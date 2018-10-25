Стадион: Антон Малатинский
1:2
Конец матча
6' Желтая карточкаГорбани Али
1:0
32' ГолГорбани Али
45' Желтая карточкаЧонка Матуш
1:1
64' ГолГавранович Марио
71' Желтая карточкаАдеми Ариян
1:2
77' ГолОршич Мислав
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Динамо Загреб делает замену. Гавранович Марио уходит с поля, а Петкович Бруно выходит на его замену.
86'
Динамо Загреб делает замену. Ольмо Дани уходит с поля, а Шуньич Иван выходит на его замену.
82'
Спартак Трнава делает замену. Рада Якуб уходит с поля, а Схиртладзе Давит выходит на его замену.
77'
Г О О О О Л - Оршич Мислав бьет в цель!
74'
Динамо Загреб делает замену. Хайрович Изет уходит с поля, а Кадзиор Дамиан выходит на его замену.
71'
Адеми Ариян получил желтую карточку от судьи
69'
Спартак Трнава делает замену. Ирка Эрик уходит с поля, а Малецки Патрик выходит на его замену.
64'
Г О О О О Л - Гавранович Марио бьет в цель!
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Чонка Матуш получил желтую карточку от судьи
32'
Г О О О О Л - Горбани Али бьет в цель!
6'
Горбани Али получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Anton Malatinsky. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Спартак Трнава 1:2 Динамо Загреб
Спартак Трнава
14.5% (25)
Ничья:
23.7% (41)
Динамо Загреб
61.8% (107)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Динамо Загреб:
35.8% (62)
1:1 Ничья:
19.1% (33)
0:1 Динамо Загреб:
16.8% (29)
0:2 Динамо Загреб:
5.8% (10)
1:0 Спартак Трнава:
5.8% (10)
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