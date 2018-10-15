Текстовая онлайн трансляция матча Янг Бойз - Валенсия

Стадион: Стад де Суиз
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Текстовая онлайн трансляция матча Янг Бойз - ВаленсияДо начала игры, которая состоится 23.10.2018, осталось 2 дня 17 часов 49 минут.
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Прогнозы на матч Янг Бойз - Валенсия
Янг Бойз
11.1% (7)
Ничья:
20.6% (13)
Валенсия
68.3% (43)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Валенсия:
41.3% (26)
0:1 Валенсия:
14.3% (9)
1:1 Ничья:
14.3% (9)
0:2 Валенсия:
9.5% (6)
2:1 Янг Бойз:
6.3% (4)
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