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Стадион:
Спартак Трнава
1:2
Конец матча
Динамо Загреб
0'
6' Желтая карточка
Горбани Али
1:0
32' Гол
Горбани Али
45' Желтая карточка
Чонка Матуш
1:1
64' Гол
Гавранович Марио
71' Желтая карточка
Адеми Ариян
1:2
77' Гол
Оршич Мислав
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Динамо Загреб делает замену. Гавранович Марио уходит с поля, а Петкович Бруно выходит на его замену.
86'
Динамо Загреб делает замену. Ольмо Дани уходит с поля, а Шуньич Иван выходит на его замену.
82'
Спартак Трнава делает замену. Рада Якуб уходит с поля, а Схиртладзе Давит выходит на его замену.
Описание гола
77'
Г О О О О Л - Оршич Мислав бьет в цель!
74'
Динамо Загреб делает замену. Хайрович Изет уходит с поля, а Кадзиор Дамиан выходит на его замену.
Желтая карточка
71'
Адеми Ариян получил желтую карточку от судьи
69'
Спартак Трнава делает замену. Ирка Эрик уходит с поля, а Малецки Патрик выходит на его замену.
Описание гола
64'
Г О О О О Л - Гавранович Марио бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Чонка Матуш получил желтую карточку от судьи
Описание гола
32'
Г О О О О Л - Горбани Али бьет в цель!
Желтая карточка
6'
Горбани Али получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Anton Malatinsky. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Спартак Трнава 1:2 Динамо Загреб
Спартак Трнава
14.5% (25)
Ничья:
23.7% (41)
Динамо Загреб
61.8% (107)

Вы не участвовали в прогнозе

Динамо Загреб:
35.8% (62)
Ничья:
19.1% (33)
Динамо Загреб:
16.8% (29)
Динамо Загреб:
5.8% (10)
Спартак Трнава:
5.8% (10)
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