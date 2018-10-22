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Стадион: Чиро Вигорито
46' Желтая карточкаТельо Андрес
1:0
60' ПенальтиКода Массимо
76' Желтая карточкаДиаманти Алессандро
|
46'
60'
1:0
Состав команд
Беневенто 4-3-3
- Основной состав
- 1 Пуджиони Кристиан Вратарь
- 11 Маджио Кристиан Защитник
- 14 Вольта Массимо Защитник
- 6 Биллонг Жан-Клод Защитник
- 3 Летиция Гаэтано Защитник
- 8 Тельо Андрес Полузащитник
- 10 Виола Николас Полузащитник
- 25 Filippo Bandinelli Полузащитник
- 19 Инсинье Роберто Нападающий
- 9 Кода Массимо Нападающий
- 17 Cristian Buonaiuto Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Pier Graziano Gori Вратарь
- 12 Lorenzo Montipo Вратарь
- 15 Коста Андреа Защитник
- 7 Ди Кьяра Джанлука Защитник
- 18 Гьямфи Брайт Защитник
- 28 Вольпичелли Джованни Полузащитник
- 23 Ночерино Антонио Полузащитник
- 27 Риччи Федерико Нападающий
- 16 Импрота Риккардо Нападающий
- 29 Асенсио Рауль Нападающий
- 2 Luca Sparandeo
- 21 Cy Goddard
- Главный тренер: Де Дзерби Роберто
Ливорно 3-5-2
- Основной состав
- 22 Маццони Лука Вратарь
- 4 Matteo Di Gennaro Защитник
- 3 Дайнелли Дарио Защитник
- 36 Альбертацци Микеланжело Защитник
- 33 Майкон Морейра Полузащитник
- 7 Валиани Франческо Полузащитник
- 5 Бруно Алессандро Полузащитник
- 29 Рокка Микеле Полузащитник
- 13 Фацци Николо Полузащитник
- 23 Диаманти Алессандро Нападающий
- 10 Джаннетти Никколо Нападающий
- Запасные игроки
- 38 Зима Лукаш Вратарь
- 15 Dennis Iapichino Защитник
- 21 Lorenzo Gonnelli Защитник
- 30 Tino Parisi Полузащитник
- 16 Сумаоро Брем Полузащитник
- 34 Davide Agazzi Полузащитник
- 31 Райчевич Филип Нападающий
- 18 Козак Либор Нападающий
- 27 Фрик Яник Нападающий
- 12 Thomas Romboli
- Главный тренер: Мутти Бортоло
Предыдущие игры
Беневенто (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 06.10.2018 Пескара 2:1 Беневенто СB
- 30.09.2018 Беневенто 1:3 Фоджа СB
- 25.09.2018 Читтаделла 0:1 Беневенто СB
- 21.09.2018 Беневенто 4:0 Салернитана СB
- 14.09.2018 Венеция 2:3 Беневенто СB
- 06.09.2018 Беневенто 2:1 Рома ТМК
- 27.08.2018 Беневенто 3:3 Лечче СB
- 11.08.2018 Удинезе 1:2 Беневенто К
- 05.08.2018 Беневенто 3:1 Имолезе К
- 20.05.2018 Кьево 1:0 Беневенто СA
- 12.05.2018 Беневенто 1:0 Дженоа СA
- 06.05.2018 СПАЛ 2013 2:0 Беневенто СA
- 29.04.2018 Беневенто 3:3 Удинезе СA
- 21.04.2018 Милан 0:1 Беневенто СA
- 18.04.2018 Беневенто 0:3 Аталанта СA
- 15.04.2018 Сассуоло 2:2 Беневенто СA
- 07.04.2018 Беневенто 2:4 Ювентус СA
- 04.04.2018 Беневенто 3:0 Верона СA
- 31.03.2018 Лацио 6:2 Беневенто СA
- 18.03.2018 Беневенто 1:2 Кальяри СA
Ливорно (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 07.10.2018 Ливорно 1:3 Специя СB
- 29.09.2018 Венеция 1:1 Ливорно СB
- 25.09.2018 Ливорно 0:3 Лечче СB
- 22.09.2018 Козенца 1:1 Ливорно СB
- 17.09.2018 Ливорно 0:1 Кротоне СB
- 07.09.2018 Парма 1:1 Ливорно ТМК
- 02.09.2018 Пескара 2:1 Ливорно СB
- 12.08.2018 Ливорно 0:1 Кротоне К
- 05.08.2018 Ливорно 1:1 Казертана К
- 19.05.2018 Ливорно 3:1 Лечче СCС
- 12.05.2018 Падова 5:1 Ливорно СCС
- 05.05.2018 Пьяченца 2:2 Ливорно СC
- 28.04.2018 Ливорно 1:1 Каррарезе СC
- 21.04.2018 Арцакена 2:3 Ливорно СC
- 14.04.2018 Ливорно 2:0 Пиза СC
- 07.04.2018 Ольбия 4:2 Ливорно СC
- 03.04.2018 Ареццо 1:0 Ливорно СC
- 29.03.2018 Ливорно 0:2 Монца СC
- 24.03.2018 Витербезе 1:3 Ливорно СC
- 20.03.2018 Ливорно 1:0 Сиена СC
Последние игры между собой
Беневенто
Ливорно
-
9 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 3
-
11 Угловые 0
-
2 Офсайды 5
-
10 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 1
-
60 Владение мячом, % 40
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пескара
|8
|5
|3
|0
|14 - 8
|18
|2.
|Палермо
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|3.
|Беневенто
|1:0
|7
|4
|1
|2
|14 - 10
|13
|4.
|Салернитана
|8
|3
|4
|1
|9 - 8
|13
|5.
|Фоджа
|8
|4
|0
|4
|14 - 15
|12
|6.
|Специя
|8
|4
|0
|4
|11 - 12
|12
|7.
|Лечче
|8
|3
|3
|2
|14 - 10
|12
|8.
|Читтаделла
|7
|3
|2
|2
|9 - 5
|11
|9.
|Верона
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|10.
|Кремонезе
|7
|2
|5
|0
|8 - 4
|11
|11.
|Брешия
|8
|2
|5
|1
|15 - 12
|11
|12.
|Кротоне
|8
|3
|1
|4
|11 - 12
|10
|13.
|Ascoli Calcio 1898 FC
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|14.
|Перуджа
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|15.
|Козенца
|7
|1
|4
|2
|6 - 8
|7
|16.
|Падова
|8
|1
|3
|4
|8 - 15
|6
|17.
|Венеция
|7
|1
|2
|4
|6 - 9
|5
|18.
|Карпи
|8
|1
|2
|5
|7 - 14
|5
|19.
|Ливорно
|0:1
|7
|0
|2
|5
|4 - 12
|2
|20.
|Асколи
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
Второй тайм
76'
Беневенто делает замену. Filippo Bandinelli уходит с поля, а Ночерино Антонио выходит на его замену.
76'
Диаманти Алессандро получил желтую карточку от судьи
70'
Беневенто делает замену. Cristian Buonaiuto уходит с поля, а Импрота Риккардо выходит на его замену.
66'
Беневенто делает замену. Инсинье Роберто уходит с поля, а Риччи Федерико выходит на его замену.
64'
Ливорно делает замену. Фацци Николо уходит с поля, а Райчевич Филип выходит на его замену.
60'
Г О О О О Л - Кода Массимо из команды Беневенто забивает с точки!
46'
Второй тайм начался
46'
Тельо Андрес получил желтую карточку от судьи
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
36'
Джаннетти Никколо получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ciro Vigorito. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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