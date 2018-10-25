Стадион: Констант Ванден Сток
2:2
Конец матча
10' Желтая карточкаЖаилсон Маркес
27' Желтая карточкаИсла Маурисио
1:0
35' ГолБаккали Закария
43' Желтая карточкаШкртел Мартин
45' Желтая карточкаКумс Свен
45' Желтая карточкаСлимани Ислам
2:0
50' ГолБаккали Закария
52' Желтая карточкаБензия Яссин
2:1
53' ГолФрай Микаэль
2:2
57' ГолКалдырым Хассан Али
64' Желтая карточкаЭлмас Эльиф
68' Желтая карточкаСалемакерс Алексис
68' Желтая карточкаСантини Иван
78' Желтая карточкаБаккали Закария
90' Желтая карточкаКалдырым Хассан Али
Второй тайм
94'
Ничья - справедливый итог этого скучного матча
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Гючтекин Огуз наказан за толчок Санне Бубакарр
93'
Калдырым Хассан Али получает желтую карточку за неспортивное поведение
93'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
93'
93'
92'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
92'
92'
Потук Алпер из команды Фенербахче делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
92'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче разыграл угловой с левого угла.
91'
Судья сигнализирует, что Сантини Иван из команды Андерлехт поставил подножку. Пострадал Рейес Диего
91'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
90'
90'
90'
Баккали Закария из команды Андерлехт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
89'
88'
88'
88'
Лоуренс Джеймс из команды Андерлехт отправил кросс в штрафную...
87'
86'
Тактическая замена. Геркенс Питер уходит с поля и его заменяет Дауда Мохаммед
86'
Тактическая замена. Салемакерс Алексис уходит с поля и его заменяет Найяр Энди
86'
Тактическая замена. Элмас Эльиф уходит с поля и его заменяет Потук Алпер
85'
85'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
85'
Текин Харун выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Баккали Закария нанес удар, но тот был заблокирован.
84'
Баккали Закария из команды Андерлехт идет с мячом вперед на обострение...
83'
Исла Маурисио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
82'
82'
ШАНС! Элмас Эльиф нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
82'
Требель Адриен из команды Андерлехт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
81'
Судья сигнализирует, что Айю Андре из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Кумс Свен
81'
Фенербахче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
80'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
80'
79'
78'
Баккали Закария совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
78'
Безумный фол. Баккали Закария грубо играет против соперника. Пострадал Рейес Диего
78'
77'
Баккали Закария из команды Андерлехт отправил кросс в штрафную...
77'
Судья сигнализирует, что Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Салемакерс Алексис
76'
76'
Айю Андре из команды Фенербахче наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
76'
75'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
75'
Требель Адриен из команды Андерлехт играет слишком грубо. Гючтекин Огуз оказался на газоне.
74'
74'
Тактическая замена. Слимани Ислам уходит с поля и его заменяет Айю Андре
74'
Тактическая замена. Бензия Яссин уходит с поля и его заменяет Гючтекин Огуз
73'
73'
Требель Адриен из команды Андерлехт отправил кросс в штрафную...
71'
Фенербахче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
70'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
68'
Сантини Иван совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
68'
Сантини Иван из команды Андерлехт толкнул локтем оппонента. Это Жаилсон Маркес заработал фол
68'
Салемакерс Алексис получает желтую карточку за игру рукой
68'
68'
ШАНС! Элмас Эльиф нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
68'
Бензия Яссин пробил со штрафного прямо в стенку
67'
Салемакерс Алексис задерживает мяч рукой
66'
Фенербахче начинает контратаку
66'
Фрай Микаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Сантини Иван нанес удар, но тот был заблокирован.
66'
Требель Адриен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
65'
Судья сигнализирует, что Исла Маурисио из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Борнаув Себастьян
65'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
64'
Элмас Эльиф совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
64'
Судья свистит. Элмас Эльиф атаковал сзади соперника. Это Салемакерс Алексис заработал своей команде штрафной
64'
Хорошую попытку сделал Баккали Закария. Удар в створ, но вратарь начеку
63'
63'
Сантини Иван нанес удар, но промахнулся очень сильно.
63'
Геркенс Питер нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
63'
Сантини Иван из команды Андерлехт делает передачу одноклубнику.
62'
Лоуренс Джеймс из команды Андерлехт отправил кросс в штрафную...
62'
Хорошую попытку сделал Фрай Микаэль. Удар в створ, но вратарь начеку
61'
61'
60'
Сантини Иван наказан за толчок Жаилсон Маркес
60'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
60'
59'
Жаилсон Маркес нанес удар, но промахнулся очень сильно.
59'
Исла Маурисио из команды Фенербахче делает навес прямо в штрафную.
59'
Судья сигнализирует, что Кумс Свен из команды Андерлехт поставил подножку. Пострадал Бензия Яссин
57'
Фрай Микаэль сделал результативную передачу.
57'
Г О О О О Л - Калдырым Хассан Али изменил счет на табло!
57'
Отличные скиллы показывает Калдырым Хассан Али, обводя своих соперников
57'
Борнаув Себастьян из команды Андерлехт опасно и грубо сыграл. Фрай Микаэль пострадал.
57'
Фенербахче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
57'
56'
56'
Судья сигнализирует, что Исла Маурисио из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Сайеф Кеннет
55'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
55'
55'
Требель Адриен не смог попасть в створ ударом издали
55'
Баккали Закария из команды Андерлехт отправил кросс в штрафную...
53'
Г О О О О Л - Фрай Микаэль забивает!
53'
Салемакерс Алексис ошибается в защите.
52'
52'
Рефери не любит споров - именно за это Бензия Яссин сейчас получил желтую
52'
Андерлехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
51'
Слимани Ислам из команды Фенербахче в офсайде
50'
Отличный гол забил Баккали Закария
50'
Кумс Свен сделал результативную передачу.
50'
Г О О О О Л - Баккали Закария изменил счет на табло!
50'
Отличные скиллы показывает Баккали Закария, обводя своих соперников
50'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
50'
Дидийон Томас взял и забрал мяч на выходе
49'
49'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче разыграл угловой с правого угла.
49'
Исла Маурисио из команды Фенербахче делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
49'
Дидийон Томас взял и забрал мяч на выходе
48'
Жаилсон Маркес из команды Фенербахче сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
48'
48'
47'
47'
Сайеф Кеннет из команды Андерлехт отправил кросс в штрафную...
47'
46'
46'
Исла Маурисио из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Элмас Эльиф из команды Фенербахче пробил со штрафного, мяч срикошетил и оказался в штрафной площадке
46'
Рефери не любит споров - именно за это Слимани Ислам сейчас получил желтую
46'
Кумс Свен тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
46'
Кумс Свен из команды Андерлехт играет слишком грубо. Слимани Ислам оказался на газоне.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
45'
Кумс Свен отправляет мяч отличным ударом со штрафного в штангу. Не повезло.
45'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
43'
Шкртел Мартин тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
43'
Шкртел Мартин из команды Фенербахче играет слишком грубо. Сантини Иван оказался на газоне.
42'
42'
ШАНС! Сантини Иван нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
42'
Требель Адриен из команды Андерлехт подал угловой слева.
41'
Сантини Иван бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
41'
Слимани Ислам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Кумс Свен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
41'
Элмас Эльиф из команды Фенербахче играет слишком грубо. Дидийон Томас оказался на газоне.
40'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
39'
39'
39'
Фрай Микаэль из команды Фенербахче плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
39'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче подал угловой слева.
39'
Фрай Микаэль имеет отличный шанс забить, но вратарь спасает ворота!
39'
Исла Маурисио из команды Фенербахче делает навес прямо в штрафную.
39'
38'
38'
Судья сигнализирует, что Кумс Свен из команды Андерлехт поставил подножку. Пострадал Жаилсон Маркес
37'
36'
35'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
35'
Кумс Свен сделал результативную передачу.
35'
Г О О О О Л - Баккали Закария изменил счет на табло!
35'
Хорошую попытку сделал Бензия Яссин. Удар в створ, но вратарь начеку
34'
Борнаув Себастьян наказан за толчок Бензия Яссин
34'
Хорошую попытку сделал Баккали Закария. Удар в створ, но вратарь начеку
34'
Геркенс Питер нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
32'
Выглядело как неплохой момент. Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
32'
31'
31'
30'
30'
Хорошую попытку сделал Слимани Ислам. Удар в створ, но вратарь начеку
30'
Слимани Ислам из команды Фенербахче играет в стеночку с партнером по команде. Фрай Микаэль это был.
30'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
29'
29'
Требель Адриен решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
28'
Судья свистит. Калдырым Хассан Али атаковал сзади соперника. Это Салемакерс Алексис заработал своей команде штрафной
28'
Отличные скиллы показывает Салемакерс Алексис, обводя своих соперников
27'
Исла Маурисио совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
27'
Безумный фол. Исла Маурисио грубо играет против соперника. Пострадал Баккали Закария
27'
Санне Бубакарр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Элмас Эльиф из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
27'
26'
25'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
25'
25'
Бензия Яссин не смог попасть в створ ударом издали
24'
24'
24'
24'
23'
Судья свистит. Нойштедтер Роман атаковал сзади соперника. Это Баккали Закария заработал своей команде штрафной
22'
22'
22'
22'
21'
Андерлехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
21'
20'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
20'
20'
Слимани Ислам не смог попасть в створ ударом издали
20'
Салемакерс Алексис наказан за толчок Бензия Яссин
19'
19'
19'
18'
18'
Андерлехт имеет хороший шанс забить.
18'
Судья сигнализирует, что Рейес Диего из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Сантини Иван
17'
Фрай Микаэль наказан за толчок Борнаув Себастьян
16'
15'
15'
Бензия Яссин не смог попасть в створ ударом издали
15'
Борнаув Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Исла Маурисио из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
14'
14'
13'
13'
13'
Сантини Иван из команды Андерлехт плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
13'
Лоуренс Джеймс из команды Андерлехт делает передачу одноклубнику.
13'
Требель Адриен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
12'
Бензия Яссин из команды Фенербахче играет слишком грубо. Баккали Закария оказался на газоне.
10'
Жаилсон Маркес совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
10'
Безумный фол. Жаилсон Маркес грубо играет против соперника. Пострадал Сайеф Кеннет
10'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
10'
Слимани Ислам наказан за толчок Дидийон Томас
9'
9'
9'
8'
Безумный фол. Элмас Эльиф грубо играет против соперника. Пострадал Сайеф Кеннет
7'
7'
Судья сигнализирует, что Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Кумс Свен
6'
Судья сигнализирует, что Кумс Свен из команды Андерлехт поставил подножку. Пострадал Бензия Яссин
6'
Вратарь парирует удар, который нанес Геркенс Питер, и мяч снова в игре
6'
Салемакерс Алексис из команды Андерлехт навешивает в штрафную с рикошетом.
5'
Бензия Яссин из команды Фенербахче играет слишком грубо. Салемакерс Алексис оказался на газоне.
5'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
4'
4'
3'
Фенербахче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
2'
Андерлехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
1'
Андерлехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Андерлехт начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Constant Vanden Stock. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Андерлехт 2:2 Фенербахче
Андерлехт
46.5% (80)
Ничья:
34.9% (60)
Фенербахче
18.6% (32)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
31.4% (54)
2:1 Андерлехт:
29.7% (51)
1:2 Фенербахче:
12.8% (22)
1:0 Андерлехт:
9.9% (17)
2:0 Андерлехт:
5.8% (10)
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