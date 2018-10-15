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Стадион:
Брюгге
 
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Монако
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Текстовая онлайн трансляция матча Брюгге - Монако

До начала игры, которая состоится 24.10.2018, осталось 2 дня 19 часов 29 минут.
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:
Прогнозы на матч Брюгге - Монако
Брюгге
21.1% (15)
Ничья:
36.6% (26)
Монако
42.3% (30)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
35.2% (25)
Монако:
25.4% (18)
Брюгге:
9.9% (7)
Монако:
9.9% (7)
Брюгге:
5.6% (4)
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