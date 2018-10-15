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Стадион:
Боруссия Д
 
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Атлетико М
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Текстовая онлайн трансляция матча Боруссия Д - Атлетико М

До начала игры, которая состоится 24.10.2018, осталось 2 дня 21 час 33 минуты.
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:
Прогнозы на матч Боруссия Д - Атлетико М
Боруссия Д
40% (28)
Ничья:
44.3% (31)
Атлетико М
15.7% (11)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
32.9% (23)
Боруссия Д:
24.3% (17)
Атлетико М:
11.4% (8)
Ничья:
8.6% (6)
Боруссия Д:
5.7% (4)
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