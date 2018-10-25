Стадион: Ред Булл Арена
3:0
Конец матча
14' Желтая карточкаШербечич Бесим
1:0
34' ГолДаббур Мунас
2:0
53' ГолВольф Ханнес
3:0
59' ПенальтиДаббур Мунас
67' Желтая карточкаЙенсен Майк
84' Желтая карточкаРамальо Андре
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
84'
Рамальо Андре получил желтую карточку от судьи
82'
Ред Булл Зальцбург делает замену. Вольф Ханнес уходит с поля, а Минамино Такуми выходит на его замену.
75'
Ред Булл Зальцбург делает замену. Самассеку Диади уходит с поля, а Шлагер Ксавер выходит на его замену.
72'
Ред Булл Зальцбург делает замену. Даббур Мунас уходит с поля, а Превляк Смаил выходит на его замену.
71'
Русенборг делает замену. Йенсен Майк уходит с поля, а Денич Джордже выходит на его замену.
67'
Йенсен Майк получил желтую карточку от судьи
66'
Русенборг делает замену. Де Ланлай Янн-Эрик уходит с поля, а Адегбенро Самуэль выходит на его замену.
59'
Г О О О О Л - Даббур Мунас из команды Ред Булл Зальцбург забивает с точки!
56'
Русенборг делает замену. Бендтнер Никлас уходит с поля, а Вильяльмссон Маттиас выходит на его замену.
53'
Г О О О О Л - Вольф Ханнес бьет в цель!
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
34'
Г О О О О Л - Даббур Мунас бьет в цель!
14'
Шербечич Бесим получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Ред Булл Зальцбург 3:0 Русенборг
Ред Булл Зальцбург
91.9% (159)
Ничья:
6.4% (11)
Русенборг
1.7% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Ред Булл Зальцбург:
29.5% (51)
2:1 Ред Булл Зальцбург:
29.5% (51)
3:1 Ред Булл Зальцбург:
14.5% (25)
1:0 Ред Булл Зальцбург:
10.4% (18)
1:1 Ничья:
5.8% (10)
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