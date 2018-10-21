Текстовая онлайн трансляция матча РБ Лейпциг - Селтик

Стадион: Ред Булл Арена (Лейпциг)
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Текстовая онлайн трансляция матча РБ Лейпциг - СелтикДо начала игры, которая состоится 25.10.2018, осталось 2 дня 16 часов 20 минут.
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Прогнозы на матч РБ Лейпциг - Селтик
РБ Лейпциг
85.1% (57)
Ничья:
6% (4)
Селтик
9% (6)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 РБ Лейпциг:
49.3% (33)
2:0 РБ Лейпциг:
16.4% (11)
3:1 РБ Лейпциг:
9% (6)
1:2 Селтик:
4.5% (3)
1:1 Ничья:
4.5% (3)
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