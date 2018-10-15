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Стадион:
Реал Мадрид
 
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Виктория Пльзень
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Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Виктория Пльзень

До начала игры, которая состоится 23.10.2018, осталось 2 дня 19 часов 54 минуты.
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Прогнозы на матч Реал Мадрид - Виктория Пльзень
Реал Мадрид
95.3% (61)
Ничья:
4.7% (3)
Виктория Пльзень
0% (0)

Вы не участвовали в прогнозе

Реал Мадрид:
31.3% (20)
Реал Мадрид:
28.1% (18)
Реал Мадрид:
12.5% (8)
Реал Мадрид:
6.3% (4)
Ничья:
4.7% (3)
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