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АЕК
 
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Бавария
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Текстовая онлайн трансляция матча АЕК - Бавария

До начала игры, которая состоится 23.10.2018, осталось 2 дня 17 часов 49 минут.
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Прогнозы на матч АЕК - Бавария
АЕК
6.3% (4)
Ничья:
4.7% (3)
Бавария
89.1% (57)

Вы не участвовали в прогнозе

Бавария:
35.9% (23)
Бавария:
21.9% (14)
Бавария:
12.5% (8)
Бавария:
4.7% (3)
Бавария:
4.7% (3)
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