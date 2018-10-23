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Дели Динамос
0:0
Второй тайм: 63'
Ченнаин
0' 63'
Второй тайм
60'
Дели Динамос делает замену. Калуджерович Андрия уходит с поля, а Кармона Адрия выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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Итог 2 Возняцки Каролин 1 Квитова Петра
1 Свитолина Элина 0 Плишкова Каролина
Позже 0 Локомотив Я 0 Металлург Мг
Позже 0 Кербер Анжелика 0 Осака Наоми
Позже 0 Стивенс Слоан 0 Бертенс Кики
Позже 0 Салават Юлаев 0 СКА


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