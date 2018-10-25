Стадион: Телья Паркен Зрители: 20672
0:1
Конец матча
2' Желтая карточкаСотириу Пиерос
23' Желтая карточкаН'Дойе Даме
39' Желтая карточкаБоржил Ян
0:1
46' ГолМатоушек Ян
55' Желтая карточкаЦоуфал Владимир
64' Желтая карточкаТраоре Ибрагим
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Второй тайм
97'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Славия Прага вырывает победу
97'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
97'
Сегодняшная посещаемость составляет 20672 болельщиков
96'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
96'
96'
96'
96'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
96'
Вавро Денис из команды Копенгаген сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
95'
95'
Траоре Ибрагим не смог попасть в створ ударом издали
95'
Дели Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
95'
95'
95'
95'
94'
Дели Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
94'
Н'Дойе Даме из команды Копенгаген сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
94'
94'
Славия Прага начинает контратаку
94'
Андерсен Стефан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
93'
Судья сигнализирует, что Тецл Станислав из команды Славия Прага поставил подножку. Пострадал Бьеллан Андреас
93'
93'
Опасность предотвращена - Папаяннопулос Сотирис из команды Копенгаген вступил в отбор удачно
93'
Славия Прага начинает контратаку
93'
92'
92'
Судья сигнализирует, что Змргал Яромир из команды Славия Прага поставил подножку. Пострадал Анкерсен Петер
92'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
91'
Матч возобновлен
91'
Тактическая замена. Гушбауэр Йозеф уходит с поля и его заменяет Дели Симон
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
90'
Коларж Ондржей возвращается на поле.
90'
Коларж Ондржей на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
89'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
89'
89'
Хольсе Карло из команды Копенгаген сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
89'
Соучек Томаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Папаяннопулос Сотирис из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
88'
88'
88'
Судья сигнализирует, что Гушбауэр Йозеф из команды Славия Прага поставил подножку. Пострадал Андерсен Стефан
88'
Вавро Денис из команды Копенгаген сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
88'
Бьеллан Андреас делает длинную передачу вперед
87'
Тецл Станислав из команды Славия Прага в офсайде
87'
Гушбауэр Йозеф из команды Славия Прага делает передачу одноклубнику.
87'
Боржил Ян из команды Славия Прага отправил кросс в штрафную...
87'
Тецл Станислав из команды Славия Прага в офсайде
86'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
86'
Хорошую попытку сделал Фрыдрых Михал. Удар в створ, но вратарь начеку
86'
86'
Гушбауэр Йозеф из команды Славия Прага подал угловой справа.
86'
Тактическая замена. Стох Мирослав уходит с поля и его заменяет Фрыдрых Михал
85'
Цоуфал Владимир из команды Славия Прага делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
85'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген в офсайде
84'
Тактическая замена. Фальк Расмус уходит с поля и его заменяет Вавро Денис
84'
Тактическая замена. Сков Роберт уходит с поля и его заменяет Кодро Кенан
84'
Грегуш Ян делает длинную передачу вперед
84'
Анкерсен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
83'
Соучек Томаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
82'
Андерсен Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Боржил Ян из команды Славия Прага сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
81'
81'
81'
81'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
80'
80'
80'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
80'
Сков Роберт из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
79'
79'
Судья сигнализирует, что Кудела Ондрей из команды Славия Прага поставил подножку. Пострадал Сотириу Пиерос
79'
79'
78'
78'
Н'Дойе Даме нанес удар, но тот был заблокирован.
78'
Хольсе Карло из команды Копенгаген сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
77'
Судья сигнализирует, что Нгадеу Майкл из команды Славия Прага поставил подножку. Пострадал Сотириу Пиерос
77'
76'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
76'
Н'Дойе Даме из команды Копенгаген в офсайде
76'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген делает передачу одноклубнику.
76'
Траоре Ибрагим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
75'
Бенгтссон Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
75'
Матч возобновлен
75'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
75'
74'
74'
73'
73'
Н'Дойе Даме задерживает мяч рукой
73'
73'
72'
Тактическая замена. Матоушек Ян уходит с поля и его заменяет Тецл Станислав
72'
Сков Роберт решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
71'
Матч возобновлен
71'
Н'Дойе Даме возвращается на поле.
71'
Фишер Виктор получил травму и заменен. Хольсе Карло выходит на поле.
71'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
70'
Судья сигнализирует, что Соучек Томаш из команды Славия Прага поставил подножку. Пострадал Н'Дойе Даме
70'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
70'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
69'
69'
69'
68'
68'
68'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
67'
67'
66'
Змргал Яромир из команды Славия Прага в офсайде
66'
Стох Мирослав из команды Славия Прага сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
66'
65'
65'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
64'
Траоре Ибрагим получил желтую карточку от судьи
64'
Траоре Ибрагим упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил
64'
Боржил Ян из команды Славия Прага отправил кросс в штрафную...
64'
63'
Судья сигнализирует, что Сотириу Пиерос из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Соучек Томаш
63'
Боржил Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Грегуш Ян из команды Копенгаген сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
62'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
62'
62'
61'
Траоре Ибрагим задерживает мяч рукой
61'
61'
Цоуфал Владимир наказан за толчок Фишер Виктор
60'
60'
60'
Матоушек Ян из команды Славия Прага не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
60'
59'
Сотириу Пиерос задерживает мяч рукой
59'
Андерсен Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
59'
Н'Дойе Даме из команды Копенгаген в офсайде
58'
Фишер Виктор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
58'
Нгадеу Майкл наказан за толчок Грегуш Ян
57'
57'
57'
Фишер Виктор возвращается на поле.
57'
Матч возобновлен
56'
Ох, нехорошо это выглядит. Фишер Виктор получил травму и медбригада забирает его с поля.
55'
Цоуфал Владимир получил желтую карточку от судьи
55'
Фишер Виктор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
55'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
55'
Судья сигнализирует, что Цоуфал Владимир из команды Славия Прага поставил подножку. Пострадал Фишер Виктор
55'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
53'
52'
52'
51'
51'
50'
ШАНС! Гушбауэр Йозеф нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
50'
Н'Дойе Даме выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Гушбауэр Йозеф из команды Славия Прага подал угловой справа.
50'
Цоуфал Владимир из команды Славия Прага делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
50'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
46'
Цоуфал Владимир сделал результативную передачу.
46'
Г О О О О Л - Матоушек Ян изменил счет на табло!
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Матоушек Ян из команды Славия Прага в офсайде
47'
Цоуфал Владимир из команды Славия Прага направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
46'
46'
ШАНС! Папаяннопулос Сотирис нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
46'
Папаяннопулос Сотирис нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
45'
44'
Боржил Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Фишер Виктор из команды Копенгаген сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
43'
После дальнего удара, который нанес Гушбауэр Йозеф мяч отбит вратарем
43'
43'
Андерсен Стефан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
42'
Судья сигнализирует, что Гушбауэр Йозеф из команды Славия Прага поставил подножку. Пострадал Анкерсен Петер
42'
42'
42'
42'
42'
Бьеллан Андреас делает длинную передачу вперед
41'
41'
41'
Грегуш Ян не смог попасть в створ ударом издали
40'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
40'
Судья сигнализирует, что Стох Мирослав из команды Славия Прага поставил подножку. Пострадал Грегуш Ян
40'
Опасность предотвращена - Анкерсен Петер из команды Копенгаген вступил в отбор удачно
40'
40'
40'
Анкерсен Петер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
39'
Боржил Ян получил желтую карточку от судьи
39'
Боржил Ян наказан за толчок Сков Роберт
38'
Траоре Ибрагим наказан за толчок Анкерсен Петер
38'
37'
37'
Опасность предотвращена - Нгадеу Майкл из команды Славия Прага вступил в отбор удачно
37'
Н'Дойе Даме из команды Копенгаген сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
37'
37'
Папаяннопулос Сотирис из команды Копенгаген сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
36'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
36'
36'
Шанс! Н'Дойе Даме из команды Копенгаген пробил головой, но мимо
35'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
35'
35'
35'
Боржил Ян из команды Славия Прага сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
34'
Кудела Ондрей из команды Славия Прага делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
34'
33'
33'
Фишер Виктор из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
33'
Копенгаген начинает контратаку
33'
33'
Н'Дойе Даме выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
33'
Стох Мирослав из команды Славия Прага разыграл угловой с левого угла.
32'
Н'Дойе Даме делает подножку сопернику.
31'
31'
30'
Стох Мирослав выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Коларж Ондржей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
30'
Фишер Виктор из команды Копенгаген подал угловой слева.
30'
Фишер Виктор нанес удар, но тот был заблокирован.
29'
Матоушек Ян из команды Славия Прага в офсайде
28'
28'
Н'Дойе Даме из команды Копенгаген делает передачу одноклубнику.
28'
27'
27'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
27'
Цоуфал Владимир из команды Славия Прага играет слишком грубо. Фишер Виктор оказался на газоне.
27'
27'
Гушбауэр Йозеф из команды Славия Прага отправил кросс в штрафную...
27'
Змргал Яромир из команды Славия Прага в офсайде
26'
Папаяннопулос Сотирис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Боржил Ян из команды Славия Прага сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
26'
26'
Цоуфал Владимир из команды Славия Прага делает навес прямо в штрафную.
25'
Кудела Ондрей возвращается на поле.
25'
Матч возобновлен
25'
Ох, нехорошо это выглядит. Кудела Ондрей получил травму и медбригада забирает его с поля.
24'
Кудела Ондрей на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
24'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
23'
Н'Дойе Даме получил желтую карточку от судьи
23'
Н'Дойе Даме наказан за толчок Кудела Ондрей
23'
Бенгтссон Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
22'
22'
Судья сигнализирует, что Гушбауэр Йозеф из команды Славия Прага поставил подножку. Пострадал Фальк Расмус
22'
Н'Дойе Даме из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
22'
Траоре Ибрагим из команды Славия Прага играет слишком грубо. Анкерсен Петер оказался на газоне.
21'
21'
21'
Н'Дойе Даме из команды Копенгаген делает передачу одноклубнику.
21'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
21'
20'
20'
20'
20'
19'
18'
18'
18'
18'
17'
Цоуфал Владимир из команды Славия Прага делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
17'
16'
Коларж Ондржей делает длинную передачу вперед
16'
Судья сигнализирует, что Н'Дойе Даме из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Траоре Ибрагим
15'
15'
Сков Роберт из команды Копенгаген делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
14'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
14'
Бенгтссон Пьер делает длинную передачу вперед
14'
Гушбауэр Йозеф из команды Славия Прага делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
13'
12'
12'
12'
12'
Бьеллан Андреас из команды Копенгаген пробил со штрафного, но очень мимо цели.
11'
Судья сигнализирует, что Стох Мирослав из команды Славия Прага поставил подножку. Пострадал Грегуш Ян
11'
10'
Нгадеу Майкл из команды Славия Прага направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
10'
Боржил Ян из команды Славия Прага в офсайде
9'
Траоре Ибрагим делает длинную передачу вперед
9'
9'
9'
Матоушек Ян задерживает мяч рукой
8'
Стох Мирослав из команды Славия Прага сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
8'
8'
ШАНС! Боржил Ян нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
7'
Стох Мирослав из команды Славия Прага подал угловой слева.
7'
Бьеллан Андреас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
7'
Опасность! Боржил Ян из команды Славия Прага отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
7'
Кудела Ондрей делает длинную передачу вперед
6'
6'
6'
5'
Судья сигнализирует, что Траоре Ибрагим из команды Славия Прага поставил подножку. Пострадал Сотириу Пиерос
5'
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 27%, [team2]: 73%.
5'
4'
Гушбауэр Йозеф из команды Славия Прага сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
3'
3'
Кудела Ондрей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
2'
Матч возобновлен
2'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
2'
Сотириу Пиерос получил желтую карточку от судьи
2'
Судья сигнализирует, что Сотириу Пиерос из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Кудела Ондрей
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Копенгаген начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Telia Parken. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Копенгаген 0:1 Славия Прага
Копенгаген
73.1% (128)
Ничья:
24.6% (43)
Славия Прага
2.3% (4)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Копенгаген:
32.6% (57)
2:1 Копенгаген:
24% (42)
1:1 Ничья:
21.7% (38)
2:0 Копенгаген:
12% (21)
0:0 Ничья:
1.7% (3)
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