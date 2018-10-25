Стадион: Джи Эс Пи
1:1
Конец матча
0:1
7' ГолЛукоки Джоди
21' Желтая карточкаХевел Хектор
1:1
25' ПенальтиЛарена Хорхе
47' Желтая карточкаНатанаэл
89' Желтая карточкаГуральски Яцек
90' Желтая карточкаСисиньо Неусиано
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Сисиньо Неусиано получил желтую карточку от судьи
89'
Гуральски Яцек получил желтую карточку от судьи
84'
Лудогорец делает замену. Кешерю Клаудиу уходит с поля, а Сверчок Якуб выходит на его замену.
83'
АЕК Ларнака делает замену. Тете Альберто уходит с поля, а Ассубре Жан выходит на его замену.
81'
Лудогорец делает замену. Дяков Светослав уходит с поля, а Малангу Мэй выходит на его замену.
72'
АЕК Ларнака делает замену. Труйольс Хоан уходит с поля, а Акоран Баррера выходит на его замену.
63'
АЕК Ларнака делает замену. Янну Апостолос уходит с поля, а Толемесс Флориан выходит на его замену.
62'
Лудогорец делает замену. Кампаньяро Густаво уходит с поля, а Гуральски Яцек выходит на его замену.
47'
Натанаэл получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
25'
Г О О О О Л - Ларена Хорхе из команды АЕК Ларнака забивает с точки!
21'
Хевел Хектор получил желтую карточку от судьи
7'
Г О О О О Л - Лукоки Джоди бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Neo GSP Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч АЕК Ларнака 1:1 Лудогорец
АЕК Ларнака
22.5% (39)
Ничья:
46.2% (80)
Лудогорец
31.2% (54)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
40.5% (70)
0:1 Лудогорец:
13.9% (24)
1:2 Лудогорец:
12.1% (21)
2:1 АЕК Ларнака:
11% (19)
1:0 АЕК Ларнака:
9.2% (16)
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