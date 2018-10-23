- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
0:0
Второй тайм: 63'
Состав команд
Дели Динамос
- Основной состав
- 13 Дорронсоро Франсиско Вратарь
- 20 Котал Притам Защитник
- 21 Дас Нараян Защитник
- 24 Креспи Паскуаль Защитник
- 51 Цайверлон Джанни Защитник
- 10 Михелич Рене Полузащитник
- 6 Bikramjit Singh Полузащитник
- 99 Калуджерович Андрия Нападающий
- 7 Lallianzuala Chhangte
- 22 Nanda Kumar
- 26 Rana Gharami
- Запасные игроки
- 11 Кармона Адрия Полузащитник
- 16 Раи Винит Полузащитник
- 15 Shubham Sarangi
- 14 Daniel Lalhlimpuia
- 19 Romeo Fernandes
- 3 Mohammad Sajid Dhot
- 1 Albino Gomes
Ченнаин
- Основной состав
- 1 Сингх Каранджит Вратарь
- 13 Eli Sabia Защитник
- 14 Кальдерон Иньиго Защитник
- 18 Jerry Lalrinzuala Защитник
- 24 Issac Vanmalsawma Полузащитник
- 19 Аугусто Рафаэль Полузащитник
- 30 Фернандес Францис Полузащитник
- 8 Carlos Daniel Salom Нападающий
- 10 Орланди Андреа Нападающий
- 15 Anirudh Thapa
- 11 Thoi Singh
- Запасные игроки
- 27 Alves Barreiro Veriato Mailson Защитник
- 7 Нельсон Грегори Полузащитник
- 28 Germanpreet Singh Полузащитник
- 12 Лалпекхлуа Джедже Нападающий
- 3 Tondonba Singh
- 33 Sanjiban Ghosh
- 26 Laldinliana Renthlei
Предыдущие игры
Дели Динамос (последние 20 матчей: +4 =6 -10)
- 20.10.2018 Керала Бластерс 1:1 Дели Динамос СИ
- 17.10.2018 Дели Динамос 1:2 Атлетико Калькутта СИ
- 03.10.2018 Дели Динамос 1:1 Пуне Сити СИ
- 02.03.2018 Дели Динамос 2:2 Пуне Сити СИ
- 27.02.2018 Дели Динамос 5:1 Мумбаи Сити СИ
- 24.02.2018 Дели Динамос 4:3 Атлетико Калькутта СИ
- 21.02.2018 Гоа 1:1 Дели Динамос СИ
- 14.02.2018 Нортист Юнайтед 0:1 Дели Динамос СИ
- 11.02.2018 Дели Динамос 1:1 Ченнаин СИ
- 27.01.2018 Керала Бластерс 2:1 Дели Динамос СИ
- 21.01.2018 Джамшедпур 3:2 Дели Динамос СИ
- 14.01.2018 Дели Динамос 2:0 Бенгалуру СИ
- 10.01.2018 Дели Динамос 1:3 Керала Бластерс СИ
- 07.01.2018 Ченнаин 2:2 Дели Динамос СИ
- 29.12.2017 Мумбаи Сити 4:0 Дели Динамос СИ
- 23.12.2017 Атлетико Калькутта 1:0 Дели Динамос СИ
- 16.12.2017 Дели Динамос 1:5 Гоа СИ
- 06.12.2017 Дели Динамос 0:1 Джамшедпур СИ
- 02.12.2017 Дели Динамос 0:2 Нортист Юнайтед СИ
- 26.11.2017 Бенгалуру 4:1 Дели Динамос СИ
Ченнаин (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 18.10.2018 Ченнаин 3:4 Нортист Юнайтед СИ
- 06.10.2018 Ченнаин 1:3 Гоа СИ
- 30.09.2018 Бенгалуру 1:0 Ченнаин СИ
- 17.03.2018 Бенгалуру 2:3 Ченнаин СИ
- 13.03.2018 Ченнаин 3:0 Гоа СИ
- 10.03.2018 Гоа 1:1 Ченнаин СИ
- 03.03.2018 Ченнаин 1:0 Мумбаи Сити СИ
- 23.02.2018 Керала Бластерс 0:0 Ченнаин СИ
- 18.02.2018 Ченнаин 1:1 Джамшедпур СИ
- 15.02.2018 Гоа 0:1 Ченнаин СИ
- 11.02.2018 Дели Динамос 1:1 Ченнаин СИ
- 06.02.2018 Ченнаин 1:3 Бенгалуру СИ
- 25.01.2018 Атлетико Калькутта 1:2 Ченнаин СИ
- 19.01.2018 Нортист Юнайтед 3:1 Ченнаин СИ
- 13.01.2018 Ченнаин 1:0 Пуне Сити СИ
- 07.01.2018 Ченнаин 2:2 Дели Динамос СИ
- 28.12.2017 Джамшедпур 0:1 Ченнаин СИ
- 22.12.2017 Ченнаин 1:1 Керала Бластерс СИ
- 17.12.2017 Бенгалуру 1:2 Ченнаин СИ
- 10.12.2017 Мумбаи Сити 1:0 Ченнаин СИ
Последние игры между собой
Дели Динамос: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 1
Ченнаин: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 4
- 11.02.2018 Дели Динамос 1:1 Ченнаин Суперлига Индии
- 07.01.2018 Ченнаин 2:2 Дели Динамос Суперлига Индии
- 09.11.2016 Дели Динамос 4:1 Ченнаин Суперлига Индии
- 06.10.2016 Ченнаин 1:3 Дели Динамос Суперлига Индии
- 24.11.2015 Ченнаин 4:0 Дели Динамос Суперлига Индии
- 08.10.2015 Дели Динамос 1:0 Ченнаин Суперлига Индии
- 09.12.2014 Ченнаин 2:2 Дели Динамос Суперлига Индии
- 25.10.2014 Дели Динамос 4:1 Ченнаин Суперлига Индии
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенгалуру
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|2.
|Нортист Юнайтед
|3
|2
|1
|0
|7 - 5
|7
|3.
|Джамшедпур
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|4.
|Керала Бластерс
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|5.
|Гоа
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|6.
|Мумбаи Сити
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|7.
|Атлетико Калькутта
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|8.
|Дели Динамос
|0:0
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|9.
|Пуне Сити
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|10.
|Ченнаин
|0:0
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
Второй тайм
60'
Дели Динамос делает замену. Калуджерович Андрия уходит с поля, а Кармона Адрия выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья начинает матч
Первый тайм
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация