Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - Ювентус

Стадион: Олд Траффорд
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Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - ЮвентусДо начала игры, которая состоится 23.10.2018, осталось 2 дня 19 часов 53 минуты.
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Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Ювентус
Манчестер Юнайтед
25.7% (18)
Ничья:
30% (21)
Ювентус
44.3% (31)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Ювентус:
24.3% (17)
1:1 Ничья:
22.9% (16)
2:1 Манчестер Юнайтед:
17.1% (12)
1:3 Ювентус:
7.1% (5)
0:1 Ювентус:
7.1% (5)
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