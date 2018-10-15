Текстовая онлайн трансляция матча Локомотив Москва - Порту

Стадион: РЖД Арена
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Текстовая онлайн трансляция матча Локомотив Москва - ПортуДо начала игры, которая состоится 24.10.2018, осталось 2 дня 21 час 33 минуты.
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Прогнозы на матч Локомотив Москва - Порту
Локомотив Москва
29.2% (21)
Ничья:
30.6% (22)
Порту
40.3% (29)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
27.8% (20)
1:2 Порту:
18.1% (13)
0:1 Порту:
15.3% (11)
2:1 Локомотив Москва:
13.9% (10)
1:0 Локомотив Москва:
8.3% (6)
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