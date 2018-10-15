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Стадион:
Галатасарай
 
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Шальке 04
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Текстовая онлайн трансляция матча Галатасарай - Шальке 04

До начала игры, которая состоится 24.10.2018, осталось 2 дня 21 час 33 минуты.
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Прогнозы на матч Галатасарай - Шальке 04
Галатасарай
51.5% (35)
Ничья:
26.5% (18)
Шальке 04
22.1% (15)

Вы не участвовали в прогнозе

Галатасарай:
29.4% (20)
Ничья:
22.1% (15)
Шальке 04:
16.2% (11)
Галатасарай:
16.2% (11)
Галатасарай:
2.9% (2)
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