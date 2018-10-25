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Стадион:
Ред Булл Зальцбург
3:0
Конец матча
Русенборг
0'
14' Желтая карточка
Шербечич Бесим
1:0
34' Гол
Даббур Мунас
2:0
53' Гол
Вольф Ханнес
3:0
59' Пенальти
Даббур Мунас
67' Желтая карточка
Йенсен Майк
84' Желтая карточка
Рамальо Андре
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
84'
Рамальо Андре получил желтую карточку от судьи
82'
Ред Булл Зальцбург делает замену. Вольф Ханнес уходит с поля, а Минамино Такуми выходит на его замену.
75'
Ред Булл Зальцбург делает замену. Самассеку Диади уходит с поля, а Шлагер Ксавер выходит на его замену.
72'
Ред Булл Зальцбург делает замену. Даббур Мунас уходит с поля, а Превляк Смаил выходит на его замену.
71'
Русенборг делает замену. Йенсен Майк уходит с поля, а Денич Джордже выходит на его замену.
Желтая карточка
67'
Йенсен Майк получил желтую карточку от судьи
66'
Русенборг делает замену. Де Ланлай Янн-Эрик уходит с поля, а Адегбенро Самуэль выходит на его замену.
Описание гола
59'
Г О О О О Л - Даббур Мунас из команды Ред Булл Зальцбург забивает с точки!
56'
Русенборг делает замену. Бендтнер Никлас уходит с поля, а Вильяльмссон Маттиас выходит на его замену.
Описание гола
53'
Г О О О О Л - Вольф Ханнес бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
34'
Г О О О О Л - Даббур Мунас бьет в цель!
Желтая карточка
14'
Шербечич Бесим получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Ред Булл Зальцбург 3:0 Русенборг
Ред Булл Зальцбург
91.9% (159)
Ничья:
6.4% (11)
Русенборг
1.7% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Ред Булл Зальцбург:
29.5% (51)
Ред Булл Зальцбург:
29.5% (51)
Ред Булл Зальцбург:
14.5% (25)
Ред Булл Зальцбург:
10.4% (18)
Ничья:
5.8% (10)
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