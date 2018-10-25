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Стадион:
АЕК Ларнака
1:1
Конец матча
Лудогорец
0'
0:1
7' Гол
Лукоки Джоди
21' Желтая карточка
Хевел Хектор
1:1
25' Пенальти
Ларена Хорхе
47' Желтая карточка
Натанаэл
89' Желтая карточка
Гуральски Яцек
90' Желтая карточка
Сисиньо Неусиано
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Сисиньо Неусиано получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
89'
Гуральски Яцек получил желтую карточку от судьи
84'
Лудогорец делает замену. Кешерю Клаудиу уходит с поля, а Сверчок Якуб выходит на его замену.
83'
АЕК Ларнака делает замену. Тете Альберто уходит с поля, а Ассубре Жан выходит на его замену.
81'
Лудогорец делает замену. Дяков Светослав уходит с поля, а Малангу Мэй выходит на его замену.
72'
АЕК Ларнака делает замену. Труйольс Хоан уходит с поля, а Акоран Баррера выходит на его замену.
63'
АЕК Ларнака делает замену. Янну Апостолос уходит с поля, а Толемесс Флориан выходит на его замену.
62'
Лудогорец делает замену. Кампаньяро Густаво уходит с поля, а Гуральски Яцек выходит на его замену.
Желтая карточка
47'
Натанаэл получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
25'
Г О О О О Л - Ларена Хорхе из команды АЕК Ларнака забивает с точки!
Желтая карточка
21'
Хевел Хектор получил желтую карточку от судьи
Описание гола
7'
Г О О О О Л - Лукоки Джоди бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Neo GSP Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч АЕК Ларнака 1:1 Лудогорец
АЕК Ларнака
22.5% (39)
Ничья:
46.2% (80)
Лудогорец
31.2% (54)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
40.5% (70)
Лудогорец:
13.9% (24)
Лудогорец:
12.1% (21)
АЕК Ларнака:
11% (19)
АЕК Ларнака:
9.2% (16)
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