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Зенит
 
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Бордо
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Текстовая онлайн трансляция матча Зенит - Бордо

До начала игры, которая состоится 25.10.2018, осталось 2 дня 16 часов 20 минут.
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Прогнозы на матч Зенит - Бордо
Зенит
82.2% (60)
Ничья:
13.7% (10)
Бордо
4.1% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Зенит:
43.8% (32)
Зенит:
16.4% (12)
Зенит:
12.3% (9)
Ничья:
6.8% (5)
Зенит:
5.5% (4)
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