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Стадион:
Цюрих
3:2
Конец матча
Байер Л
0'
20' Желтая карточка
Жанье Па-Моду
42' Желтая карточка
Бейли Леон
1:0
44' Гол
Маркезано Антонио
1:1
49' Гол
Беллараби Карим
1:2
53' Гол
Беллараби Карим
2:2
59' Гол
Домджони Тони
3:2
78' Гол
Одей Стивен
88' Желтая карточка
Родригес Роберто
90' Желтая карточка
Бендер Ларс
90'+6
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Бендер Ларс получил желтую карточку от судьи
Описание гола
90'
Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Цюрих делает замену. Маркезано Антонио уходит с поля, а Неф Алайн выходит на его замену.
Желтая карточка
88'
Родригес Роберто получил желтую карточку от судьи
79'
Байер Л делает замену. Бейли Леон уходит с поля, а Брандт Юлиан выходит на его замену.
79'
Цюрих делает замену. Кололли Беньямин уходит с поля, а Родригес Роберто выходит на его замену.
Описание гола
78'
Г О О О О Л - Одей Стивен бьет в цель!
Описание гола
59'
Г О О О О Л - Домджони Тони бьет в цель!
58'
Цюрих делает замену. Винтер Адриан уходит с поля, а Хелифи Салим выходит на его замену.
Описание гола
53'
Г О О О О Л - Беллараби Карим бьет в цель!
Описание гола
49'
Г О О О О Л - Беллараби Карим бьет в цель!
46'
Байер Л делает замену. Телин Исаак уходит с поля, а Фолланд Кевин выходит на его замену.
46'
Байер Л делает замену. Драгович Александр уходит с поля, а Вайзер Митчелл выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
44'
Г О О О О Л - Маркезано Антонио бьет в цель!
Желтая карточка
42'
Бейли Леон получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
20'
Жанье Па-Моду получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Letzigrund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Цюрих 3:2 Байер Л
Цюрих
8.8% (15)
Ничья:
23.4% (40)
Байер Л
67.8% (116)

Вы не участвовали в прогнозе

Байер Л:
44.4% (76)
Ничья:
17.5% (30)
Байер Л:
13.5% (23)
Цюрих:
6.4% (11)
Ничья:
5.3% (9)
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