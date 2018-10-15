Текстовая онлайн трансляция матча ПСВ - Тоттенхэм

Стадион: Филипс
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Текстовая онлайн трансляция матча ПСВ - ТоттенхэмДо начала игры, которая состоится 24.10.2018, осталось 2 дня 19 часов 29 минут.
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Прогнозы на матч ПСВ - Тоттенхэм
ПСВ
16% (12)
Ничья:
17.3% (13)
Тоттенхэм
66.7% (50)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Тоттенхэм:
44% (33)
1:1 Ничья:
12% (9)
2:1 ПСВ:
8% (6)
0:1 Тоттенхэм:
6.7% (5)
2:2 Ничья:
5.3% (4)
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