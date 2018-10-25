Стадион: Летцигрунд
20' Желтая карточкаЖанье Па-Моду
42' Желтая карточкаБейли Леон
1:0
44' ГолМаркезано Антонио
1:1
49' ГолБеллараби Карим
1:2
53' ГолБеллараби Карим
2:2
59' ГолДомджони Тони
3:2
78' ГолОдей Стивен
88' Желтая карточкаРодригес Роберто
90' Желтая карточкаБендер Ларс
Второй тайм
90'
Бендер Ларс получил желтую карточку от судьи
90'
Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Цюрих делает замену. Маркезано Антонио уходит с поля, а Неф Алайн выходит на его замену.
88'
Родригес Роберто получил желтую карточку от судьи
79'
Байер Л делает замену. Бейли Леон уходит с поля, а Брандт Юлиан выходит на его замену.
79'
Цюрих делает замену. Кололли Беньямин уходит с поля, а Родригес Роберто выходит на его замену.
78'
Г О О О О Л - Одей Стивен бьет в цель!
59'
Г О О О О Л - Домджони Тони бьет в цель!
58'
Цюрих делает замену. Винтер Адриан уходит с поля, а Хелифи Салим выходит на его замену.
53'
Г О О О О Л - Беллараби Карим бьет в цель!
49'
Г О О О О Л - Беллараби Карим бьет в цель!
46'
Байер Л делает замену. Телин Исаак уходит с поля, а Фолланд Кевин выходит на его замену.
46'
Байер Л делает замену. Драгович Александр уходит с поля, а Вайзер Митчелл выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
44'
Г О О О О Л - Маркезано Антонио бьет в цель!
42'
Бейли Леон получил желтую карточку от судьи
20'
Жанье Па-Моду получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Letzigrund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Цюрих 3:2 Байер Л
Цюрих
8.8% (15)
Ничья:
23.4% (40)
Байер Л
67.8% (116)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Байер Л:
44.4% (76)
1:1 Ничья:
17.5% (30)
0:1 Байер Л:
13.5% (23)
2:1 Цюрих:
6.4% (11)
2:2 Ничья:
5.3% (9)
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