс забить.
9'
Мойя Мигель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
9'
Соарес Дуглас из команды Жирона подал угловой слева.
8'
Кевин Родригес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
8'
Порту Кристиан из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
8'
Ариц Элустондо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Порту Кристиан из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
8'
Удар от ворот произведет Жирона
8'
Сандро Рамирес из команды Реал Сосьедад делает неудачный навес.
7'
Реал Сосьедад имеет хороший шанс забить.
7'
Пардо Рубен из команды Реал Сосьедад делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Угловой
7'
Ильяраменди Асьер из команды Реал Сосьедад разыграл угловой с левого угла.
7'
Хороший удар издали нанес Баутиста Хон, но отличный сейв сделал Буну Яссин. Угловой.
7'
Сандро Рамирес из команды Реал Сосьедад сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
6'
Реал Сосьедад имеет хороший шанс забить.
6'
Порту Кристиан нанес удар головой, но Мойя Мигель спокойно отбил мяч.
6'
Понс Пере делает скидку назад вдоль ворот
6'
Игрок из команды Жирона вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
6'
Ариц Элустондо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Адай Бенитес из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
5'
Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
4'
Буну Яссин взял и забрал мяч на выходе
4'
Кевин Родригес из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
3'
Навас Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Адай Бенитес из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
2'
Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
Ариц Элустондо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Порту Кристиан из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
1'
Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
Фол, нарушение
1'
Сандро Рамирес из команды Реал Сосьедад опасно и грубо сыграл. Соарес Дуглас пострадал.
1'
Реал Сосьедад начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Anoeta. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Реал Сосьедад 0:0 Жирона
Реал Сосьедад
87.1% (155)
Ничья:
10.7% (19)
Жирона
2.2% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Реал Сосьедад:
41.6% (74)
Реал Сосьедад:
28.1% (50)
Реал Сосьедад:
11.8% (21)
Ничья:
9% (16)
Реал Сосьедад:
2.8% (5)
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