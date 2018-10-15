Стадион: Олимпийский (Рим)
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Текстовая онлайн трансляция матча Рома - ЦСКА МоскваДо начала игры, которая состоится 23.10.2018, осталось 2 дня 19 часов 53 минуты.
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Уйдёт ли Акинфеев из ЦСКА — 23:33
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Прогнозы на матч Рома - ЦСКА Москва
Рома
69.6% (48)
Ничья:
20.3% (14)
ЦСКА Москва
10.1% (7)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Рома:
21.7% (15)
2:0 Рома:
20.3% (14)
1:1 Ничья:
17.4% (12)
3:0 Рома:
10.1% (7)
3:1 Рома:
7.2% (5)
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