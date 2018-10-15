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Стадион:
Янг Бойз
 
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Валенсия
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Текстовая онлайн трансляция матча Янг Бойз - Валенсия

До начала игры, которая состоится 23.10.2018, осталось 2 дня 17 часов 49 минут.
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:
Прогнозы на матч Янг Бойз - Валенсия
Янг Бойз
11.1% (7)
Ничья:
20.6% (13)
Валенсия
68.3% (43)

Вы не участвовали в прогнозе

Валенсия:
41.3% (26)
Валенсия:
14.3% (9)
Ничья:
14.3% (9)
Валенсия:
9.5% (6)
Янг Бойз:
6.3% (4)
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