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Стадион:
Карабах
 
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Ворскла
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Текстовая онлайн трансляция матча Карабах - Ворскла

До начала игры, которая состоится 25.10.2018, осталось 2 дня 16 часов 20 минут.
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:
Прогнозы на матч Карабах - Ворскла
Карабах
55.6% (40)
Ничья:
26.4% (19)
Ворскла
18.1% (13)

Вы не участвовали в прогнозе

Карабах:
25% (18)
Ничья:
23.6% (17)
Карабах:
13.9% (10)
Ворскла:
12.5% (9)
Карабах:
11.1% (8)
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