Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Црвена Звезда

Стадион: Энфилд
Позже
-
Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Црвена ЗвездаДо начала игры, которая состоится 24.10.2018, осталось 2 дня 21 час 34 минуты.
Новости матча
Сделайте свой прогноз
Прогнозы на матч Ливерпуль - Црвена Звезда
Ливерпуль
94.4% (68)
Ничья:
4.2% (3)
Црвена Звезда
1.4% (1)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Ливерпуль:
27.8% (20)
3:0 Ливерпуль:
27.8% (20)
2:1 Ливерпуль:
8.3% (6)
4:0 Ливерпуль:
8.3% (6)
3:1 Ливерпуль:
6.9% (5)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация