Текстовая онлайн трансляция матча Боруссия Д - Атлетико М

Стадион: Сигнал Идуна Парк
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Текстовая онлайн трансляция матча Боруссия Д - Атлетико МДо начала игры, которая состоится 24.10.2018, осталось 2 дня 21 час 33 минуты.
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Прогнозы на матч Боруссия Д - Атлетико М
Боруссия Д
40% (28)
Ничья:
44.3% (31)
Атлетико М
15.7% (11)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
32.9% (23)
2:1 Боруссия Д:
24.3% (17)
1:2 Атлетико М:
11.4% (8)
2:2 Ничья:
8.6% (6)
3:1 Боруссия Д:
5.7% (4)
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