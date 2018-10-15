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Шахтёр Донецк
 
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Манчестер Сити
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Текстовая онлайн трансляция матча Шахтёр Донецк - Манчестер Сити

До начала игры, которая состоится 23.10.2018, осталось 2 дня 19 часов 54 минуты.
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Прогнозы на матч Шахтёр Донецк - Манчестер Сити
Шахтёр Донецк
16.2% (11)
Ничья:
29.4% (20)
Манчестер Сити
54.4% (37)

Вы не участвовали в прогнозе

Манчестер Сити:
33.8% (23)
Ничья:
17.6% (12)
Ничья:
8.8% (6)
Манчестер Сити:
7.4% (5)
Манчестер Сити:
5.9% (4)
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