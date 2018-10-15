Текстовая онлайн трансляция матча Хоффенхайм - Лион

Стадион: Райн-Неккар-Арена
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Текстовая онлайн трансляция матча Хоффенхайм - ЛионДо начала игры, которая состоится 23.10.2018, осталось 2 дня 19 часов 53 минуты.
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Прогнозы на матч Хоффенхайм - Лион
Хоффенхайм
32.3% (21)
Ничья:
41.5% (27)
Лион
26.2% (17)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
30.8% (20)
1:2 Лион:
16.9% (11)
2:1 Хоффенхайм:
16.9% (11)
2:2 Ничья:
9.2% (6)
1:0 Хоффенхайм:
9.2% (6)
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