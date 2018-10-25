  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Лига Европы
  5. Группа F
Стадион:
Дюделанж
0:2
Конец матча
Олимпиакос
0'
35' Желтая карточка
Камара Мохамед III
56' Желтая карточка
Кутюрье Клеман
0:1
66' Гол
Торосидис Василис
74' Желтая карточка
Христодулопулос Лазарос
0:2
81' Гол
Фортунис Костас
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
81'
Г О О О О Л - Фортунис Костас бьет в цель!
78'
Олимпиакос делает замену. Науэль Матиас уходит с поля, а Натхо Бибрас выходит на его замену.
74'
Дюделанж делает замену. Эль-Рити Анис уходит с поля, а Кения Леван выходит на его замену.
Желтая карточка
74'
Христодулопулос Лазарос получил желтую карточку от судьи
69'
Олимпиакос делает замену. Торосидис Василис уходит с поля, а Элабделлауи Омар выходит на его замену.
Описание гола
66'
Г О О О О Л - Торосидис Василис бьет в цель!
65'
Дюделанж делает замену. Штольц Доминик уходит с поля, а Мелисс Брайан выходит на его замену.
Желтая карточка
56'
Кутюрье Клеман получил желтую карточку от судьи
51'
Дюделанж делает замену. Стелвиу да Круз уходит с поля, а Синани Данел выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
35'
Камара Мохамед III получил желтую карточку от судьи
18'
Олимпиакос делает замену. Герреро Мигель Анхель уходит с поля, а Христодулопулос Лазарос выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Josy Barthel. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Дюделанж 0:2 Олимпиакос
Дюделанж
5.8% (10)
Ничья:
11.6% (20)
Олимпиакос
82.7% (143)

Вы не участвовали в прогнозе

Олимпиакос:
31.2% (54)
Олимпиакос:
30.6% (53)
Олимпиакос:
13.3% (23)
Ничья:
10.4% (18)
Олимпиакос:
3.5% (6)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола

Не только футбол

Итог 1 Возняцки Каролин 2 Свитолина Элина
Позже 0 Осака Наоми 0 Бертенс Кики
Позже 0 Кербер Анжелика 0 Стивенс Слоан
Позже 0 Гран Канария 0 ЦСКА Москва


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация