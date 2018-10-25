Стадион: Жози Бартель
0:2
Конец матча
35' Желтая карточкаКамара Мохамед III
56' Желтая карточкаКутюрье Клеман
0:1
66' ГолТоросидис Василис
74' Желтая карточкаХристодулопулос Лазарос
0:2
81' ГолФортунис Костас
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
81'
Г О О О О Л - Фортунис Костас бьет в цель!
78'
Олимпиакос делает замену. Науэль Матиас уходит с поля, а Натхо Бибрас выходит на его замену.
74'
Дюделанж делает замену. Эль-Рити Анис уходит с поля, а Кения Леван выходит на его замену.
74'
Христодулопулос Лазарос получил желтую карточку от судьи
69'
Олимпиакос делает замену. Торосидис Василис уходит с поля, а Элабделлауи Омар выходит на его замену.
66'
Г О О О О Л - Торосидис Василис бьет в цель!
65'
Дюделанж делает замену. Штольц Доминик уходит с поля, а Мелисс Брайан выходит на его замену.
56'
Кутюрье Клеман получил желтую карточку от судьи
51'
Дюделанж делает замену. Стелвиу да Круз уходит с поля, а Синани Данел выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
35'
Камара Мохамед III получил желтую карточку от судьи
18'
Олимпиакос делает замену. Герреро Мигель Анхель уходит с поля, а Христодулопулос Лазарос выходит на его замену.
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Josy Barthel. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Дюделанж 0:2 Олимпиакос
Дюделанж
5.8% (10)
Ничья:
11.6% (20)
Олимпиакос
82.7% (143)
Вы не участвовали в прогнозе
0:1 Олимпиакос:
31.2% (54)
1:2 Олимпиакос:
30.6% (53)
0:2 Олимпиакос:
13.3% (23)
1:1 Ничья:
10.4% (18)
1:3 Олимпиакос:
3.5% (6)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация