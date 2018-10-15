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Стадион:
Рома
 
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ЦСКА Москва
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Прогнозы на матч Рома - ЦСКА Москва
Рома
69.6% (48)
Ничья:
20.3% (14)
ЦСКА Москва
10.1% (7)

Вы не участвовали в прогнозе

Рома:
21.7% (15)
Рома:
20.3% (14)
Ничья:
17.4% (12)
Рома:
10.1% (7)
Рома:
7.2% (5)
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