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Стадион:
Барселона
 
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Интер Милан
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Текстовая онлайн трансляция матча Барселона - Интер Милан

До начала игры, которая состоится 24.10.2018, осталось 2 дня 21 час 34 минуты.
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Прогнозы на матч Барселона - Интер Милан
Барселона
85.5% (59)
Ничья:
10.1% (7)
Интер Милан
4.3% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Барселона:
31.9% (22)
Барселона:
27.5% (19)
Барселона:
11.6% (8)
Ничья:
5.8% (4)
Барселона:
4.3% (3)
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