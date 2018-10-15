Текстовая онлайн трансляция матча Шахтёр Донецк - Манчестер Сити

Стадион: Металлист
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Текстовая онлайн трансляция матча Шахтёр Донецк - Манчестер СитиДо начала игры, которая состоится 23.10.2018, осталось 2 дня 19 часов 54 минуты.
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Прогнозы на матч Шахтёр Донецк - Манчестер Сити
Шахтёр Донецк
16.2% (11)
Ничья:
29.4% (20)
Манчестер Сити
54.4% (37)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Манчестер Сити:
33.8% (23)
1:1 Ничья:
17.6% (12)
2:2 Ничья:
8.8% (6)
0:2 Манчестер Сити:
7.4% (5)
1:3 Манчестер Сити:
5.9% (4)
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