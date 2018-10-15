Текстовая онлайн трансляция матча Барселона - Интер Милан

Стадион: Камп Ноу
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Текстовая онлайн трансляция матча Барселона - Интер МиланДо начала игры, которая состоится 24.10.2018, осталось 2 дня 21 час 34 минуты.
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Прогнозы на матч Барселона - Интер Милан
Барселона
85.5% (59)
Ничья:
10.1% (7)
Интер Милан
4.3% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Барселона:
31.9% (22)
2:1 Барселона:
27.5% (19)
3:1 Барселона:
11.6% (8)
2:2 Ничья:
5.8% (4)
3:2 Барселона:
4.3% (3)
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