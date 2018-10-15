Текстовая онлайн трансляция матча Аякс - Бенфика

Стадион: Йохан Кройф Арена
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Текстовая онлайн трансляция матча Аякс - БенфикаДо начала игры, которая состоится 23.10.2018, осталось 2 дня 19 часов 53 минуты.
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Прогнозы на матч Аякс - Бенфика
Аякс
73.4% (47)
Ничья:
15.6% (10)
Бенфика
10.9% (7)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Аякс:
48.4% (31)
1:0 Аякс:
12.5% (8)
1:1 Ничья:
12.5% (8)
1:2 Бенфика:
7.8% (5)
3:1 Аякс:
4.7% (3)
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