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Стадион:
Ливерпуль
 
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Црвена Звезда
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Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Црвена Звезда

До начала игры, которая состоится 24.10.2018, осталось 2 дня 21 час 34 минуты.
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Прогнозы на матч Ливерпуль - Црвена Звезда
Ливерпуль
94.4% (68)
Ничья:
4.2% (3)
Црвена Звезда
1.4% (1)

Вы не участвовали в прогнозе

Ливерпуль:
27.8% (20)
Ливерпуль:
27.8% (20)
Ливерпуль:
8.3% (6)
Ливерпуль:
8.3% (6)
Ливерпуль:
6.9% (5)
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