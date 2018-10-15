  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Лига чемпионов
  5. Группа B
Стадион:
ПСВ
 
Позже
Тоттенхэм
announcement
-

Текстовая онлайн трансляция матча ПСВ - Тоттенхэм

До начала игры, которая состоится 24.10.2018, осталось 2 дня 19 часов 29 минут.
Сделайте свой прогноз
Сделайте прогноз...

...или угадайте счет

:
Прогнозы на матч ПСВ - Тоттенхэм
ПСВ
16% (12)
Ничья:
17.3% (13)
Тоттенхэм
66.7% (50)

Вы не участвовали в прогнозе

Тоттенхэм:
44% (33)
Ничья:
12% (9)
ПСВ:
8% (6)
Тоттенхэм:
6.7% (5)
Ничья:
5.3% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола

Не только футбол

ПП 1 СКА 2 ЦСКА Москва
Итог США. Гонка
Позже 0 Салават Юлаев 0 Авангард


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация