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  4. Лига Европы
  5. Группа D
Стадион:
Андерлехт
2:2
Конец матча
Фенербахче
0'
10' Желтая карточка
Жаилсон Маркес
27' Желтая карточка
Исла Маурисио
1:0
35' Гол
Баккали Закария
43' Желтая карточка
Шкртел Мартин
45' Желтая карточка
Кумс Свен
45' Желтая карточка
Слимани Ислам
2:0
50' Гол
Баккали Закария
52' Желтая карточка
Бензия Яссин
2:1
53' Гол
Фрай Микаэль
2:2
57' Гол
Калдырым Хассан Али
64' Желтая карточка
Элмас Эльиф
68' Желтая карточка
Салемакерс Алексис
68' Желтая карточка
Сантини Иван
78' Желтая карточка
Баккали Закария
90' Желтая карточка
Калдырым Хассан Али
90'+4
Второй тайм
94'
Ничья - справедливый итог этого скучного матча
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Фол, нарушение
94'
Гючтекин Огуз наказан за толчок Санне Бубакарр
Желтая карточка
93'
Калдырым Хассан Али получает желтую карточку за неспортивное поведение
93'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
93'
Удар от ворот произведет Фенербахче
93'
Андерлехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
92'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
92'
Андерлехт начинает контратаку
92'
Потук Алпер из команды Фенербахче делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Угловой
92'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче разыграл угловой с левого угла.
Фол, нарушение
91'
Судья сигнализирует, что Сантини Иван из команды Андерлехт поставил подножку. Пострадал Рейес Диего
91'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
90'
Фенербахче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
90'
Фенербахче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
90'
Баккали Закария из команды Андерлехт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
89'
Андерлехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
88'
Удар от ворот произведет Фенербахче
88'
Шкртел Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Лоуренс Джеймс из команды Андерлехт отправил кросс в штрафную...
87'
Удар от ворот произведет Андерлехт
86'
Тактическая замена. Геркенс Питер уходит с поля и его заменяет Дауда Мохаммед
86'
Тактическая замена. Салемакерс Алексис уходит с поля и его заменяет Найяр Энди
86'
Тактическая замена. Элмас Эльиф уходит с поля и его заменяет Потук Алпер
85'
Фенербахче имеет хороший шанс забить.
85'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
85'
Текин Харун выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
84'
Кумс Свен из команды Андерлехт подал угловой справа.
84'
Баккали Закария нанес удар, но тот был заблокирован.
84'
Баккали Закария из команды Андерлехт идет с мячом вперед на обострение...
83'
Исла Маурисио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Салемакерс Алексис из команды Андерлехт отправил кросс в штрафную...
82'
Удар от ворот произведет Андерлехт
82'
ШАНС! Элмас Эльиф нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
82'
Требель Адриен из команды Андерлехт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
81'
Судья сигнализирует, что Айю Андре из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Кумс Свен
81'
Фенербахче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
80'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
80'
Андерлехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
79'
Фенербахче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Желтая карточка
78'
Баккали Закария совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
78'
Безумный фол. Баккали Закария грубо играет против соперника. Пострадал Рейес Диего
78'
Шкртел Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Баккали Закария из команды Андерлехт отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
77'
Судья сигнализирует, что Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Салемакерс Алексис
76'
Удар от ворот произведет Андерлехт
76'
Айю Андре из команды Фенербахче наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
76'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
75'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
Фол, нарушение
75'
Требель Адриен из команды Андерлехт играет слишком грубо. Гючтекин Огуз оказался на газоне.
74'
Удар от ворот произведет Фенербахче
74'
Тактическая замена. Слимани Ислам уходит с поля и его заменяет Айю Андре
74'
Тактическая замена. Бензия Яссин уходит с поля и его заменяет Гючтекин Огуз
73'
Кумс Свен из команды Андерлехт не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
73'
Нойштедтер Роман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Требель Адриен из команды Андерлехт отправил кросс в штрафную...
71'
Фенербахче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
70'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
Желтая карточка
68'
Сантини Иван совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
68'
Сантини Иван из команды Андерлехт толкнул локтем оппонента. Это Жаилсон Маркес заработал фол
Желтая карточка
68'
Салемакерс Алексис получает желтую карточку за игру рукой
68'
Удар от ворот произведет Андерлехт
68'
ШАНС! Элмас Эльиф нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
68'
Бензия Яссин пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
67'
Салемакерс Алексис задерживает мяч рукой
66'
Фенербахче начинает контратаку
66'
Фрай Микаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
66'
Кумс Свен из команды Андерлехт подал угловой справа.
66'
Сантини Иван нанес удар, но тот был заблокирован.
66'
Требель Адриен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
65'
Судья сигнализирует, что Исла Маурисио из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Борнаув Себастьян
65'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
Желтая карточка
64'
Элмас Эльиф совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
64'
Судья свистит. Элмас Эльиф атаковал сзади соперника. Это Салемакерс Алексис заработал своей команде штрафной
64'
Хорошую попытку сделал Баккали Закария. Удар в створ, но вратарь начеку
63'
Удар от ворот произведет Фенербахче
63'
Сантини Иван нанес удар, но промахнулся очень сильно.
Угловой
63'
Кумс Свен из команды Андерлехт подал угловой справа.
63'
Геркенс Питер нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
63'
Сантини Иван из команды Андерлехт делает передачу одноклубнику.
62'
Лоуренс Джеймс из команды Андерлехт отправил кросс в штрафную...
62'
Хорошую попытку сделал Фрай Микаэль. Удар в створ, но вратарь начеку
61'
Фенербахче имеет хороший шанс забить.
61'
Фенербахче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
60'
Сантини Иван наказан за толчок Жаилсон Маркес
60'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
60'
Удар от ворот произведет Андерлехт
59'
Жаилсон Маркес нанес удар, но промахнулся очень сильно.
59'
Исла Маурисио из команды Фенербахче делает навес прямо в штрафную.
Фол, нарушение
59'
Судья сигнализирует, что Кумс Свен из команды Андерлехт поставил подножку. Пострадал Бензия Яссин
57'
Фрай Микаэль сделал результативную передачу.
Описание гола
57'
Г О О О О Л - Калдырым Хассан Али изменил счет на табло!
57'
Отличные скиллы показывает Калдырым Хассан Али, обводя своих соперников
Фол, нарушение
57'
Борнаув Себастьян из команды Андерлехт опасно и грубо сыграл. Фрай Микаэль пострадал.
57'
Фенербахче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
57'
Андерлехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
56'
Фенербахче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
56'
Судья сигнализирует, что Исла Маурисио из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Сайеф Кеннет
55'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
55'
Удар от ворот произведет Фенербахче
55'
Требель Адриен не смог попасть в створ ударом издали
55'
Баккали Закария из команды Андерлехт отправил кросс в штрафную...
Описание гола
53'
Г О О О О Л - Фрай Микаэль забивает!
53'
Салемакерс Алексис ошибается в защите.
52'
Удар от ворот произведет Андерлехт
Желтая карточка
52'
Рефери не любит споров - именно за это Бензия Яссин сейчас получил желтую
52'
Андерлехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Офсайд
51'
Слимани Ислам из команды Фенербахче в офсайде
50'
Отличный гол забил Баккали Закария
50'
Кумс Свен сделал результативную передачу.
Описание гола
50'
Г О О О О Л - Баккали Закария изменил счет на табло!
50'
Отличные скиллы показывает Баккали Закария, обводя своих соперников
50'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
50'
Дидийон Томас взял и забрал мяч на выходе
49'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
Угловой
49'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче разыграл угловой с правого угла.
49'
Исла Маурисио из команды Фенербахче делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
49'
Дидийон Томас взял и забрал мяч на выходе
48'
Жаилсон Маркес из команды Фенербахче сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
48'
Андерлехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
48'
Фенербахче контролирует мяч.
47'
Нойштедтер Роман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Сайеф Кеннет из команды Андерлехт отправил кросс в штрафную...
47'
Фенербахче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Андерлехт контролирует мяч.
46'
Исла Маурисио из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Элмас Эльиф из команды Фенербахче пробил со штрафного, мяч срикошетил и оказался в штрафной площадке
Желтая карточка
46'
Рефери не любит споров - именно за это Слимани Ислам сейчас получил желтую
Желтая карточка
46'
Кумс Свен тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
Фол, нарушение
46'
Кумс Свен из команды Андерлехт играет слишком грубо. Слимани Ислам оказался на газоне.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Удар от ворот произведет Фенербахче
45'
Кумс Свен отправляет мяч отличным ударом со штрафного в штангу. Не повезло.
45'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
Желтая карточка
43'
Шкртел Мартин тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
Фол, нарушение
43'
Шкртел Мартин из команды Фенербахче играет слишком грубо. Сантини Иван оказался на газоне.
42'
Удар от ворот произведет Фенербахче
42'
ШАНС! Сантини Иван нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
Угловой
42'
Требель Адриен из команды Андерлехт подал угловой слева.
41'
Сантини Иван бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
41'
Слимани Ислам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Кумс Свен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
41'
Элмас Эльиф из команды Фенербахче играет слишком грубо. Дидийон Томас оказался на газоне.
40'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
39'
Фенербахче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
39'
Андерлехт начинает контратаку
39'
Фрай Микаэль из команды Фенербахче плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
Угловой
39'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче подал угловой слева.
39'
Фрай Микаэль имеет отличный шанс забить, но вратарь спасает ворота!
39'
Исла Маурисио из команды Фенербахче делает навес прямо в штрафную.
39'
Фенербахче имеет хороший шанс забить.
38'
Андерлехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Кумс Свен из команды Андерлехт поставил подножку. Пострадал Жаилсон Маркес
37'
Андерлехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
36'
Фенербахче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
35'
Кумс Свен сделал результативную передачу.
Описание гола
35'
Г О О О О Л - Баккали Закария изменил счет на табло!
35'
Кумс Свен из команды Андерлехт сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
35'
Хорошую попытку сделал Бензия Яссин. Удар в створ, но вратарь начеку
Фол, нарушение
34'
Борнаув Себастьян наказан за толчок Бензия Яссин
34'
Хорошую попытку сделал Баккали Закария. Удар в створ, но вратарь начеку
34'
Геркенс Питер нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
Андерлехт начинает контратаку
32'
Выглядело как неплохой момент. Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
32'
Фенербахче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
31'
Фенербахче контролирует мяч.
31'
Удар от ворот произведет Андерлехт
30'
Фенербахче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
30'
Хорошую попытку сделал Слимани Ислам. Удар в створ, но вратарь начеку
30'
Слимани Ислам из команды Фенербахче играет в стеночку с партнером по команде. Фрай Микаэль это был.
30'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
29'
Удар от ворот произведет Фенербахче
29'
Требель Адриен решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
28'
Судья свистит. Калдырым Хассан Али атаковал сзади соперника. Это Салемакерс Алексис заработал своей команде штрафной
28'
Отличные скиллы показывает Салемакерс Алексис, обводя своих соперников
Желтая карточка
27'
Исла Маурисио совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
27'
Безумный фол. Исла Маурисио грубо играет против соперника. Пострадал Баккали Закария
27'
Санне Бубакарр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Элмас Эльиф из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
27'
Фенербахче имеет хороший шанс забить.
26'
Фенербахче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
25'
Удар от ворот произведет Андерлехт
25'
Бензия Яссин не смог попасть в створ ударом издали
24'
Фенербахче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
24'
Фенербахче имеет хороший шанс забить.
24'
Шкртел Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Салемакерс Алексис из команды Андерлехт отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
23'
Судья свистит. Нойштедтер Роман атаковал сзади соперника. Это Баккали Закария заработал своей команде штрафной
22'
Фенербахче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
22'
Андерлехт начинает контратаку
22'
Фенербахче имеет хороший шанс забить.
22'
Фенербахче контролирует мяч.
21'
Андерлехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
21'
Фенербахче контролирует мяч.
20'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
20'
Удар от ворот произведет Андерлехт
20'
Слимани Ислам не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
20'
Салемакерс Алексис наказан за толчок Бензия Яссин
19'
Андерлехт контролирует мяч.
19'
Андерлехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
19'
Нойштедтер Роман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Салемакерс Алексис из команды Андерлехт отправил кросс в штрафную...
18'
Андерлехт имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Рейес Диего из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Сантини Иван
Фол, нарушение
17'
Фрай Микаэль наказан за толчок Борнаув Себастьян
16'
Фенербахче контролирует мяч.
15'
Удар от ворот произведет Андерлехт
15'
Бензия Яссин не смог попасть в створ ударом издали
15'
Борнаув Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Исла Маурисио из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
15'
Фенербахче имеет хороший шанс забить.
15'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
14'
Андерлехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
14'
Андерлехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
13'
Фенербахче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
13'
Шкртел Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Сантини Иван из команды Андерлехт плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
13'
Лоуренс Джеймс из команды Андерлехт делает передачу одноклубнику.
13'
Требель Адриен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
12'
Бензия Яссин из команды Фенербахче играет слишком грубо. Баккали Закария оказался на газоне.
Желтая карточка
10'
Жаилсон Маркес совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
10'
Безумный фол. Жаилсон Маркес грубо играет против соперника. Пострадал Сайеф Кеннет
10'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
Фол, нарушение
10'
Слимани Ислам наказан за толчок Дидийон Томас
9'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
9'
Фенербахче имеет хороший шанс забить.
9'
Фенербахче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
8'
Безумный фол. Элмас Эльиф грубо играет против соперника. Пострадал Сайеф Кеннет
7'
Фенербахче имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Кумс Свен
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Кумс Свен из команды Андерлехт поставил подножку. Пострадал Бензия Яссин
6'
Вратарь парирует удар, который нанес Геркенс Питер, и мяч снова в игре
6'
Салемакерс Алексис из команды Андерлехт навешивает в штрафную с рикошетом.
Фол, нарушение
5'
Бензия Яссин из команды Фенербахче играет слишком грубо. Салемакерс Алексис оказался на газоне.
5'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
4'
Андерлехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
4'
Фенербахче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
3'
Фенербахче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
Андерлехт контролирует мяч.
2'
Андерлехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
Шкртел Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Кумс Свен из команды Андерлехт отправил кросс в штрафную...
1'
Андерлехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Андерлехт начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Constant Vanden Stock. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Андерлехт 2:2 Фенербахче
Андерлехт
46.5% (80)
Ничья:
34.9% (60)
Фенербахче
18.6% (32)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
31.4% (54)
Андерлехт:
29.7% (51)
Фенербахче:
12.8% (22)
Андерлехт:
9.9% (17)
Андерлехт:
5.8% (10)
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