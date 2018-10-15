Текстовая онлайн трансляция матча Милан - Бетис

Стадион: Сан-Сиро
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Текстовая онлайн трансляция матча Милан - БетисДо начала игры, которая состоится 25.10.2018, осталось 2 дня 16 часов 20 минут.
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Прогнозы на матч Милан - Бетис
Милан
88.4% (61)
Ничья:
7.2% (5)
Бетис
4.3% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Милан:
39.1% (27)
2:0 Милан:
33.3% (23)
1:0 Милан:
8.7% (6)
1:1 Ничья:
5.8% (4)
0:1 Бетис:
2.9% (2)
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