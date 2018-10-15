Текстовая онлайн трансляция матча Брюгге - Монако

Стадион: Ян Брейдель
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Текстовая онлайн трансляция матча Брюгге - МонакоДо начала игры, которая состоится 24.10.2018, осталось 2 дня 19 часов 29 минут.
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Прогнозы на матч Брюгге - Монако
Брюгге
21.1% (15)
Ничья:
36.6% (26)
Монако
42.3% (30)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
35.2% (25)
1:2 Монако:
25.4% (18)
2:1 Брюгге:
9.9% (7)
0:1 Монако:
9.9% (7)
1:0 Брюгге:
5.6% (4)
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