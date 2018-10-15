Текстовая онлайн трансляция матча Зенит - Бордо

Стадион: Санкт-Петербург
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Текстовая онлайн трансляция матча Зенит - БордоДо начала игры, которая состоится 25.10.2018, осталось 2 дня 16 часов 20 минут.
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Прогнозы на матч Зенит - Бордо
Зенит
82.2% (60)
Ничья:
13.7% (10)
Бордо
4.1% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Зенит:
43.8% (32)
2:0 Зенит:
16.4% (12)
1:0 Зенит:
12.3% (9)
1:1 Ничья:
6.8% (5)
3:1 Зенит:
5.5% (4)
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