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Стадион:
Манчестер Юнайтед
 
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Ювентус
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Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - Ювентус

До начала игры, которая состоится 23.10.2018, осталось 2 дня 19 часов 53 минуты.
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Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Ювентус
Манчестер Юнайтед
25.7% (18)
Ничья:
30% (21)
Ювентус
44.3% (31)

Вы не участвовали в прогнозе

Ювентус:
24.3% (17)
Ничья:
22.9% (16)
Манчестер Юнайтед:
17.1% (12)
Ювентус:
7.1% (5)
Ювентус:
7.1% (5)
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