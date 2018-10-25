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  4. Лига Европы
  5. Группа C
Стадион: Зрители: 20672
Копенгаген
0:1
Конец матча
Славия Прага
0'
2' Желтая карточка
Сотириу Пиерос
23' Желтая карточка
Н'Дойе Даме
39' Желтая карточка
Боржил Ян
0:1
46' Гол
Матоушек Ян
55' Желтая карточка
Цоуфал Владимир
64' Желтая карточка
Траоре Ибрагим
90'+7
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Второй тайм
97'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Славия Прага вырывает победу
Свисток
97'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
97'
Сегодняшная посещаемость составляет 20672 болельщиков
96'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
96'
Коларж Ондржей взял и забрал мяч на выходе
96'
Бьеллан Андреас из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
96'
Н'Дойе Даме из команды Копенгаген сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
96'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
96'
Вавро Денис из команды Копенгаген сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
95'
Андерсен Стефан из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
95'
Траоре Ибрагим не смог попасть в створ ударом издали
95'
Дели Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
95'
Андерсен Стефан из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
95'
Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
95'
Нгадеу Майкл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
95'
Бьеллан Андреас из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
94'
Дели Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Андерсен Стефан из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
94'
Н'Дойе Даме из команды Копенгаген сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
94'
Цоуфал Владимир из команды Славия Прага отправил кросс в штрафную...
94'
Славия Прага начинает контратаку
94'
Андерсен Стефан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
93'
Судья сигнализирует, что Тецл Станислав из команды Славия Прага поставил подножку. Пострадал Бьеллан Андреас
93'
Кудела Ондрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Опасность предотвращена - Папаяннопулос Сотирис из команды Копенгаген вступил в отбор удачно
93'
Славия Прага начинает контратаку
93'
Кудела Ондрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
92'
Судья сигнализирует, что Змргал Яромир из команды Славия Прага поставил подножку. Пострадал Анкерсен Петер
92'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
91'
Матч возобновлен
91'
Тактическая замена. Гушбауэр Йозеф уходит с поля и его заменяет Дели Симон
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
Травма, повреждение
90'
Коларж Ондржей возвращается на поле.
Травма, повреждение
90'
Коларж Ондржей на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
89'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
89'
Коларж Ондржей взял и забрал мяч на выходе
89'
Хольсе Карло из команды Копенгаген сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
89'
Соучек Томаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Папаяннопулос Сотирис из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
88'
Нгадеу Майкл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Бьеллан Андреас из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
88'
Судья сигнализирует, что Гушбауэр Йозеф из команды Славия Прага поставил подножку. Пострадал Андерсен Стефан
88'
Вавро Денис из команды Копенгаген сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
88'
Бьеллан Андреас делает длинную передачу вперед
Офсайд
87'
Тецл Станислав из команды Славия Прага в офсайде
87'
Гушбауэр Йозеф из команды Славия Прага делает передачу одноклубнику.
87'
Боржил Ян из команды Славия Прага отправил кросс в штрафную...
Офсайд
87'
Тецл Станислав из команды Славия Прага в офсайде
86'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
86'
Хорошую попытку сделал Фрыдрых Михал. Удар в створ, но вратарь начеку
86'
Бьеллан Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
86'
Гушбауэр Йозеф из команды Славия Прага подал угловой справа.
86'
Тактическая замена. Стох Мирослав уходит с поля и его заменяет Фрыдрых Михал
85'
Цоуфал Владимир из команды Славия Прага делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Офсайд
85'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген в офсайде
84'
Тактическая замена. Фальк Расмус уходит с поля и его заменяет Вавро Денис
84'
Тактическая замена. Сков Роберт уходит с поля и его заменяет Кодро Кенан
84'
Грегуш Ян делает длинную передачу вперед
84'
Анкерсен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Траоре Ибрагим из команды Славия Прага сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
83'
Соучек Томаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Бьеллан Андреас из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
82'
Андерсен Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Боржил Ян из команды Славия Прага сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
81'
Коларж Ондржей взял и забрал мяч на выходе
81'
Н'Дойе Даме из команды Копенгаген сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
81'
Нгадеу Майкл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
80'
Бьеллан Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Цоуфал Владимир из команды Славия Прага отправил кросс в штрафную...
80'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
80'
Сков Роберт из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
79'
Бенгтссон Пьер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
79'
Судья сигнализирует, что Кудела Ондрей из команды Славия Прага поставил подножку. Пострадал Сотириу Пиерос
79'
Бьеллан Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Цоуфал Владимир из команды Славия Прага отправил кросс в штрафную...
78'
Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
78'
Н'Дойе Даме нанес удар, но тот был заблокирован.
78'
Хольсе Карло из команды Копенгаген сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
77'
Судья сигнализирует, что Нгадеу Майкл из команды Славия Прага поставил подножку. Пострадал Сотириу Пиерос
77'
Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
76'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
Офсайд
76'
Н'Дойе Даме из команды Копенгаген в офсайде
76'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген делает передачу одноклубнику.
76'
Траоре Ибрагим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
75'
Бенгтссон Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Стох Мирослав из команды Славия Прага отправил кросс в штрафную...
75'
Матч возобновлен
75'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
75'
Славия Прага вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
74'
Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
74'
Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
73'
Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
73'
Н'Дойе Даме задерживает мяч рукой
73'
Славия Прага вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
73'
Удар от ворот произведет Славия Прага
72'
Тактическая замена. Матоушек Ян уходит с поля и его заменяет Тецл Станислав
72'
Сков Роберт решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
71'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
71'
Н'Дойе Даме возвращается на поле.
71'
Фишер Виктор получил травму и заменен. Хольсе Карло выходит на поле.
71'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
70'
Судья сигнализирует, что Соучек Томаш из команды Славия Прага поставил подножку. Пострадал Н'Дойе Даме
70'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
70'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
69'
Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
69'
Кудела Ондрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Н'Дойе Даме из команды Копенгаген сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
68'
Славия Прага вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
68'
Кудела Ондрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
67'
Удар от ворот произведет Копенгаген
67'
Славия Прага вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Офсайд
66'
Змргал Яромир из команды Славия Прага в офсайде
66'
Стох Мирослав из команды Славия Прага сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
66'
Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
65'
Славия Прага вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
65'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
Желтая карточка
64'
Траоре Ибрагим получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
64'
Траоре Ибрагим упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил
64'
Боржил Ян из команды Славия Прага отправил кросс в штрафную...
64'
Славия Прага вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
63'
Судья сигнализирует, что Сотириу Пиерос из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Соучек Томаш
63'
Боржил Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Грегуш Ян из команды Копенгаген сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
62'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
62'
Славия Прага вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
62'
Бенгтссон Пьер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
61'
Траоре Ибрагим задерживает мяч рукой
61'
Бенгтссон Пьер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
61'
Цоуфал Владимир наказан за толчок Фишер Виктор
60'
Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
60'
Удар от ворот произведет Копенгаген
60'
Матоушек Ян из команды Славия Прага не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
60'
Стох Мирослав из команды Славия Прага отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
59'
Сотириу Пиерос задерживает мяч рукой
59'
Андерсен Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Траоре Ибрагим из команды Славия Прага сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Офсайд
59'
Н'Дойе Даме из команды Копенгаген в офсайде
58'
Фишер Виктор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
58'
Нгадеу Майкл наказан за толчок Грегуш Ян
57'
Славия Прага вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
57'
Славия Прага вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Травма, повреждение
57'
Фишер Виктор возвращается на поле.
57'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
56'
Ох, нехорошо это выглядит. Фишер Виктор получил травму и медбригада забирает его с поля.
Желтая карточка
55'
Цоуфал Владимир получил желтую карточку от судьи
Травма, повреждение
55'
Фишер Виктор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
55'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
55'
Судья сигнализирует, что Цоуфал Владимир из команды Славия Прага поставил подножку. Пострадал Фишер Виктор
55'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
53'
Андерсен Стефан делает длинную передачу вперед
52'
Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
52'
Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
51'
Славия Прага вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
51'
Удар от ворот произведет Копенгаген
50'
ШАНС! Гушбауэр Йозеф нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
50'
Н'Дойе Даме выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
50'
Гушбауэр Йозеф из команды Славия Прага подал угловой справа.
50'
Цоуфал Владимир из команды Славия Прага делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
50'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
46'
Цоуфал Владимир сделал результативную передачу.
Описание гола
46'
Г О О О О Л - Матоушек Ян изменил счет на табло!
46'
Цоуфал Владимир из команды Славия Прага отправил кросс в штрафную...
46'
Бьеллан Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Цоуфал Владимир из команды Славия Прага отправил кросс в штрафную...
46'
Цоуфал Владимир из команды Славия Прага отправил кросс в штрафную...
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Офсайд
47'
Матоушек Ян из команды Славия Прага в офсайде
47'
Цоуфал Владимир из команды Славия Прага направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
46'
Удар от ворот произведет Славия Прага
46'
ШАНС! Папаяннопулос Сотирис нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
46'
Папаяннопулос Сотирис нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
45'
Славия Прага вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
44'
Боржил Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Фишер Виктор из команды Копенгаген сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
43'
После дальнего удара, который нанес Гушбауэр Йозеф мяч отбит вратарем
43'
Коларж Ондржей взял и забрал мяч на выходе
43'
Андерсен Стефан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
42'
Судья сигнализирует, что Гушбауэр Йозеф из команды Славия Прага поставил подножку. Пострадал Анкерсен Петер
42'
Бьеллан Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Траоре Ибрагим из команды Славия Прага сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
42'
Цоуфал Владимир из команды Славия Прага сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
42'
Коларж Ондржей взял и забрал мяч на выходе
42'
Бьеллан Андреас делает длинную передачу вперед
41'
Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
41'
Удар от ворот произведет Славия Прага
41'
Грегуш Ян не смог попасть в створ ударом издали
40'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
Фол, нарушение
40'
Судья сигнализирует, что Стох Мирослав из команды Славия Прага поставил подножку. Пострадал Грегуш Ян
40'
Опасность предотвращена - Анкерсен Петер из команды Копенгаген вступил в отбор удачно
40'
Цоуфал Владимир из команды Славия Прага сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
40'
Кудела Ондрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Анкерсен Петер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
39'
Боржил Ян получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
39'
Боржил Ян наказан за толчок Сков Роберт
Фол, нарушение
38'
Траоре Ибрагим наказан за толчок Анкерсен Петер
38'
Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
37'
Коларж Ондржей взял и забрал мяч на выходе
37'
Опасность предотвращена - Нгадеу Майкл из команды Славия Прага вступил в отбор удачно
37'
Н'Дойе Даме из команды Копенгаген сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
37'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
37'
Папаяннопулос Сотирис из команды Копенгаген сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
36'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
36'
Удар от ворот произведет Славия Прага
36'
Шанс! Н'Дойе Даме из команды Копенгаген пробил головой, но мимо
35'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
35'
Нгадеу Майкл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Андерсен Стефан делает длинную передачу вперед
35'
Боржил Ян из команды Славия Прага сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
34'
Кудела Ондрей из команды Славия Прага делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
34'
Славия Прага вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
33'
Нгадеу Майкл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Фишер Виктор из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
33'
Копенгаген начинает контратаку
33'
Славия Прага вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
33'
Н'Дойе Даме выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Стох Мирослав из команды Славия Прага отправил кросс в штрафную...
Угловой
33'
Стох Мирослав из команды Славия Прага разыграл угловой с левого угла.
Фол, нарушение
32'
Н'Дойе Даме делает подножку сопернику.
31'
Коларж Ондржей взял и забрал мяч на выходе
31'
Анкерсен Петер делает длинную передачу вперед
30'
Стох Мирослав выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Коларж Ондржей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
Угловой
30'
Фишер Виктор из команды Копенгаген подал угловой слева.
30'
Фишер Виктор нанес удар, но тот был заблокирован.
Офсайд
29'
Матоушек Ян из команды Славия Прага в офсайде
28'
Коларж Ондржей взял и забрал мяч на выходе
28'
Н'Дойе Даме из команды Копенгаген делает передачу одноклубнику.
28'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
27'
Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
27'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
Фол, нарушение
27'
Цоуфал Владимир из команды Славия Прага играет слишком грубо. Фишер Виктор оказался на газоне.
27'
Бьеллан Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Гушбауэр Йозеф из команды Славия Прага отправил кросс в штрафную...
Офсайд
27'
Змргал Яромир из команды Славия Прага в офсайде
26'
Папаяннопулос Сотирис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Боржил Ян из команды Славия Прага сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
26'
Бьеллан Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Цоуфал Владимир из команды Славия Прага делает навес прямо в штрафную.
Травма, повреждение
25'
Кудела Ондрей возвращается на поле.
25'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
25'
Ох, нехорошо это выглядит. Кудела Ондрей получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
24'
Кудела Ондрей на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
24'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
23'
Н'Дойе Даме получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
23'
Н'Дойе Даме наказан за толчок Кудела Ондрей
23'
Бенгтссон Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Цоуфал Владимир из команды Славия Прага сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
22'
Славия Прага вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
22'
Судья сигнализирует, что Гушбауэр Йозеф из команды Славия Прага поставил подножку. Пострадал Фальк Расмус
22'
Н'Дойе Даме из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
22'
Траоре Ибрагим из команды Славия Прага играет слишком грубо. Анкерсен Петер оказался на газоне.
21'
Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
21'
Кудела Ондрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Н'Дойе Даме из команды Копенгаген делает передачу одноклубнику.
21'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
21'
Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
20'
Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
20'
Стох Мирослав из команды Славия Прага отправил кросс в штрафную...
20'
Бьеллан Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Стох Мирослав из команды Славия Прага отправил кросс в штрафную...
19'
Славия Прага вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
18'
Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
18'
Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
18'
Нгадеу Майкл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
17'
Цоуфал Владимир из команды Славия Прага делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
17'
Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
16'
Коларж Ондржей делает длинную передачу вперед
Фол, нарушение
16'
Судья сигнализирует, что Н'Дойе Даме из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Траоре Ибрагим
15'
Коларж Ондржей взял и забрал мяч на выходе
15'
Сков Роберт из команды Копенгаген делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
14'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
14'
Бенгтссон Пьер делает длинную передачу вперед
14'
Гушбауэр Йозеф из команды Славия Прага делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
13'
Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
12'
Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
12'
Славия Прага вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
12'
Славия Прага вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
12'
Бьеллан Андреас из команды Копенгаген пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Стох Мирослав из команды Славия Прага поставил подножку. Пострадал Грегуш Ян
11'
Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
Нгадеу Майкл из команды Славия Прага направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
10'
Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
Офсайд
10'
Боржил Ян из команды Славия Прага в офсайде
9'
Траоре Ибрагим делает длинную передачу вперед
9'
Коларж Ондржей взял и забрал мяч на выходе
9'
Анкерсен Петер делает длинную передачу вперед
Фол, нарушение
9'
Матоушек Ян задерживает мяч рукой
8'
Стох Мирослав из команды Славия Прага сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
8'
Удар от ворот произведет Копенгаген
8'
ШАНС! Боржил Ян нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
Угловой
7'
Стох Мирослав из команды Славия Прага подал угловой слева.
7'
Бьеллан Андреас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
7'
Опасность! Боржил Ян из команды Славия Прага отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
7'
Кудела Ондрей делает длинную передачу вперед
6'
Славия Прага вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
6'
Славия Прага вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
6'
Андерсен Стефан делает длинную передачу вперед
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Траоре Ибрагим из команды Славия Прага поставил подножку. Пострадал Сотириу Пиерос
5'
Анкерсен Петер делает длинную передачу вперед
5'
Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 27%, [team2]: 73%.
5'
Славия Прага вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
4'
Гушбауэр Йозеф из команды Славия Прага сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
3'
Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
3'
Кудела Ондрей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
2'
Матч возобновлен
2'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
2'
Сотириу Пиерос получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Сотириу Пиерос из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Кудела Ондрей
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Копенгаген начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Telia Parken. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Копенгаген 0:1 Славия Прага
Копенгаген
73.1% (128)
Ничья:
24.6% (43)
Славия Прага
2.3% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Копенгаген:
32.6% (57)
Копенгаген:
24% (42)
Ничья:
21.7% (38)
Копенгаген:
12% (21)
Ничья:
1.7% (3)
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