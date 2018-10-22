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Стадион:
Беневенто
1:0
Второй тайм: 78'
Ливорно
0'
46' Желтая карточка
Тельо Андрес
1:0
60' Пенальти
Кода Массимо
76' Желтая карточка
Диаманти Алессандро
78'
Второй тайм
76'
Беневенто делает замену. Filippo Bandinelli уходит с поля, а Ночерино Антонио выходит на его замену.
Желтая карточка
76'
Диаманти Алессандро получил желтую карточку от судьи
70'
Беневенто делает замену. Cristian Buonaiuto уходит с поля, а Импрота Риккардо выходит на его замену.
66'
Беневенто делает замену. Инсинье Роберто уходит с поля, а Риччи Федерико выходит на его замену.
64'
Ливорно делает замену. Фацци Николо уходит с поля, а Райчевич Филип выходит на его замену.
Описание гола
60'
Г О О О О Л - Кода Массимо из команды Беневенто забивает с точки!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Желтая карточка
46'
Тельо Андрес получил желтую карточку от судьи
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
36'
Джаннетти Никколо получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ciro Vigorito. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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