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Стадион:
РБ Лейпциг
 
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Селтик
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Текстовая онлайн трансляция матча РБ Лейпциг - Селтик

До начала игры, которая состоится 25.10.2018, осталось 2 дня 16 часов 20 минут.
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Прогнозы на матч РБ Лейпциг - Селтик
РБ Лейпциг
85.1% (57)
Ничья:
6% (4)
Селтик
9% (6)

Вы не участвовали в прогнозе

РБ Лейпциг:
49.3% (33)
РБ Лейпциг:
16.4% (11)
РБ Лейпциг:
9% (6)
Селтик:
4.5% (3)
Ничья:
4.5% (3)
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