Текстовая онлайн трансляция матча АЕК - Бавария

Стадион: Олимпийский стадион (Афины)
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Текстовая онлайн трансляция матча АЕК - БаварияДо начала игры, которая состоится 23.10.2018, осталось 2 дня 17 часов 49 минут.
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Прогнозы на матч АЕК - Бавария
АЕК
6.3% (4)
Ничья:
4.7% (3)
Бавария
89.1% (57)
Вы не участвовали в прогнозе
0:2 Бавария:
35.9% (23)
1:2 Бавария:
21.9% (14)
1:3 Бавария:
12.5% (8)
0:3 Бавария:
4.7% (3)
0:1 Бавария:
4.7% (3)
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