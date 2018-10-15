Текстовая онлайн трансляция матча Карабах - Ворскла

Стадион: Олимпийский (Баку)
-
Текстовая онлайн трансляция матча Карабах - ВорсклаДо начала игры, которая состоится 25.10.2018, осталось 2 дня 16 часов 20 минут.
Сделайте свой прогноз
Прогнозы на матч Карабах - Ворскла
Карабах
55.6% (40)
Ничья:
26.4% (19)
Ворскла
18.1% (13)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Карабах:
25% (18)
1:1 Ничья:
23.6% (17)
2:1 Карабах:
13.9% (10)
1:2 Ворскла:
12.5% (9)
2:0 Карабах:
11.1% (8)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация