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Стадион:
Хоффенхайм
 
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Лион
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Текстовая онлайн трансляция матча Хоффенхайм - Лион

До начала игры, которая состоится 23.10.2018, осталось 2 дня 19 часов 53 минуты.
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Прогнозы на матч Хоффенхайм - Лион
Хоффенхайм
32.3% (21)
Ничья:
41.5% (27)
Лион
26.2% (17)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
30.8% (20)
Лион:
16.9% (11)
Хоффенхайм:
16.9% (11)
Ничья:
9.2% (6)
Хоффенхайм:
9.2% (6)
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